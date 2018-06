Papa Francisco sobre el aborto: “Homicidio de niños” y lo comparó “con prácticas nazis para purificar la raza”

Rendición de cuentaEl trabajo en la crisis. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hace 34 años Volvimos, Wilson, nosotros y el Pueblo EnteroEl bullyng políticoLos futbolistas uruguayos Daniel Gutiérrez y Cristian “Killy” González saben la verdad. Entre fútbol y apartheid.Este rey va a la guillotinaSeis mitos acerca de los autoconvocados y una certezaAcreditación en calidad. ¿Se obtiene o se compra?La Ley de Medios comienza a mostrar sus peores efectosDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¡La culpa es de la mayoría!Contaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarCarta al abuelo Don Pedro Bartzabal AlthabeViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

“GUANTE BLANCO”

Papa Francisco sobre el aborto: “Homicidio de niños” y lo comparó “con prácticas nazis para purificar la raza”

17.06.2018

VATICANO (Uypress)- Durante un acto con asociaciones familiares, el pontífice argentino, en un mensaje improvisado, refirió que "los hijos son el don más grande" y deben ser "acogidos como vienen, como Dios los manda, como Dios los permite, aunque a veces están enfermos".

"He escuchado decir que está de moda, o al menos es habitual, en los primeros meses de gestación hacer ciertos exámenes, para ver si el niño no está bien, o tienen algún problema. La primera propuesta en ese caso es '¿lo rechazamos?'", lamentó, aludiendo al aborto, según consigna EFE.

Francisco denunció que este "homicidio de niños" es "para tener una vida tranquila" y recordó que cuando era joven una profesora de Historia enseñaba lo que hacían en la polis griega de Esparta cuando nacía un niño con malformaciones, que "lo subían a una montaña y lo arrojaban abajo".

"Y nosotros quedábamos perplejos '¡Pero cómo se puede hacer eso, pobres niños!' Es una atrocidad. Hoy hacemos lo mismo", lamentó Jorge Bergoglio, que consideró que, por ejemplo, "no se ven muchas personas con enanismo" porque "el protocolo de muchos médicos, muchos no todos" es plantear el aborto.

Agregó que "en el siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis para procurar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con guante blanco".

El papa argentino abordó el tema de la familia, que calificó como "una aventura bella" y denunció "con dolor" que en la actualidad "se piensa en comenzar una familia, contraer matrimonio, como si fuera una lotería", con "superficialidad".

"Se habla de familias diversificadas, diversos tipos de familia. Es verdad que la familia es una palabra análoga, se habla de las familia de las estrellas, de los arboles, de los animales... Pero La familia, imagen de Dios, hombre y mujer, es una sola", dijo entre los aplausos de los asistentes, en la Sala Clementina.

En este sentido lamentó que "la familia no es considerada" y que "los jóvenes no pueden casarse porque no tienen trabajo".