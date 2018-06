El trabajo en la crisis. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hace 34 años Volvimos, Wilson, nosotros y el Pueblo EnteroEl bullyng políticoLos futbolistas uruguayos Daniel Gutiérrez y Cristian “Killy” González saben la verdad. Entre fútbol y apartheid.Este rey va a la guillotinaSeis mitos acerca de los autoconvocados y una certezaAcreditación en calidad. ¿Se obtiene o se compra?La Ley de Medios comienza a mostrar sus peores efectosDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¡La culpa es de la mayoría!Contaminación de aguas pluvialesDormir en la calle¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarCarta al abuelo Don Pedro Bartzabal AlthabeViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

JUSTICIA CUESTIONADA

Bonomi: “Dejaron libre a un homicida y después siguió matando, si seguimos así las cosas no andan”

15.06.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, volvió a cuestionar la labor del juez de Atlántida, Marcos Seijas, luego de que uno de los sospechosos del crimen del quinielero de San Luis fuera a prisión por otro crimen cometido recientemente.

Según informó este jueves el semanario Búsqueda, y consigna Montevideo Portal, uno de los tres sospechosos que en mayo recuperaron la libertad luego de que Seijas entendiera que las pruebas aportadas por la fiscal Darviña Viera no eran suficientes para comprobar su participación en el crimen ocurrido en noviembre de 2017.

Uno de los liberados deberá ahora cumplir prisión preventiva, imputado por el asesinato de otro hombre en Solymar Norte. Según trascendió, el sospechoso apuñaló al fallecido luego de un enfrentamiento dentro de un kiosko propiedad de la pareja del atacante. Sin embargo, aún no están claras las circunstancias en que se produjo el asesinato.

En rueda de prensa este jueves, Bonomi volvió a sostener que el juez Seijas "se equivocó", ya que "podría haberlo procesado con los elementos que tenía".

El ministro también desestimó el comunicado de la Suprema Corte de Justicia que cuestiona los dichos de Bonomi sobre el caso, al entender que "confunde los roles" de jueces y fiscales en el actual proceso penal. "El problema es que la Suprema Corte me respondió antes de ayer y ayer se detuvo a uno por haber matado a otra persona", respondió el ministro.

"Dejaron libre a un homicida y después de dejarlo libre siguió matando", apuntó el secretario de Estado.

Bonomi rechazó "discutir tecnicismos cuando no son tecnicismos" y consideró que "si seguimos así las cosas no andan". "O entramos a caminar juntos en el mismo sentido, jueces, fiscales y policías o esto no funciona", concluyó.

