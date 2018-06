Inicio | Columnas Te encuentras en:

¿Qué es lo primero?

Carlos Visca

17.05.2018

Patrulleros Oceánicos ahora o Guarda Costas nuevos para resolver el tema y sus misiones hasta las 200 millas para luego si, ver el control de la nueva extensión que llega a las 350 millas que no es igual a la ZEE y requiere un esfuerzo económico mayor.

En el análisis de la situación para la toma de la decisión para la compra de los Patrulleros Oceánicos con Helicóptero Embarcado en adelante (OPV), se desconoce que es lo primero, respeto a ejercer la Soberanía sobre nuestras fronteras marítimas territoriales, empezando la zona jurisdiccional hasta las 12 millas (una milla 1852 metros) , corredores de aguas seguras, control del trafico marítimo, control y represión de ilícitos económicos y una infinidad de ilegalidades que pueden ocurrir a través de nuestras incontroladas fronteras.



El tema de la seguridad de nuestras fronteras no se resuelve con decisiones y misiones parciales. Solamente trasladan el problema de un lado para el otro y difícil de controlar, tapando un agujero del colador no soluciona el tema.





Una posible solución



Encarar seriamente y de forma inmediata el estudio para la formación de una dirección en las FF.AA.; Creando una fuerza de Guardia Fronteras con parte del personal que actualmente integran las FF.AA. dependiente CODENA (Consejo de Defensa Nacional) y el ESMADE (Estado Mayor de la Defensa) como asesor



Luego tenemos la Zona Económica Exclusiva (ZEE) que se extiende hasta las 200 millas , esta zona comprende también la riqueza icticola descuidada y sub explotada, con una presencia esporádica en el control de la zona para la cual no hacen falta OPV.



En la insistencia y como un todo o nada de las OPV para ejercer el control de la nueva zona, que se extiende desde las 200 millas de nuestra ZEE hasta las 350 millas, solamente nos da derecho a las explotación de los recursos del subsuelo y no de la pesca que sigue siendo compartida internacionalmente.



La validez del gran argumento utilizado para el todo o nada quedo demostrado, con el ultimo llamado a la prospección de petroleo quedo desierta.



Cuanto tiempo y dinero se perdió en la búsqueda de estos nuevos barcos con helicóptero embarcado, viajes, prácticamente alrededor del mundo sabiendo que los recursos económicos no estaban.



La adquisición de buques dados de baja en otras Armadas o aceptar donaciones son pan para hoy y hambre mañana, los chatarreros se frotan las manos para los próximos desguaces. (tema que merece ser estudiado y aclarado)



Cuanto atraso significo en el desarrollo y aseguramiento de nuestras fronteras jurisdiccionales y económicas.



En una apreciación de la situación objetiva hacia una definición de medios materiales y económicos para la misión de asegurar nuestras fronteras inmediatas, con todo lo que significa para la seguridad interior son necesarias unidades de menor porte y costo que las OPV, y como porta helicóptero tenemos todo el territorio nacional, ya que estos medios cubren los 360º, con un mismo medio se pueden desarrollar tareas en todo su radio de acción, se hace mas con menos.





El tema recursos humanos



Requiere una readecuación a la nueva situación y no basta con cambiarle el nombre a las Unidades, sino definir misiones concretas, con quien y como, dejando de lado el espíritu de su creación con una nueva orientación de carácter defensivo e integral. (Ejemplo el FUSNA).





El tema logístico



Basta ver las tareas inconclusas, balizador fluvial, desarrollo de la Base en Fray Bentos, el tema de desguace de las unidades desafectadas y el ROU 20 (Capitán Miranda) con la autorización a través de la ley Nº19603 que autoriza el viaje de instrucción N.º 30 a partir del 10 de Abril hasta el 24 de Octubre de 2018 y el buque aun no zarpo, estos ejemplos son solo para demostrar que que solamente se dedicaron a proponer permanentemente a todos los niveles la necesidad de los Patrulleros Oceánicos (OPV).



Cuanto tiempo se perdió en el desarrollo de la industria naval y nuevo personal calificado para tareas permanentes y no como ahora que simplemente se trae de otras industrias que no pertenecen al naval para desarrollar una construcción y luego regresan a sus tareas habituales, metalúrgicas, pero no navales, inclusive con una diferencia salarial.



El desarrollo de una industria naval permanente no nos permite encarar la construcción de los buques necesarios para ejercer el control y aseguramiento de toda la zona jurisdiccional y exclusiva que suman mas 1600 kilómetros lineales, (esto solamente para tener una idea del camino a recorrer pero si lo damos en superficie vemos que la apreciación de la importancia de esta misión no fue realmente priorizada y la presencia de la Armada y Prefectura fue prácticamente nula, en la zona jurisdiccional y exclusiva).





"DOCTRINA DE LA ARMADA 1999"



" PODER NAVAL y el PODER MARÍTIMO"



"1-3 En forma concurrente, la Armada debe conducir su evolución priorizando el desarrollo tecnológico, la investigación y la educación altamente calificada de sus integrantes, empleando una visión estratégica de largo plazo, que le permita ser eficaz a largo plazo, que le permita ser eficaz en un futuro de escasos recursos económicos.

A los efectos de esta Doctrina cualquier referencia al mar abarcara también el concepto de aguas interiores, siempre y cuando sea compatible con la idea que se este planteando."



Cuanto esfuerzo económico a partir del 2005 significo el desarrollo de una infraestructura, modesta pero con grandes perspectivas de innovar y desarrollarse, siendo esto posible a través de la producción, demostrada con las construcciones realizadas y con posibilidades de construir un sin numero de buques para llevar adelante tareas de control y aseguramiento de nuestra soberanía, este esfuerzo fue puesto al servicio de empresas e inversores extranjeros en una base naval y de una dudosa rentabilidad para el Estado, descuidando un desarrollo propio de el en la creación de una industria naval referente, que no competiría con la industria privada pero le daría una herramienta a la soberanía estatal y dar respuesta a cualquier necesidad y emergencia que signifique el aseguramiento de las vías de comunicación marítima y fluvial.



Estos son algunos temas a considerar en la elaboración de la doctrina naval aunque ya hay bastante en la actual pero se dejo de lado o se descuido el cumplimiento de esta.



