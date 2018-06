Dormir en la calle

William Marino

07.06.2018

Muchos dicen que al marginado le gusta dormir en la calle porque allí se encuentra libre. Pero, ¿quién lo dice y porque lo dicen? Y ¿libre de qué?

La mente humana es tan vasta para decir cosas, sobre otras personas que es muy difícil poder razonar. Solo el que durmió en las calles sabe lo penoso que es estar ahí, en esa jungla de cemento donde el delito de todo tipo, es moneda corriente, donde el destrato viene del lado más inverosímil. El que te tendría que defender es el que más te ataca, es el que te viola o te roba, es el que te pega y luego te pregunta que haces ahí. Hoy en ocasiones me rio de cuando muchos responsables, y no tanto, ponen en las redes sociales números telefónicos de organismos públicos, para que el común de la gente llame. ¿A quién hay que llamar? Policía, MIDES, Salud Publica, refugios, I.M., y ahí sale la voz fría, de gente que se encuentra en lugares calentitos, con pocas ganas de salir de sus "refugios nocturnos", porque el frio cala los huesos y entumece la mente. ¿Pero eso sucede? SI sucede o no, más que nada desde que se esconde el sol y el ponchito de los pobres nos deja de calentar, pues es a partir de ese momento que se deja una contestadora. Que como no tiene alma, no tiene corazón, te habla en forma automática y tú te preguntas ¿para qué puta madre estoy llamando si estoy en la puerta de un organismo, que es al que llamo? El dormir en la calle, o plaza de Montevideo, es estar a merced, del chorro y/o oportunista, pues lo poco que posee, es mucho para él que te roba. No hace muchos días, en San José entre Ejido y Yaguaron, un joven de unos 20 y pico de años lloraba, pues mientras dormía lo habían despojado de sus zapatos y una manta, lloraba porque tenía frio, lloraba porque se había quedado sin zapatos, lloraba porque tenía hambre. Una señora le compro algo de comida y de decía de ir a realizar la denuncia a la jefatura, el decía que no porque "no le creerían". Le dirían que estaba borracho o drogado, pero según él no lo estaba. La señora le dejo una bufanda y se retiro.

Plaza Suarez, en la avenida Suarez, frio, mucho frio, una persona tirada en la vereda, casi sobre el pasto, mojado tiritando de frio. Pasa en ese momento un patrullero se lo para y plantea el tema y nos contesta que ellos nada pueden hacer en ese tema. Una vecina le trae leche caliente, mientras sigue la conversación con la policía, que nada puede hacer, pues el mismo no estaría enfermo, el hospital no lo recibe pues en apariencia nada tiene. ¿Qué hacer? En ese mismo día en los informativos, veo un cartel con el justo reclamo ante un cobarde asesinato de una persona: "una familia lo esperaba". Pero al que vive y duerme en la calle nadie lo espera. El tema seria porque duerme ahí. Yo no lo sé y creo que pocos lo saben. Las causas pueden ser muchas y a la mayoría de los que duermen en hogares cálidos, poco le interesa. Como lo solucionamos, vuelvo a decir que no lo sé, pero nuestro estado invierte mucho dinero en este tema. Aunque a fuerza de ser sinceros, ese grupo apolítico del campo "Un solo Uruguay", pide que no se gaste más dinero en esa gente, aunque el que duerme en la calle, es tan ciudadano como ellos y nosotros. De pronto la sociedad los quiere condenar, al decir de Máximo Gorki, a ser "los ex hombres", hoy tal vez diríamos los ex humanos.....

P.D.: hace unos días en una charla sobre este tema se daban al toque, unas treinta direcciones donde dormía gente en condiciones muy jodidas. Tema interesante para analizar.