El bullyng políticoLos futbolistas uruguayos Daniel Gutiérrez y Cristian “Killy” González saben la verdad. Entre fútbol y apartheid.Este rey va a la guillotinaSeis mitos acerca de los autoconvocados y una certezaAcreditación en calidad. ¿Se obtiene o se compra?La Ley de Medios comienza a mostrar sus peores efectosDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¡La culpa es de la mayoría!Contaminación de aguas pluvialesA 3 de la Partida del pastor CastroLa cruz de los caminos. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Dormir en la calle¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarCarta al abuelo Don Pedro Bartzabal AlthabeViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Inicio | Columnas Te encuentras en:

LA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)

Alfredo Correa Reissig

19.05.2018

El 19 de abril en Subrayado, Canal 10, se escuchó la siguiente noticia: “PLATA DULCE: Tres funcionarios de ALUR a prisión por robar 700 kilos de azúcar” El 03 de mayo leímos y escuchamos en diversos medios en relación a la denuncia del Senador Mieres sobre el uso de tarjetas corporativas en ALUR: “FISCAL CUESTIONA ACTOS DE DE LEON PERO ARCHIVA LA CAUSA”

¿Qué vincula ambas noticias en apariencia sin ninguna conexión? Pues que sobre ambas actuó la Justicia. En el primer caso, con un mensaje contundente, como para no dejar dudas a quién pretenda seguir tal conducta: EL QUE ROBA VA PRESO

El segundo caso, bueno, en fin,...no es tan sencillo. Según el Dictamen del Sr. Fiscal tres elementos "conducen a la Fiscalía a no requerir el inicio de un proceso penal". Ellos son (textual):

"la relativamente escasa entidad de tales gastos"

"el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos" y que

"...no existía reglamentación que así lo requiriera".

De lo cual se deduce que tales atenuantes no se dan en el primer caso, sobre el que debe caer todo el peso de la Ley, y en cambio es pertinente aplicar al segundo. Sin ser abogado, tres breves apuntes, uno para cada argumento, del más elemental sentido común:

1.- Valor aproximado de los 700 Kg. de azúcar: u$s. 1.000.- (mil dólares).-

Valor del gasto del Sr. Senador De León en tarjetas corporativas: u$s. 31.000.- y $ 858.658.-

2.- Los plazos de prescripción de los delitos los marca la Ley. No son subjetivos.

3.- No pude encontrar una reglamentación en ALUR que dijera: "No robar azúcar"

Frente a esto muchos nos hacemos la misma pregunta de Esteban Valenti en su columna del 02/04/18 ("Condenado sin prisión") aunque quizás no con su particular capacidad de ser contundente:

¿Por qué tiene que existir tan enorme diferencia con los comunes mortales y pecadores que cuando cometen un delito de utilizar recursos que no son propios para su provecho son penados con cárcel, porque eso se llama hurto o estafa y para los políticos no, tiene el elegante nombre de peculado? ¿A alguien le suena "peculador"?

Las reacciones no se hicieron esperar. Para el Senador Mieres además de escandaloso, el dictamen del fiscal Pacheco "consagra la impunidad total del uso de fondos públicos con cualquier destino", y "Además profundiza la crisis de credibilidad de la población, no solo en la política sino en la institucionalidad". El ex diputado Gonzalo Mujica fue mas lejos: "Los fiscales Díaz y Pacheco están dedicados a resolverle un año electoral tranquilo al Frente Amplio", estando "más dedicados a hacer mandados para el Frente que a hacer Justicia". Y ni qué hablar de las reiteradas denuncias del Dr. Salle, para quien "en este país va preso quien dispone el Dr. Jorge Díaz".

¿Será así? Quisiera creer que no, que todavía contamos con una Justicia técnica e independiente, como el último reducto de las garantías republicanas. Sin embargo con demasiada frecuencia estamos escuchando conclusiones de Vistas Fiscales donde "no se advierte la existencia de hechos con apariencia delictiva...por lo que se solicita el archivo..."

Quizás unos de los momentos más peligrosos en la vida democrática de un país es cuando se instala la desconfianza en la Justicia. Quienes llevamos algunos años a cuestas hemos vistos disputas políticas de alto voltaje, intercambio de misiles de oposición a oficialismo y viceversa. Pero nunca estuvo como ahora en tela de juicio la probidad de la Justicia. Y el destino quiso que esta confianza hoy esté en las manos del Sr. Fiscal Luis Pacheco Carve.

Pero ahora el Sr. Fiscal tiene LA GRAN OPORTUNIDAD DE CAMBIAR ESTA PERCEPCIÓN.

