Comité Central Israelita desconcertado por votos de Uruguay en ONU

15.06.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) manifestó en un comunicado su preocupación por las decisiones del gobierno uruguayo en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que condena la respuesta de Israel a las recientes protestas en Gaza y demanda que se estudie dar protección internacional a la población palestina.

Dicha resolución tuvo el apoyo de 120 Estados miembros (Uruguay incluido), mientras que 8 votaron en contra y 45 se abstuvieron, publica Montevideo Portal.

Minutos antes, la Asamblea General había rechazado por un estrecho margen una enmienda estadounidense que expresaba: "Condena a Hamás por lanzar repetidamente cohetes hacia Israel y por incitar a la violencia a lo largo de la valla fronteriza, poniendo a los civiles en riesgo. Exige que Hamás ponga fin a todas las actividades violentas y acciones provocadoras. Condena además el desvío de recursos en Gaza para construir infraestructuras militares, en particular túneles para infiltrarse en Israel y equipo para lanzar cohetes hacia zonas civiles cuando con eso recursos podrían haberse atendido las necesidades esenciales de la población civil. Expresa grave preocupación por la destrucción del cruce de Kerem Shalom por agentes en Gaza, que ha obstaculizado gravemente las entregas de alimentos y combustible para el pueblo de Gaza".

Publica el CCIU: "En el día de ayer, Naciones Unidas votó una condena -otra más- contra el Estado de Israel. Esta vez, por su respuesta a las manifestaciones de palestinos en la frontera desde Gaza. A esto sí estamos acostumbrados. Resolución tras resolución, del tema que sea, la ONU incluye este tipo de condenas. Uruguay las apoya". "Sin embargo nuestra capacidad de asombro permanece enhiesta. Se nos ha justificado desde Cancillería los tenores de declaraciones y lo que se considera justo o injusto. No lo compartimos, pero escuchamos las respuestas. Sin embargo, no votar en contra de Hamás, por lanzar repetidamente cohetes hacia Israel y por incitar a la violencia a lo largo de la valla fronteriza, poniendo a los civiles en riesgo, esto no, no podemos siquiera imaginar una justificación", agregó, aclarando luego que "no aspecta bien esta dicotomía de posturas". "Con honestidad, estas votaciones uruguayas, ambas, duelen, desconciertan y preocupan", concluye el Comité Central Israelita del Uruguay.