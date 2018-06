Rendición de cuenta

William Marino

15.06.2018

Art Buchwald (1925-2007), que era un brillante columnista del periódico de los EE.UU., Washington Post, también era un brillante humorista que se centraba en la sátira política decía que "muchas cosas serias había que tratarlas en broma y cosas que eran en broma había que tratarlas en serio".

Hoy estamos a 344 días de las elecciones internas, con carácter no obligatorias, pero estamos también en pleno proceso de una nueva Rendición de Cuentas. La ultima de este gobierno, este tercer gobierno frenteamplista, con cosas muy buenas, buenas y de las otras. Al parecer lo que siempre se peleo en los presupuestos es los aumentos de salarios, para los funcionarios públicos. Pero para gastar más, hay que tener más y para tener más hay que subir los impuestos, aunque también podemos decir que hay que gastar mejor e invertir bien. Aunque eso de gastar y/o invertir es todo según con el cristal con que se mire, pues el grupo "facistoide" de "todo por Uruguay" cree que los gastos del MIDES son dineros tirados a la calle. Por eso siempre se dijo que los presupuestos se lucha en la calle junto a la gente, cosa que hoy se desvirtuado un poco. Existen, están escritas en volantes, en artículos de revistas, que los gremios de la enseñanza piden un 7 - 9 -y algunos sectores llegan al 12 %, algunos para el MIDES piden un 10 %, otros para ASSE y salud publicas llegan a pedir un entre un 15 y 20 %. Defensa quiere un 15 %, amén del Ministerio del Interior que pide un15 %. Poder Legislativo un 3 % Poder Judicial un 15, Turismo un 5 %, MTOP un 15 %, MGAP un 12 %, MRREE un 10 %, mas todos los que falta sería algo así como el 180 por 100.

El estado dice el dinero no es una goma que se estira y estira, muchos creemos que hay gastos e inversiones. Otros como los Rosados y compañía, si aquel que nunca perdió una huelga, el guapo, el billetera mata a galán, el que nada quiere saber de los que viven en los asentamientos, "el pichón de dictador" esos que hablan de que es un disparate que el el poder central transfiere 480 millones de dólares al año al BPS, para atender más de un millón de personas, pero nada dicen cuan se transfieren 450 millones de dólares a la Caja Militar para atender unas decenas de miles de ex oficiales del ejército,

Seguro que hacen falta más liceos, más escuelas, más guarderías, más escuelas industriales, más locales universitarios en el interior del país, más hospitales, más policlínicas, más carreteras, más y mejores puertos. Nos faltan tantas cosas, pero el dinero no se estira, con el dinero se realizan gastos e inversiones. Se gasta bien y se gasta mal, se invierte bien y se invierte mal. Los nenes del campo nos demostraron, que ellos solo son los que generan riquezas, que el MIDES de nada sirve, que las políticas hacia los que menos tienen es ayudar a los vagos, cuando en realidad no es así. Ninguna política rinde buenos resultados al otro día de invertir, es cuestión de tiempo. Con que realizamos una carretera, un hospital, una escuela, un liceo, un centro universitario, ¿con que recursos? La derecha está muy enojada, porque dice que ellos están sufriendo "hambre", no sabemos bien de qué, pero ellos sufren hambre, pues no toleran más impuestos, sino el próximo año no podrán ir a vacacionar a las Europas, ni cambiar sus 4 x 4. Pero ellos nos van comiendo la cabeza, con aquello del consumismo, el consumir más y más. El cambiar por nuevos artefactos los que compramos apenas hace dos o tres años, el cambiar el auto. Nuestro país en plena crisis, al decir del Kuquito, en el último año se vendió más de 500 mil vehículos. Ni hablemos de los espacios culturales, esos que tanto odia la derecha, los que vemos teatros y conciertos musicales a sala llena. Ni hablar de que pasamos a ser un país turístico, mal que les pese a muchos. Podrán decir que muchas cosas nada tienen que ver con la Rendición de Cuenta, pero todo está atado, con aquello que estamos ahí en el año electoral. Hoy charlábamos con un compañero perteneciente al gremio de la Educación y el decía que "si se había prometido el 6 + 1 para la educación había que darlo". Parece que aun no entendemos que el dinero no es de goma, solo hay que mirar para los países limítrofes. Seguir avanzando de a poco, luchar por el cuarto gobierno, saliendo de detrás de los escritorios para charlar y escuchar a la gente. Lo que más odia la derecha es que los tres periodos de gobierno frenteamplistas fue con mayorías parlamentarias, por lo tanto pudo aprobar leyes en beneficio de los menos privilegiados, como fueron las 8 horas para los trabajadores rurales, o la ley de las empleadas domesticas, por solo nombrar dos. Decenas de leyes salieron solo con los votos de los Frenteamplistas. Tal vez esta Rendición de Cuentas salga solo con los votos del los legisladores frenteamplistas. Nuestra fuerza política debe de tirar parejo, hacia adelante por la aprobación de este proyecto, no olvidarse que el que no salga esta rendición de cuenta es una meta de la derecha que se encuentra agazapada para triunfar en el 2019.