El trabajo en la crisis. (Abordando eso gris, que parece la teoría).

Jorge Aniceto Molinari

14.06.2018

"El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los especialistas en Economía política. Lo es, en efecto, a la par que la naturaleza, proveedora de los materiales que él convierte en riqueza. Pero el trabajo es muchísimo más que eso".

"Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que, hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre".

Esto escribió Federico Engels sobre el papel del trabajo en 1876, y es con esos conceptos con los cuales nos vamos a mover para analizar lo que hoy sucede.

Porque el trabajo se organizó en la historia de manera que se constituyó en una continuidad de modos de producción a través de divisiones contrapuestas de la sociedad que constituyeron lo que llamamos la lucha de clases. Hay quienes esto -la lucha de clases- lo atribuyen a la condición humana o a designios determinados, producto de una concepción idealista de la sociedad. Nos dicen que siempre habrá explotados y explotadores, como parte de esa condición humana en la que estaría para ellos, inmerso el trabajo. Sin desconocer a los que simplemente niegan la lucha de clases, atribuyéndola solo a una construcción en los razonamientos de los sociólogos.

Solo hasta la llegada al modo de producción capitalista su predominancia se extiende, abarca y pone su sello en el trabajo en todo el planeta. Es más, la construcción de los Estados nacionales -ricos y variados en la construcción de sus historias - para ejecutar la dirección de los emprendimientos empresariales del capitalismo pasan sin más, luego de la segunda guerra mundial, a ser comandados con direcciones ya totalmente por encima de las de carácter nacional. Pasan a ser las fronteras nacionales solo marcos de referencias para instancias coyunturales -sin duda algunas ellas de gran importancia en la historia humana, pero que en definitiva comienzan también a responder a la dirección general del sistema. Sin embargo esto no alivia la pugna permanente y conflictiva por mantener la tasa general de ganancia que producto del ensanchamiento de la base global, hace que también el agostamiento de esta se amplíe también en forma inexorable.

Todo esto se expresa en el trabajo, que es en definitiva sobre el que se establece la relación entre el que maneja capitales en su beneficio (no podría ser de otro modo) y el común de la gente que depende de él para proyectar su vida.

La brecha en las características del trabajo, entre los bien remunerados que acceden a los beneficios del progreso del sistema y los trabajadores en general que sienten la presión de una sociedad en crisis, se acentúa permanentemente. El sistema crea y destruye puestos de trabajo, en una dinámica que genera conflictos cada vez más extendidos, con un saldo social deficitario, donde el perjuicio para el común de la gente es cada vez mayor, sin solución posible dentro de sus coordenadas. Por eso caracterizamos la crisis dentro de la predominancia del modo de producción capitalista como inexorable.

El capitalismo como producto de los avances de la sociedad, posibilita a sectores importantes utilizar lo que son avances tecnológicos, pero a la vez es cada vez más señalada la fractura, que va dejando a un sector notorio en crecimiento numérico, en una especie de submundo que vive al margen de la llamada sociedad organizada.

Adoptan estos en casos cada vez más extendidos, una organización propia, en la que prevalece su sumisión entre otras al mundo de las drogas, que maneja el sistema a través de un accionar importante de sectores que actúan en el mundo financiero de los paraísos fiscales, el lavado de dinero y en todas las lacras y crímenes que la sociedad desarrolla. Hoy se promueve en el crecimiento de la crisis y en su estado de guerra en permanente crecimiento incluso como instrumento de movilización de una industria trágica que gira en torno a esta actividad y pone en peligro la existencia de la humanidad toda.

Algunos autores han hablado del fin del trabajo, con una visión apocalíptica típica de las épocas de crisis en que no se puede seguir haciendo socialmente lo mismo que hasta ahora y a la vez todo cambio supone asumir decisiones que hoy muestran su dificultad.

El fin del trabajo es imposible porque como escribía Engels "es la condición básica y fundamental de toda la vida humana", ¿entonces?: lo que debe morir es la predominancia de la actual rentabilidad sobre el trabajo asalariado que sin dejar de existir debe pasar a ser el que se realiza con eficiencia no en beneficio competitivo de un sector capitalista sino para el beneficio del conjunto de la sociedad. Hasta ahora las soluciones "socialistas" o mal llamadas socialistas transfirieron el trabajo asalariado manejado por el capitalista privado al Estado. Con éxito en un primer momento de euforia revolucionaria para luego entrar en el lodazal de las relaciones capitalistas, que en su momento analizaran Marx, Engels y el propio Lenin. Y que muy claras las tenía en el Uruguay, José Batlle y Ordoñez. Y estamos hablando este si de un cambio revolucionario en el carácter del trabajo, y no porque no existiera antes o actualmente la militancia abnegada y sin remuneración de miles, de millones de seres humanos de la más diversa procedencia, raza, credos, etc. etc.

En un camino de reformas que nos atrevemos a afirmar es el único revolucionario en esta etapa del desarrollo de la sociedad humana, hay dos herramientas que la humanidad debe acordar utilizar de inmediato: la moneda única y universal, y el sistema impositivo basado en la circulación del dinero, dando muerte a los paraísos fiscales y a los sistemas impositivos actuales basados en el consumo, el salario y las pensiones. Ninguna transacción puede ser válida sino está debidamente registrada por los medios que la sociedad democráticamente determine, mal que les pese a los que hoy usufructúan del movimiento clandestino gigantesco de capitales a nivel global y se oponen a las bancarizaciones a nivel nacional, utilizando de manera oportunista, el rechazo que a nivel de la gente producen las maniobras financieras.

Estamos hablando de un camino para relanzar la capacidad y la inventiva de los seres humanos basándose en el trabajo necesario para el avance conjunto de toda la humanidad. En el caben todos los proyectos en materia de educación -incluidos los de inserción laboral de todos los que hoy están al margen o en el mundo de los infractores-, de salud, de vivienda, de medios para realizar una vida sana y con proyecciones de futuro, en la libertad de cultos y creencias que no lastimen la convivencia.

Ante el avance de la guerra y de su industria, nos parece de extrema necesidad que hoy la izquierda adopte este programa, no hay terreno para la desesperanza y la incertidumbre, tenemos las herramientas para hacerlo, hay que construir la voluntad política. La paz es una necesidad vital, en ella va la suerte de todo el planeta, pero para lograrla se necesita de un programa que una a lo mejor de la humanidad.

Jorge Aniceto Molinari