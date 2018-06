Inicio | Secciones | Trabajadores Te encuentras en:

“Rendición de cuentas muy mala”

PIT-CNT convocó a paro general el 25 de julio, y parcial el próximo jueves 28

14.06.2018

MONTEVIDEO (Uypress) – En la primera reunión de la Mesa Representativa surgida del XIII Congreso del PIT-CNT se resolvió la convocatoria a dos paros: uno parcial, el próximo jueves 28, y otro general, el miércoles 25 de julio.

La Mesa Representativa de la central obrera, que integran 43 federaciones y/o sindicatos únicos, resolvió este miércoles 13 realizar el jueves 28 del corriente un paro parcial de 9 a 13 horas, concentrarse en la Universidad de la República y marchar hasta el Palacio Legislativo donde se desarrollará un acto central. Y, ad referéndum de un nuevo encuentro para cumplir con el estatuto de la central, llevar adelante una detención de 24 horas el miércoles 25 de julio.

Fernando Pereira, Presidente del PIT-CNT, sostuvo al culminar la reunión que con el gobierno "no tenemos una diferencia reivindicativa, tenemos una diferencia política profunda y por eso nuestra respuesta es política. Vamos a trabajar a fondo porque el paro del 25 de julio es político".

Informó también que la Mesa Representativa analizó el contexto que se está viviendo a partir de la Rendición de Cuentas y Presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo.

De acuerdo al portal del PIT-CNT, Pereira informó que se profundizó en "las propuestas hechas en materia de salud, educación, vivienda y minoridad. Se analizó también como van las negociaciones en el sector privado. Las acciones diferentes de empresas privadas también estuvieron en el análisis y comprobamos que algunas han sido muy duras. Por lo tanto, una vez analizada esta realidad el movimiento sindical, partiendo de la base que nuestro objetivo es un país productivo con justicia social y desarrollo democrático, consideramos que el proyecto de Rendición de Cuentas es verdaderamente muy malo".

Agregó el dirigente sindical que la propuesta del gobierno es mala porque "no cumple con el objetivo de llegar al 6% [en la educación]. Se puede decir que se está ante una ecuación numérica, pero no es así, ya que del presupuesto depende que las escuelas de tiempo completo tengan maestros y que las escuelas tengan auxiliares. Hay escuelas que no cuentan con auxiliares y las maestras son las que cocinan y limpian, por lo que el tiempo pedagógico se acorta. Se le debe sumar el hecho de que no existen los adscriptos ni maestros necesarios. A esto no se nos ha dado respuesta. Tampoco se ha dado respuesta a la aspiración salarial de los trabajadores de la educación y ello lleva a que no se cumpla con el compromiso asumido por el gobierno. Y, como si esto fuera poco, los trabajadores de la salud pública llegan al quinto año sin ningún tipo de crecimiento salarial y se encuentran con que solo se crean 100 puestos de trabajo para 900 centros asistenciales. No podemos ignorar que salud pública atiende a la gran parte de la sociedad y, en especial, a la parte más débil".

Pereira fue categórico a la hora de afirmar "si lo que queremos es construir justicia social, es necesario revertir el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Porque, repito, es altamente negativo, para denominarlo de una manera educada. Para revertir este proyecto el movimiento sindical debe luchar y por eso la situación de conflicto que se está planteando".