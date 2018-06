El bullyng políticoLos futbolistas uruguayos Daniel Gutiérrez y Cristian “Killy” González saben la verdad. Entre fútbol y apartheid.Este rey va a la guillotinaSeis mitos acerca de los autoconvocados y una certezaAcreditación en calidad. ¿Se obtiene o se compra?La Ley de Medios comienza a mostrar sus peores efectosDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¡La culpa es de la mayoría!Contaminación de aguas pluvialesA 3 de la Partida del pastor CastroLa cruz de los caminos. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Dormir en la calle¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarCarta al abuelo Don Pedro Bartzabal AlthabeViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Este rey va a la guillotina

Michael Añasco

12.06.2018

Suazilandia (17 364 km²) es considerada la última monarquía absoluta del África subsahariana. Su re rey Mswati III es el Jefe de Estado desde 1986.

Durante el Reparto de África, la población que hoy conforma este reino, estaba bajo el protectorado de Reino Unido; más tarde en 1968, Suazilandia declaró su independencia con Sobhuza II al frente y quien poco después, en 1973, abolió la Constitución, disolvió el Parlamento y, por tanto, se convirtió en rey absoluto de Suazilandia. Su hijo siguió la tradición, de régimen absolutista y despilfarro. Pero al gobierno de la República Sudafricana, este rey gordito ególatra es una molestia .... Cambio el nombre del país. El monarca Msuati III decidió que su país pase a llamarse eSwatini en lugar de Suazilandia. Lo anunció en un estadio repleto de oficiales y de diplomáticos en coincidencia con el 50º aniversario de la independencia y de su propio cumpleaños, el número 50. Dos celebraciones en una con una sorpresa: "Cada vez que vamos al exterior, las personas nos llaman Suiza", explicó, refiriéndose al parecido en inglés entre Swaziland y Switzerland. Por eso, el país africano se llama ahora eSwatini. En lengua nativa, la tierra de los suazis.



Msuati III.Cada año, entre agosto y septiembre, se celebra la fiesta de la umhlanga (danza del junco): miles de doncellas bailan medio desnudas para que el abnegado monarca, padre de 24 hijos, elija una nueva reina Cada año, entre agosto y septiembre, se celebra la fiesta de la umhlanga (danza del . Msuati MsuatiIII tiene 15 esposas. Cada una de ellas habita una mansión y conduce un BMW. Su padre, Sobhuza II, tuvo 125 esposas en sus 61 años de reinado.eSwatini es uno de los países más miserables de África. Sus súbditos, 1,3 millones, sobreviven con labores agrarias. El 40% padecen VHI sida. El soberano, alias Ngwenyama (El León), robusteció en 2001 el umchwasho, rito que impone la castidad a las menores de 18 años. El protocolo marca que la boda solo se celebrará una vez se anuncie que la chica está embarazada. Esto es criticado a nivel internacional por la humillación hacia la mujer.Ademas enfurece a las organizaciones internacionales es que la ampliación del harén supondrá "para los pagadores de impuesto un enorme coste porque habrá que montar un nuevo palacio" e "inflar el presupuesto" para la casa real, en detrimento de la ya empobrecida ciudadanía. Mswati III. El rey es conocido por su vida de lujos y la extravagancia en la que vive toda su familia. El Rey, a quien 'Forbes' calcula una fortuna personal de unos 80 millones de euros, es conocido por su personalidad extravagante y déspota, Algún "donante" anónimo le "obsequió" con un jet privado DC-9 valorado en 45 millones de euros. Este año recibió un cargamento con 32 BMW a estrenar. Pero no es "y vivieron felices para siempre ". Dos de las reinas han abandonado a su rey, se les supone que hartas de agresiones de todo tipo, y han huido al extranjero. En 2012 a una tercera, en cambio, se le arrestó cuando se la encontró en la cama con un ministro. La octava esposa del rey Mswati III Sra. Senteni Masango, se suicidó con sobredosis de opiáceos. Consumía estos analgésicos debido a heridas y fracturas provocadas por las golpizas de su esposo el rey estando ebrio y drogado. La otra parte -según desertores del régimen-que no se habla del rey es su adicción medicamentos controlados, opioides especialmente, cocaína...y el excesivo consumo de alcohol. Los mejores vinos y destilados de Europa. Absténgase de relaciones sexuales. Es la advertencia que países europeos y de Norteamérica, para países con alto índice de VIH/Sida. La recomendación es para el África Sub-Sahariano en general. Pero en este país es del 40% de la población esta infectados. Esto es debido a que no hay una política de salud pública. De ningún tipo. Esta función es llevada a cabo por ONGs extranjeras. Desde Cruz Roja a Médicos sin fronteras. Los hombres y las mujeres saben que los preservativos pueden prevenir el contagio, pero caja de 4 unidades cuesta la paga de un dia:1 dólar por día. Ese dinero es para la comida. Los preservativos donados al país por ONGs internacionales más que alcanzan. Pero terminan en el mercado negro de países de África austral. Esa situación en la que vive la población de Suazilandia, de la que se estima el 60-70% de la población vive con menos de 1 dólar al día. La esperanza de vida es de 48 años Suazilandia es el país de la quiebra fiscal crónica debido a la corrupción y fastuosos gastos. Con pocos recursos tiene una economía agrícola-pastoril de subsistencia, sus ingresos provienen de las remesas de trabajadores migrantes en la minería sudafricana. En la enésima bancarrota en 2012 Sudáfrica fue al rescate con 355 millones de dólares. En febrero de 2018 el país informo que tenía en reservas de 300.000 dólares. La moneda oficial es el lilinque que está atada al Rand sudafricano, para prevenir cualquier tipo de hiper-inflación. Shaka Zulú contra Msuati III. Los Swazi es unas las tribus bantúes nguni que se asentaron en la región sudoriental de la actual Sudáfrica, compartía tierras e idiomas con los Ndebele, Xhosa y Zulús. Esto hasta que apareció en escena el psicópata y genocida Shaka Zulu. Los Swazis huyeron lo más al norte posible en lo que hoy es su país. Pero esa enemistad continua hoy en día .Con el fin del apartheid, Mandela y el ANC se mostraron cada vez más reacios a ayudar al sátrapa monarca. En la presidencia de Jacob Zuma, un Zulú las relaciones no mejoraron. Los grupos exiliados de oposición swazi han instado Sudáfrica a poner fin a los rescates financiero que se enfrenta en las cíclicas bancarrotas y le ayudan a aferrarse al poder. La ayuda sudafricana también se ve complicada por la repugnancia de los sindicatos, - aliados del gobernante partido del ANC- hacia el gobierno notoriamente inepto e irresponsable de Mswati. Sudáfrica "debe ser muy firme y decir que queremos ver algo de acción, y no solo dar el dinero de los contribuyentes sudafricanos cuando no estamos contentos con el hecho de que justo al lado tenemos una dictadura", dijo el portavoz financiero de DA, Dion George. "Los sindicatos de Swazilandia y los grupos en favor de la democracia han declarado categóricamente que se oponen a que cualquier país o institución financiera rescaten al gobierno de Suazilandia.



