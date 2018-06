El trabajo en la crisis. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hace 34 años Volvimos, Wilson, nosotros y el Pueblo EnteroEl bullyng políticoLos futbolistas uruguayos Daniel Gutiérrez y Cristian “Killy” González saben la verdad. Entre fútbol y apartheid.Este rey va a la guillotinaSeis mitos acerca de los autoconvocados y una certezaAcreditación en calidad. ¿Se obtiene o se compra?La Ley de Medios comienza a mostrar sus peores efectosDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¡La culpa es de la mayoría!Contaminación de aguas pluvialesDormir en la calle¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarCarta al abuelo Don Pedro Bartzabal AlthabeViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Hace 34 años Volvimos, Wilson, nosotros y el Pueblo Entero

Juan Raúl Ferreira

14.06.2018

Pasado mañana se conmemoran los 34 años del regreso de Wilson. Yo yo ahí con él como siempre. Marchamos presos. El a trinidad yo a Paso de los Toros.

Hasta donde se no hay nada previsto para este aniversario. O si lo hay se mantienen estricta reserva (¿?) Lo buenos olvidamos siempre es del gran protagonista de esta épica historia.: La gente sencilla. Como se suele decir, los de a pie. Los que no buscan foto ni fama. Luchan. Luchaban entonces siguen luchando hoy. Vencieron el miedo diseminado y estuvieron allí cada cual con su bandera, esto es las del Frente y del Partido Nacional que fueron las fuerzas que decidieron y convocaron a participar. Hay que ser justo, aunque el Partido Colorado a instancias de Sanguinetti, con quien el PN de hoy está a punto de acordar una alternativa de gobierno. (mmmm "no se puede ser de "los Partidos Tradicionales" WFA.) Pero es justo recordar que partido Colorado Maneco, ya enfermo , recorrió Libertador con su hijo Manolo y la bandera adversaria del Batllismo.

¿Qué hubiera sido el 16 de junio de hace 34 años sin la gente? La Historia recuerda a Wilson como el gran protagonista. Pero si llegaba y el miedo infundido hubiera hecho carne en la gente y esta... no hubiera estado, qué hubiera protagonizando Wilson. Su prisión. Y hoy la gente recuerda aquel día como el de la libertad.

34 años mas tarde, me impresiona como marcó a la gente. Me sigue pasando todos los días a pesar del tiempo transcurrido. . Tacheros, tenderas, choferes o guardas de bondi, gente que me para por la calla, el 90% de las veces (por decir algo) se refiere a ese día. Hay una generación que todo e mundo recordaba dónde estaba cuando supo la muerte de Kennedy, quizás con los años algo parecido ocurre con la Torres Gemelas. Y caña con el regreso de Wilson. Y los que no lo vieron conocen la historia por tradición verbal familiar.

Bueno a mi me da la impresión de que aún con el paso de los años: a) si son contemporáneos, todos saben donde estaban, como sugiero y qué hicieron este día No me hacen falta los 12 mil mensajes en las redes para saberlo. Lo vivo 365 días al año. No es raro que alguien joven diga cosas como : "me acuerdo que m abuela lloraba al volver del Puerto".

A bordo, antes de llegar a puerto un periodista argentino le pregunta: "Por qué vuelve para ir preso? Y el no duda en contestar: "No voy para ir preso, voy para ser candidato. Se que me llevar preso, pero ese es un tema de ellos. Llevarme preso depende ellos, aunque yo lo sepa, ser un hombre libre, depende sólo de mi."

Lo primero que vimos al amanecer y empezarse a despejar la niebla, fue el despliegue de la flota naval nacional en pleno. Wilson, que nunca abandonó el humor, menos en los momentos, rodeado por la prensa del mundo, la televisión española trasmitiendo en directo desde el "Ciudad de Mar del Plata II" se puso a contar. El cronista de AFP le preguntaba y respondió "contando" para luego agregar, "Hay un acorazado por cada integrante de mi familia, incluyendo mis nietas menores."

