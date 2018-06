El bullyng políticoLos futbolistas uruguayos Daniel Gutiérrez y Cristian “Killy” González saben la verdad. Entre fútbol y apartheid.Este rey va a la guillotinaSeis mitos acerca de los autoconvocados y una certezaAcreditación en calidad. ¿Se obtiene o se compra?La Ley de Medios comienza a mostrar sus peores efectosDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¡La culpa es de la mayoría!Contaminación de aguas pluvialesA 3 de la Partida del pastor CastroLa cruz de los caminos. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Dormir en la calle¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarCarta al abuelo Don Pedro Bartzabal AlthabeViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Inicio | Columnas Te encuentras en:

La buena nueva de la Esperanza

Federico Arregui

08.06.2018

No resulta fácil escribir este artículo, en tanto hurgará en nuestra historia colectiva, y también personal, políticamente hablando. Nuestra historia como militante de la izquierda uruguaya, como militante del Frente Amplio y del Partido Socialista.

Que fuimos, pero que seguimos sintiendo, que nos seguimos emocionando con símbolos, con nuestros héroes, con nuestra sangre derramada, con nuestros muertos, con nuestros dolores, con tanta persecución sufrida como militantes, con nuestras luchas y conquistas que siguen pendientes.

En primer lugar necesitamos dejar establecido que no ha sido grato, cómodo ni balsámico, atravesar estos últimos tres años de la vida política colectiva y personal. Muchas veces hemos sentido la aridez y la violencia de muchos compatriotas que, legítimamente, han creído en una posición diferente a la nuestra. Hemos atravesado algo parecido al desierto y sólo la sed de justicia y de honestidad con nuestra historia colectiva y personal nos ha mantenido en pie. Siempre luchando a brazo partido, como ha sido nuestra característica. Y sin embargo, cada día, al mirarnos al espejo nos sentimos en paz con nuestra alma y nuestra conciencia.

Hemos reivindicado los principios fundacionales de aquella heroica fuerza política, de aquel Frente Amplio del año 1971 con todos sus grandes y heroicos hombres y mujeres, los conocidos y los anónimos. Hemos básicamente hecho hincapié en la defensa de la ética y la honestidad en el manejo de la cosa pública, en un proyecto de país inclusivo con justicia social e igualdad de oportunidades desde el vientre de la madre.

Sentimos que nuestra lucha tuvo sentido a la luz de los acontecimientos públicos y notorios. Nos fuimos por las actitudes de Sendic, de De León y por la apoyatura cómoda y cómplice de quienes los apoyaron. Y que, ahora, poco a poco van dándose cuenta, honestamente muchos, por conveniencia y oportunismo político otros, de que teníamos razón. Básicamente, toda la razón. Lo ejemplifica lo que dijo Miranda que nos destrató públicamente a los Indignados y Desencantados en el último Congreso del FA y la vicepresidente Lazo cuando dijo que éramos de derecha a pocos que nos rascaran. Ahora, Miranda, suelto de cuerpo y creyéndose libre de culpas, se atreve a poner una lápida sobre Sendic diciendo que no debería ser candidato. Antes, lo defendía a capa y espada, ahora desde el Olimpo dice que no debería ser postulado. Caramba, que voltereta que se dan algunos en el aire. Si algo no vamos nosotros, en cambio, a hacer ahora ni nunca es ser genuflexos con el poder de ninguna naturaleza, arrastrarnos miserablemente, torpemente por un mendrugo de pan. Por el contrario, coherentes y dignos seguiremos en la brega de un mundo mejor, de un país diferente.

Como emociona el flaco Zitarrosa

Allanamiento

Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa...Hoy por la tarde anduvo, entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuanto tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco...Hoy anduvo la muerte entre mis libros buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio, asesinados, tallados en el alma...Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del Café Montevideo, las encomiendas por la Onda con olor a estofado, revisando a mi padre, su Berreta, anarcos queridos bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables...Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono, distintos bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y dientes, bajo sospecha de subversión...Y no halló nada...No pudo hallar a Batlle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Arístides, ni a Lenin, ni al Príncipe Kropotkin, ni al Uruguay ni a nadie...ni a los muertos Fernández más recientes....A mí tampoco me encantó...Yo había tomado un ómnibus al Cerro e iba sentado al lado de la vida...Pasé frente al Nocturno y la vida había pintado unos carteles...Pregunté en una esquina por la hora, y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba la vida, junto con su almuerzo....Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas...y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles, por todas las ventanas de los hospitales...la noche entrará, cabeceando, saltará para adentro, sombra a sombra a la luz del farol....y se echará en el piso como un perro...y aguardará hasta la madrugada ...Hoy...dejaré las puertas abiertas y las ventanas de mi casa, abiertas, para siempre...

La Alianza popular, nacional y progresista

Una vez más tendemos la mano. Una vez más la Esperanza y la Alegría nos debe hacer capaces de ver por sobre la miseria y los miserables.

Por ello creemos necesario pese a todo y a todos tender la mano franca, fraterna, en clave de Que el pueblo unido, jamás será vencido, cómo cantábamos de niños y adolescentes en las manifestaciones populares en los últimos estertores de la Dictadura cruel y sanguinaria, abrazados juntos frenteamplistas y los wilsonistas queridos. Que Wilson estuvo preso en el año 1984 y Seregni proscripto.

Por ello una alianza del Frente Amplio con los indignados y desencantados, con los wilsonistas que no quieren ver como se traiciona el legado por parte de aquellos que llaman a las Fuerzas Armadas.

Sigue mucho pendiente por hacer: en primerísimo lugar saber dónde están enterrados los muertos y el pedido de perdón natural y consiguiente, en segundo lugar seguir con las conquistas sociales. Seguir perseverando en la mejora de la educación, de la seguridad y de tantas áreas más. En la investigación científica, en insertarnos en el mundo.

Ya la pelota, como se dice comúnmente no está en nuestra cancha.