Recordarán los pacientes lectores nuestra anterior columna en que nos referíamos al archivo (otro archivo y van...) de la denuncia del Dr. Salle en relación a sobrefacturación y direccionamiento en la construcción por parte de ALUR de una planta para producción de etanol en el departamento de Paysandú. Hecho que junto al Ing. Agr. Gabriel Pérez Morgan nos tuvo como denunciantes y denunciados y a lo cual también aludió Estaban Valenti en su nota "Cuánta Vergüenza". Para no ser redundante los invito a verla en el siguiente link:

http://www.uypress.net/auc.aspx?84686,67

Pues bien, en este panorama de descrédito generalizado hacia una señora con ojos vendados y una balanza en su mano, surge una noticia inesperada. El Sr. Fiscal Pacheco accede a desarchivar la denuncia. No tengo idea de qué puede haber motivado tal decisión, pero conviene repasar algunos detalles.

1.- En Vista Fiscal Nº 11/2018 "la Fiscalía entiende que puede disponerse el archivo de las actuaciones" entre otros considerandos "porque no se ha podido contar con un peritaje específico que pudiera determinar o ilustrar los costos de una obra civil de esta naturaleza...", hecho motivado en el elevado costo que pasó la Facultad de Ingeniería.

2.- Sin embargo deja una puerta abierta para seguir las investigaciones. Textualmente:

"Eventuales otras irregularidades acaecidas en el proceso de recepción de la planta de bioetanol, así como sucesivos Contratos modificativos del contrato original, celebrados entre A.L.U.R. y ABENGOA., son objeto de investigación en la Causa presumarial actualmente en trámite ante esta misma Sede, Ficha I.U.E. 2- 13757/2016". (Se refiere nada menos que a la que ha dado en llamarse MEGACAUSA ANCAP)

¿Qué quiere decir en buen romance? Se desestima lo que venimos denunciando hace SEIS AÑOS, cuando ni se soñaba con los cangrejos que saltaron bajo las piedras en la Comisión Investigadora del Senado sobre ANCAP, en cuanto a "sobrefacturación" y "direccionamiento" en esa obra. Pero atención, parece que hay "OTRAS IRREGULARIDADES".

En este punto hay que hacer un especial reconocimiento a la profunda e inteligente labor de investigación del Fiscal Pacheco, desentrañando en una maraña de oscuros contratos entre ALUR y la empresa TEYMA-ABENGOA los aspectos que desnudan esas "otras irregularidades", donde aparecen hechos MUCHO MAS GRAVES que los por nosotros denunciados y sobre todo QUE NO NECESITAN PROBARSE.

Transcribimos textualmente de la Vista Fiscal sobre la causa ANCAP:

"Se generan dudas en la suscripción de seis addendas o "contratos modificatorios" celebrados entre A.L.U.R. y ABENGOA... Tales contratos modificatorios -suscritos los tres primeros por el entonces Director de A.L.U.R. Leonardo De León y el entonces Sr. Gerente Manuel González, y los tres últimos únicamente por el Sr. González. Presentan la singularísima particularidad de haber modificado sustancialmente las condiciones originales del contrato, y de no constar discusión de tales asuntos en las actas del Directorio de A.L.U.R".

Siendo en esa ocasión Director el primero de los nombrados y Gerente el segundo, significa que esa decisión fue tomada en FORMA PERSONAL e inconsulta, por el Sr. LEONARDO DE LEON.

¿En qué consistieron esos "Acuerdos Modificatorios"? Se reseñan algunos (textual del documento):

PRIMERO:

"...un premio por rendimiento de hasta 400.000 U$S (cuatrocientos mil dólares) por una mayor eficiencia en la tasa de conversión de litros de etanol por toneladas de sorgo, cuando por el contrato original cualquier mejora en la eficiencia era en beneficio exclusivo de A.L.U.R. y no correspondía otorgar premio alguno.

SEGUNDO:

"Se rectifica a favor de TEYMA-ABENGOA el valor máximo de consumo eléctrico garantizado (pasando de 0,28 kwh/l a 0.41 kwh/l), lo que implicaba un sobrecosto adicional para A.L.U.R. de 1.000.000 U$S (un millón de dólares) anuales.

TERCERO:

"A.L.U.R. reconoce que como la contratista había logrado "un buen desempeño en la construcción, puesta en marcha y operación de la planta", se hace partícipe de los beneficios de producción a TEYMA-ABENGOA"

CUARTO:

"A.L.U.R. otorga un nuevo premio a TEYMA-ABENGOA, por cada metro cúbico de etanol que produjese la planta entre el 24 de julio de 2015 y el 20 de octubre de 2015. Parece poco lógico que A.L.U.R. resuelva pagar un premio por lo que la planta se supone que debe de hacer, esto es, producir etanol.