En el barco además de prensa venían dirigentes nacionalistas, y no debemos olvidar porque la historia no se puede re escribir caprichosamente, José Germán Araújo que había sido nuestra voz por CX 30 cuando no podíamos hablar. La vida no me dio, como nos ha dado a muchos con otros tantos de superar nuestros desencuentros. Ojalá pudiera haber sido, pero lo que fue, es que estuvo se jugó.

No veíamos, ni sabíamos qué pasaba en Montevideo. No había celulares y cada tanto un periodista entraba en contacto por radio. Nos decían los cronistas uruguayos que sus colegas solamente lo resumían diciendo "es impresionante."

Cuando entramos a la bahía de Montevideo, comenzamos a ver luces... raras. Luego más y más y más. Eran espejos de gente que desde la Rambla daba la bienvenida. Ya mas cerca veíamos luces de autos, bocinas y e ingresando a puerto, solo vimos una cortina, un muro cerrando la vista a la multitud. Siempre los muros caen y los caminos se abren. Los militares no entendían nada de estas cosas. Muros... Que ingenuos.

Ya en el puerto, sendos helicópteros nos llevaron a nuestros lugares de reclusión. Wilson en el cuartel de Flores y a mi a Ingenieros 3 de Paso de los Toros. Al tomar vuelo cada uno, desde aquel al que fue conducido vimos la gente. Primero sobre las azoteas. Ondeaban banderas de todos los Partidos y muchas banderas nacionales. Cuando ya comienza a girar al Noroeste, pude ver Avenida Agraciada. Un Mar Humano.

Se había amenazado con tiros, se habían montado carpas con hospitales de campaña, se hacían anuncios púbicos, la gente llegó y salió. Hoy, en la Plaza Isabel la Católica un sencillo monumento recuerda "Aquí el Pueblo uruguayo salió a recibir a Wilson el día de su Regreso". Y en el puerto una estela de bronce recuerda el lugar de donde remontaron los helicópteros. No es allí donde deberíamos ir cada año.

Hoy es el tiempo de los de a pié. Y su monumento es de los cuatro que hay en la ciudad el que mejor representa ESE día. Como odió Wilson , sin partidismo sectarios.

Como dicen en campaña, "sin desmerecer a naides" los homenaje más fuertes que he vivido en estas tres décadas, justo este en que Wilson nos falta hace 30 años, son los que organizan los grupos de base que se organizaron para llegar, incluso desde el interior. Solo 4 años estuvo con nosotros en libertad. Con aciertos y errores, cuánto tenemos que recordar de todo lo que hizo en apenas 40 meses en que disfrutó de su regreso a la Patria. Preso durante las elecciones, (consideradas libres, aunque hoy la propia OEA lo usa como ejemplo de deslegitimidad. Liberado el día después como para demostrar que solo ese era el motivo, garante la legitimidad de una transición cuyos términos no compartía, murió en Uruguay. Creo que en sus últimos años era lo que más le importaba. No se imagiaba el recuerdo colectivo.

En honor a ello, si hay homenajes sea entre todos los que estuvimos. Hace dos años ni fui invitado y se hizo un acto Partidario en el Palacio que obligó a muchas autoridades que habían, se tuvieron que ir. Dicen los actuales "dirigentes" del PN que esa gente que jugó su vida por estar, lo traicionó por haber pactado en el Club Naval.

A mi me lo reprochan con calificaciones de traidor cada vez que salgo en una foto con un dirigente frentista... Bueno Wilson sería otro traidor, o no hizo una marcha del brazo de Seregni enseguida de recuperar la Libertad. Vamos a encarar este tema de las heridas que hay que cicatrizar, incluyendo la Ley de Caducidad. Pero... no solo foto sino acuerdo programático cont Sanguinetti. Yo estaba preso, pero si no recuerdo mal fue protagonista fundamental del Pacto. Por qué ese doble discurso.

No se si este año hay algo, si lo hay no estoy invitado, pero si no ¿no será posible recordar el 16 de junio todos los que estuvimos? Las últimas veces que fui no la pasé muy bien.

Dr. Juan Raúl Ferreira