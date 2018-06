Rendición de cuentaEl trabajo en la crisis. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hace 34 años Volvimos, Wilson, nosotros y el Pueblo EnteroEl bullyng políticoLos futbolistas uruguayos Daniel Gutiérrez y Cristian “Killy” González saben la verdad. Entre fútbol y apartheid.Este rey va a la guillotinaSeis mitos acerca de los autoconvocados y una certezaAcreditación en calidad. ¿Se obtiene o se compra?La Ley de Medios comienza a mostrar sus peores efectosDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¡La culpa es de la mayoría!Contaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarCarta al abuelo Don Pedro Bartzabal AlthabeViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Bitácora. Año XVII, Nro. 738: '¿Hay relato?'

15.06.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 18 titulando en su portada: '¿Hay relato?'

Escriben en este número:

Gabriela Alemán, Laura Alcoba, John Carling, Alberto Casado, Luis Chaves, Jeanne Chevalier, Julio Antonio Fernández Estrada, Steven Forti, César G. Calero, Leila Guerriero, Martín Kohan, Chris Lehmann, Federico Lorenz, Andrea Maler, Pablo Maurette, Daniel Mella, Guadalupe Nettel, Patrick Saurin, Miguel Salas, Cecila Szperling, Eric Toussaint, Esteban Valenti, Julio Villanueva Chang, Jorge Volpi, Diego Zúñiga





¿Hay relato?

Por Esteban Valenti



No nos referimos al relato en términos literarios, sino exclusivamente políticos, aunque tengan bastantes puntos de contacto. El concepto de “relato” se ha ido incorporando con fuerza en el debate y la comunicación política como uno de los elementos estratégicos fundamentales. Una de las mayores pérdidas que ha sufrido la izquierda uruguaya en los últimos años es el empobrecimiento y hasta la pérdida de su propio relato, que fue en definitiva su principal punto de fuerza.







Jugando de memoria: doce autores sobre el mundial

Autores varios



A pocos días de la nueva Copa del Mundo, escritores de la región comparten la postal de su vínculo con el torneo y el fútbol en sus vidas. Además, el gran cronista John Carlin, inglés, superfutbolero y con una infancia porteña, desnuda su doble patria emocional.







No pude pasar mi papelito: mis dudas sobre la nueva Constitución cubana

Por Julio Antonio Fernández Estrada



El 2 de junio de 2018 se ha reunido en sesión extraordinaria, por primera vez, la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular —con 35 ausencias, muchas para su primera reunión. Este día, sin discusión alguna, se han aprobado agendas trascendentales para el presente y el futuro de Cuba.







Reino de España: El movimiento sindical ante el nuevo gobierno

Por Miguel Salas



La caída del gobierno del PP representa una oportunidad para iniciar un giro político y social, un giro que no dependerá de las alianzas o mayorías parlamentarias sino de la presión y la movilización. La confluencia de numerosas y variadas fuerzas políticas permitió echar a Rajoy, pero los intereses comunes pueden tener muy poco recorrido. Hay que tener en cuenta que se ha producido un cambio en frío, sin que, ni siquiera a nivel parlamentario, sea el resultado de un giro social hacia la izquierda. El gobierno de Pedro Sánchez ha generado ilusiones, pero su composición deja mucho que desear respecto a las medidas que pueda tomar para responder a los graves problemas que se han ido acumulando en los años en que ha gobernado el PP. Por eso, es tan importante para el movimiento sindical, como para todos los movimientos, fijar desde el principio las exigencias ante el nuevo gobierno.







Reino de España: los retos del nuevo gobierno frente a las finanzas

Por Andrea Maler



La debilidad parlamentaria del nuevo Gobierno socialista va a dificultar sacar adelante proyectos legislativos. Los complejos equilibrios en el Congreso son una barrera a muchas reformas pendientes: Seguridad Social, financiación autonómica… No obstante, hay otros ámbitos donde el Gobierno tiene autonomía en su capacidad de acción. Es en estos márgenes donde hay que reclamar que se materialice un giro progresista en la mitad de esta legislatura.







La política sí es cosa de niños

Por Alberto Casado (Ayuda en Acción)



La creación del Alto Comisionado contra la pobreza infantil es una espléndida noticia para el 32,9% de menores en riesgo de exclusión.







Italia, laboratorio de populismos

Por Steven Forti



Se instala un populismo de gobierno, con un programa que es un amalgama de comunitarismo y protección social en versión posmoderna. Es el primero en uno de los estados fundadores de la UE







Macri enciende la mecha de la rebelión popular

Por César G. Calero



El rescate solicitado por el presidente argentino al FMI genera un fuerte rechazo social y condena al país a más ajustes, recesión y pobreza.







El Evangelio según Paul Ryan

Por Chris Lehmann (THE BAFFLER)



De cómo el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un cínico embaucador randiano, se la jugó a la incauta prensa acreditada en Washington D.C.







Twitter, la nueva República de las Letras

Por Pablo Maurette



El impulsor de la lectura de La Divina Comedia por Twitter explica el fenómeno y presenta la de Don Quijote, que arranca hoy.







¿Qué medidas debería tomar un gobierno popular con respecto a los bancos?

Por Eric Toussaint, Patrick Saurin y Jeanne Chevalier



La heterodoxia económica y los programas de la socialdemocracia en descomposición sufren de una falta total de precisión en cuanto a la constitución de un sistema bancario alternativo.

Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy