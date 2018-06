El bullyng políticoLos futbolistas uruguayos Daniel Gutiérrez y Cristian “Killy” González saben la verdad. Entre fútbol y apartheid.Este rey va a la guillotinaSeis mitos acerca de los autoconvocados y una certezaAcreditación en calidad. ¿Se obtiene o se compra?La Ley de Medios comienza a mostrar sus peores efectosDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¡La culpa es de la mayoría!Contaminación de aguas pluvialesA 3 de la Partida del pastor CastroLa cruz de los caminos. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Dormir en la calle¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarCarta al abuelo Don Pedro Bartzabal AlthabeViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Violencia, los miedos y las comisiones

Dr. Guillermo Chiribao

03.06.2018

No es novedad, y desgraciadamente ya no llama la atención, que estamos ante un pico muy alto de violencia en todo el pais. Femicidios, “ajustes de cuentas”, rapiñas a mano armada con muertes, robos y barrios dominados por supuestas bandas de micro-narcos.

Seguramente, es por demás justificada la sensación generalizada de miedo en la población.

En ese escenario, y hasta hace muy poquitos días, nada importante surgía desde el sistema político (gobierno y oposición en conjunto).

Declaraciones de un lado y de otro. Estadísticas con más menos indices de delincuencia. Interpelaciones "sin consecuencias". O sea gobierno defendiendo su gestión (ej. Ministro Bonomi "estado aclara mas homicidios que el FBI" en LR21 2/12/17) y oposición reprochando y exigiendo mano dura. Los gremios policiales increíblemente, exigiendo "protección" .

Años pasaron en ese intrascedente juego, con la población pasiva mirando lo que se constituyó en un lastimoso espectáculo, ante la carencia de soluciones efectivas y palpables.

Hasta que ocurre lo inesperado para muchos y esperado para pocos. La tercer jerarquía en importancia del Ministerio del Interior y primer uniformado en el rango superior, el Insp. Layera, aparece en momentos que el Sr. Ministro estaba de viaje, con unas declaraciones al periodista de Radio Sarandí y el Observador Gabriel Pereyra, que descolocaron a propios y extraños.

A propios (o sea actores del gobierno) ya que a pesar de que muchos callaron, algunos criticaron duramente exigieron su renuncia y unos pocos: sus mandos lo respaldaron.

A extraños (o sea la oposición) les despertó el instinto combativo y dijeron el clásico: "vieron, era verdad lo que decía la gente y decíamos nosotros".

Y acá, junto con el miedo generalizado, el clima propicio de incertidumbre del sistema político, aparece un no menos importante tercer elemento: "los albores de la campaña electoral".

Al grito de ahora o nunca, han salido impulsados y contagiados por el miedo a la inseguridad pero por sobre todo, por el miedo quizá mas importante para un político o gobernante: el de perder aprobación, de la noche a la mañana a proponer "soluciones".

La primera. En un acto de personalismo discutible, el Presidente de la República solo, y según la prensa, sin autoridades del Ministerio del Interior en el balneario San Luis, anunció la inminencia de importantes cambios. Con el paso de los días se supo que desde presidencia, se tomaría en forma directa el combate a la delincuencia a través de una comisión coordinadora de acciones integrada por Presidencia, Ministerios del Interior y Desarrollo Social, BPS y autoridades de la Educación.

Según parece, esa comisión buscará soluciones en la coordinación de esos organismos y diagnosticará la situación.

A estar por los anuncios, por ahora ruidos y nada de nueces.

¿Qué debería ocurrir para que esas nueces aparezcan? Voluntad, ideas, ejecutividad y algo que aún no se ha mencionado dinero del presupuesto. Voluntad para repensar determinadas políticas sociales, ideas para reordenar y conectar los diversos organismos, ejecutividad para lograr, en el cortísimo tiempo soluciones eficientes. ¿Y el consabido dinero para reforzar los gastos que todo ello sin dudas demandará? Si bien no integra la comisión, el Ministro de Economía dice que dinero en la próxima rendición de cuentas es igual a 0.

Y agregamos el próximo es año electoral, dónde pocos gastos se pueden sumar presupuestalmente. Muchas dudas surgen. ¿Qué piensa la famosa Mesa Política de la fuerza? y ¿qué piensan los sectores frenteamplistas distantes de las declaraciones de Layera?. Porque convengamos estas acciones son parte del "efecto Layera".

Dudas pues, en lo interno del gobierno, (recordemos algún chisporroteo Policia, BPS, MIDES por los datos) y dudas a nivel del Ministerio del Interior, cosa que poco se habla, porque el papel protagónico del dúo Bonomi- Jorge Vazquez parece perder peso. Entonces ¿qué ocurre en una fuerza vertical y sometida a la autoridad como es la Policía Nacional, cuando desde la tribuna notan que sus mandos están cuestionados?

Y por último sobre la creación de tal comisión dos cuestiones preocupantes: a) la asunción de protagonismo presidencial y la orden de coordinar acciones está demostrando que ello antes no ocurrió asi y b) la integración de BPS y MIDES operaría como una peligrosa criminalización de la pobreza, absurda posición asumida por algunos sectores de la población.

Por eso lo dicho: mas dudas que certezas y solo el paso del tiempo lo definirá.

El segundo producto del "efecto Layera" y claramente consecuencia de los miedos, está dado por la campaña precisamente denominada "Vivir sin miedo", impulsada por el Sr. Larrañaga y algunos dirigentes de su sector. Reforma de la Constitución para acotar derechos fundamentales de los ciudadanos, colocar al Ministerio de Defensa y sus militares en la custodia de la seguridad interna de la nación e implantar la cadena perpetua revisable.

Peligroso toqueteo de la norma máxima de la república. Hace recordar las restricciones de las autoridades a los espectadores del futbol. Por no poder controlar a unos pocos se castigó a todo el público. Claro, esto es muchísimo mas grave, porque se limitan garantías, derechos y libertades de todos los habitantes y se introducen nuevamente a los militares en las calles.

El pasado reciente nos demostró la penosa experiencia del sistema político cuando acudió a los militares. Se nos dirá no se corresponden los tiempos, los militares de hoy no son los golpistas de ayer, las condiciones no están dadas etc. En aquellos tiempos se decía lo mismo.

Basta recordar, nada mas y nada menos, a Wilson Ferreira cuando le dijo, a la periodista Maria Esther Gilio, su arrepentimiento por haberle votado al Gobierno de Bordaberry, en los albores de la dictadura, la trágica ley de seguridad del estado: "Si bien me he arrepentido de ese error, es muy fácil escribir la historia cuando se conocen los resultados y hay que situarse en el momento en que todo eso ocurrió" (libro Wilson Ferreira Aldunate, págs. 40 y sgts.)

Pues bien, hoy el país conoce los resultados de militarizar el país. Los uruguayos seguramente nos sobrepondremos a esos miedos y evitaremos semejante atropello.

Conclusión: Lamentablemente pensamos que los miedos de la población a la inseguridad y la violencia de todos los días, continuarán por mas tiempo dado que los integrantes del sistema político, intentando jugar para la tribuna y tratando de ser políticamente correctos están dominados por los miedos electorales.

Y en definitiva las causas profundas de la violencia, la inseguridad, la marginalidad, la exclusión, discriminación, abonados por la corrupción campante, serán difíciles de erradicar en el corto y mediano plazo, a menos que la población recobre en forma directa su espíritu republicano y se comprometa con un alto sentido de la responsabilidad ciudadana.

Dr. Guillermo Chiribao

Consejero orden egresados Fac. De Derecho Udelar.

Ex. Asesor Letrado del Directorio de OSE.