QUINTO:

"Y es también en este Quinto Acuerdo, suscrito únicamente por el entonces Gerente General Manuel González, que A.L.U.R. resuelve pagar a TEYMA-ABENGOA la suma de 1.000.000 U$S como premio por el adelanto en la recepción de la obra.

Los comentarios negativos pertenecen al Sr. Fiscal Luis Pacheco Carve. Pero hay más. Este último acuerdo es especialmente cuestionado por el Dr. Pacheco y es uno de los aspectos por el cual decimos que hizo una brillante investigación. Resulta que no debió configurarse "el adelanto en la recepción de la obra" pues no se cumplía con los parámetros establecidos en el Contrato y por contrario ALUR debió cobrar multas por atraso. Conclusión del Dr. Pacheco: EN VEZ DE PAGAR UN MILLON DEBIÓ COBRAR ONCE MILLONES DE DÓLARES (Reitero: textual de la Vista Fiscal).

Ya vimos lo que opina el Fiscal, con juicios lapidarios que no admiten dos lecturas. Directo y sin anestesia. Ahora ¿qué opinan las actuales autoridades de ALUR? Lo recoge el propio Fiscal en su escrito. Sobre el punto tercero: "es inconcebible que el ex Gerente General de A.L.U.R., después que su representada le pagó a TEYMA-ABENGOA decenas y decenas de millones de dólares, y haberle concedido todo tipo de beneficios y premios, finalmente la haya hecho 'partícipe' de un supuesto beneficio en la producción de la planta". Repito: LO DICE LA PROPIA ALUR

En otro pasaje dice el Sr. Fiscal: "...todos los contratos modificatorios son favorables a TEYMA-ABENGOA y perjudiciales a A.L.U.R., estableciendo "premios" y "bonificaciones" a favor de la empresa contratista, que la actual dirección de A.L.U.R. califica como "escandalosos", "increíbles", "inconcebibles" y carentes de causa.

Y ahora lo más sorprendente. Quien no haya leído la resolución Fiscal que venimos transcribiendo, imaginará que el magistrado terminará pidiendo penas severas para los involucrados en estos excesos.

Sin embargo se concluye que: "la Fiscalía considera que las resultancias de autos no permiten arribar a conclusiones categóricas para la atribución de responsabilidades."

Como suele ocurrir siempre la cuerda se rompe por el lado más fino y se termina pidiendo el delito de estafa para el ex Gerente General Manuel González con el argumento de ser el único responsable de la recepción provisoria de la obra, que motivara el premio del millón de dólares. ¿Y los otros "regalitos", perdón, debí decir "addendas", en las que intervino el Sr. De León a su exclusivo arbitrio?

Pensemos además que esto, que es espantoso, es sólo un aspecto de todo el capítulo ALUR. Hay mucho, mucho más.

Pero volvamos al principio. La oportunidad histórica. Que yo recuerde es la primera vez que se desarchiva una causa de esta naturaleza. Y según manifiesta el Sr. Fiscal, la idea es conseguir un peritaje técnico mas barato. Le digo, Sr. Fiscal, NO PIERDA EL TIEMPO EN AVERIGUAR EL VALOR DE LA PLANTA. Porque eso va a llevar tiempo, costo y todo valor es discutible.

Ud. puso arriba de la mesa elementos contundentes. INVESTIGUE POR ESE LADO.

Por ejemplo: ¿No va a citar a los particulares? Al final los empresarios que recibieron DE REGALO MILLONES DE DÓLARES son los que salen mejor de todo esto. La Justicia no los va a molestar. ¿No se le ocurre llamar a los directivos de TEYMA-ABENGOA y preguntarle, ¿no le llamó la atención que ALUR le regalara millones de dólares, sin motivo que lo ameritara? ¿Tiene alguna explicación para esto? ¿LOS EMPRESARIOS SE VAN A LLEVAR DE ARRIBA NUESTROS MILLONES DE DÓLARES?

En Brasil los primeros presos fueron los ejecutivos de ODEBRECHT. Pero aquí no pasa nada.

Por eso Sr. Fiscal, en sus manos está que la sociedad toda vuelva a creer en la Justicia. Demuestre que Mieres, Gonzalo Mujica y el Dr. Salle están equivocados. Que las máximas de Martín Fierro son sólo literatura.

Todos los juicios que he escuchado sobre su persona son elogiosos. Todos destacan su idoneidad técnica. ¿Qué le impide entonces actuar? ¿Tiene presiones? Ud. puede hacer historia.

UD. PUEDE:

Ser recordado como un Fiscal políticamente correcto

O como el magistrado que nos devolvió a todos la Fe en la Justicia

En esa disyuntiva puede llegar a sentir un tirón de orejas de sus superiores, pero también la aprobación de un PUEBLO.

UD. ELIGE.

ALFREDO CORREA REISSIG

surinox@gmail.com