"Esto se justifica por el hecho de que no importa cuánto dinero se le dé al gobierno de Swazilandia, sin los cambios necesarios en la configuración de una política ajuste fiscal, un rescate simplemente pospondrá lo inevitable y dejará al próximo gobierno del país sumido en una profunda deuda. La justificación de Pretoria de prestar dinero a su vecino es en aras de la estabilidad regional. Un colapso económico podría convertirse en migración masiva de swazis ,especialmente hacia la provincia de KwaZulu-Natal. Esto fue en 2012 cuando recibió un préstamo 385 millones de dólares y por supuesto el rey de la pequeña Suazilandia no cumplió el recorte presupuestario ni los fastuosos gastos de lujo. Por ahora solo se hacen créditos parciales, con condiciones de ajuste del gasto. El yuan chino será la próxima moneda del reino. Pero el rey Msuati III no es ningún tonto junto a sus asesores económicos quiere salirse de la esfera de Sudáfrica, que si lo desea puede sacarlo del trono y colocar a otro miembro de la familia real o proclamar la república.



Pero esta vez entro en juego el nuevo tío rico del mundo China y su monedad. "La mayoría de los países de la región de África Austral y oriental tiene, comercio, préstamos o subvenciones de China y tiene sentido económico usar el yuan como moneda de intercambio internacional.



Pero Swazilandia -eSwatini- quiere dar un paso más. Convertir la moneda china en moneda oficial del reino para dejar la órbita del Rand. Ni los chinos se lo esperaban. Ahora se negocia si será el Yuan mismo como moneda o mas probable el lilinque atado al Yuan. Además de sus monedas China se está desprendiendo de rubros como la vestimenta donde el costo de mano de obra ya no es competitivo o las curtiembres. Lo otro es entrenar sus ejércitos en el país asiático. Pero más que nada es la base-en construcción-militar China cercana a Maputo, Mozambique que en caso de necesidad pueden llegar al país en menos de 40 minutos y controlar cualquier suceso y proteger al rey y su familia. La cuestión es si en los nuevos billetes veremos la cara del rey o la de Mao. Pero en 40 minutos se puede destonar al rey y proclamar la Republica de eSwatini.



Todos tienen un poco de sangre real.

Los 165 hijos de Sobhuza II mas los 25 Mswati III ,mas las familia de la esposa, fueron formando una casta superior cerrada como empleados publicos y empresariales.Los matrimonios se llevan entre personas del mismo circulo.Pero eso sin contar los hijos extramatrimoniales.En un estudio genetico que tenia otro proposito, se descubrio que no todos los principes hijos tenian sangre real.Pero las aventuras amorosas reales y principescas por las aldeas dejaron mucho ADN monarquico por el pais.El resultado un cuello de botella endogamico.Con efermedades congenitas asociadas.



Nota:

Este articulo se baso ,en partes, de portales politicos de opositores Swazi en el exilio que le dan otro contexto a los hechos.Es que Swazilandia no hay mucha libertad de prensa.

Michael Añasco