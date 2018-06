El bullyng políticoLos futbolistas uruguayos Daniel Gutiérrez y Cristian “Killy” González saben la verdad. Entre fútbol y apartheid.Este rey va a la guillotinaSeis mitos acerca de los autoconvocados y una certezaAcreditación en calidad. ¿Se obtiene o se compra?La Ley de Medios comienza a mostrar sus peores efectosDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¡La culpa es de la mayoría!Contaminación de aguas pluvialesA 3 de la Partida del pastor CastroLa cruz de los caminos. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Dormir en la calle¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarCarta al abuelo Don Pedro Bartzabal AlthabeViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

El PJ y la interpretación de Bonomi sobre un homicidio: “Revela carencias de conocimiento sobre el CPP”

13.06.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- En un comunicado divulgado este martes, el Poder Judicial señala que recientes declaraciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, revelan "carencias de conocimiento sobre el nuevo sistema procesal penal” y respalda al juez Marcos Seijas, luego de que el ministro lo responsabilizara por la libertad de indagados por homicidio en San Luis.

Bonomi se había referido al caso el lunes, en una entrevista en el programa La Tarde en Casa de Canal 10. El ministro atribuyó el problema de la seguridad a "cómo se manejan las penas" y mencionó que los "tres homicidas en San Luis" están "sueltos" aunque "todo San Luis sabe que son ellos".

"En lugar de soltarlo (al presunto homicida) él, (el juez) puede ordenar que se haga (la diligencia probatoria que no se cumplió)", continuó Bonomi, según la cita que reproduce el propio Poder Judicial en su comunicado.

Bonomi se preguntó durante la entrevista por qué el juez Seijas no ordenó las diligencias que la fiscal del caso no solicitó. "¿Por qué no lo hizo?", cuestionó el ministro.

"Y es verdad que no lo hizo, pero no por error u olvido, sino porque es ilegal, de acuerdo con el sistema procesal penal actual, y afectaría su imparcialidad si se inclinara por uno de los contendientes (la Fiscalía)", sentenció el Poder Judicial.

El comunicado menciona que el ministro hizo esas declaraciones "confundiendo gravemente las funciones asignadas por el nuevo Código del Proceso Penal a jueces y fiscales".

El Poder Judicial remarca que "bastaba con leer la sentencia" de Seijas para que Bonomi no incurriera en el error, ya que el propio Seijas había advertido esta situación en su dictamen. En efecto, el comunicado recoge que el juez dejó claro en el documento que el magistrado debe ser "ajeno a la actividad probatoria, manteniéndose así imparcial para la toma de decisiones".

"El Juez dirige las audiencias y juzga sin aportar prueba en ningún caso, respetando la estrategia y teoría del caso de cada parte", señalaba Seijas.