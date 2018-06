Inicio | Columnas Te encuentras en:

Sin trabajo, sin líder y sin esperanza, los jóvenes palestinos se niegan a rendirse.

Michael Añasco

17.06.2018

Muchos han pasado la mitad de sus vidas sitiados, sin acceso constante a la electricidad y sin un trabajo estable. Encuentro con manifestantes palestinos en Gaza.

GAZA, Territorios Palestinos - Ahmed Abu Taweel recuerda cuando Muhamed al-Durra, de 12 años, fue asesinado a tiros por soldados israelíes en el 2000 mientras se sentaba detrás de su padre durante una protesta en la ciudad de Gaza. Era el segundo día de la segunda Intifada y Ahmed tenía 8 años."Éramos niños en ese momento", dijo. Crecimos buscando significado en nuestras vidas, pero no encontramos nada.



"Ahora con 26 años, Ahmed tiene un título universitario en contabilidad pero no puede encontrar un trabajo. Él no puede salir de Gaza debido al asedio que comenzó en 2007.



En cambio, vive en el campo de refugiados de Jabaliya en Gaza con ocho miembros de su familia, incluidas sus dos hermanas que también están desempleadas, y su padre, un funcionario de la Autoridad Palestina, que recibe solo 50% de su salario. A menudo pasan la mitad del día en la oscuridad cuando no hay electricidad.Y como muchos jóvenes que se manifestaron en la frontera entre Gaza e Israel y se reunieron con Middle East Eye esta semana, Ahmed regresa todas las semanas porque cree que la protesta es la mejor manera en que puede cambiar su vida, incluso si, al hacerlo, la pone completamente en juego."Mataron nuestros sueños, el medio ambiente y el mar, dejándonos a tan solo quince kilómetros, y ahora, ¿hablan de mejorar nuestras vidas? Bromeó en respuesta a un folleto que los drones israelíes arrojaron a principios de esta semana.El folleto, que pide a los manifestantes que no se acerquen a la frontera, imagina Gaza en 2025 con luces brillantes, árboles saludables y edificios altos.



"Protestamos para expresar la ira que ha estado creciendo en nosotros durante años. Los ocupantes no tienen piedad »- Ahmed Abu Taweel, 26 años. "Cuando los derechos fundamentales se convierten en sueños"



Todos los viernes e incluso el jueves, Ahmed y sus amigos participan en la protesta. Todos han experimentado la pérdida de familiares o amigos asesinados por soldados israelíes y una infancia salpicada de recuerdos de crisis políticas: la segunda Intifada, la ocupación de Gaza y tres guerras destructivas.Uno de ellos, Ahmed Madi, de 23 años, también es del campamento de Jabaliya. El mes pasado, durante una de las protestas fronterizas del viernes, su primo de 15 años, Hussein Madi, fue asesinado.



"Hussein era un adolescente. Sin embargo, él era muy consciente de la dificultad de nuestra vida. Soñó con una casa sin cortes de energía y su mayor sueño era viajar con su equipo de voleibol ", dijo."Aspiro a tener un trabajo y una casa que puedan garantizarme una vida decente. Cuando los derechos fundamentales se convierten en sueños, la situación es muy irónica. "Madi estaba trabajando en una tienda departamental en el mercado de Jabaliya, pero hace cuatro meses perdió su trabajo mientras la economía de Gaza continuaba deteriorándose.Buscó otras oportunidades de trabajo, fue en vano. Su padre ha estado sin trabajo durante diez años y sus dos hermanos mayores también están desempleados.



"Aspiro a tener un trabajo y una casa que puedan garantizarme una vida decente. Cuando los derechos fundamentales se convierten en sueños, la situación es muy irónica »- Ahmed Madi, 23 años Madi espera que las protestas den impulso a la causa palestina. Las negociaciones con los israelíes no tuvieron éxito, dijo. Los israelíes querían que Jerusalén fuera su capital, independientemente de los Acuerdos de Oslo de 1993, negociados antes del nacimiento de Madi, que convirtieron a Jerusalén en un tema que se abordaría en posteriores acuerdos de estatus final. Hoy, sin embargo, Estados Unidos ha reconocido a la ciudad como la capital de Israel."Somos personas pacíficas. Es cierto que sufrimos división palestina, pero no estamos lastimando a nadie. No representamos ningún peligro para las fuerzas israelíes que nos matan y creemos que [esta violencia] nos hará retroceder ", dijo."Estamos aquí para defender nuestros derechos y nuestros sueños. Estamos sufriendo porque estamos asediados, pero recuperaremos la esperanza de sus armas y armas. " Una libertad pagada "a un alto precio"



Después de las protestas, los manifestantes a menudo se reúnen en tiendas de campaña cerca del campo de refugiados de Bureij para reunirse y apoyarse mutuamente. Iyad Abu Oweini, un estudiante de historia de 27 años, se queda en las tiendas mucho después de la puesta del sol para hablar de los últimos incidentes.



Ya no confía en los líderes y los partidos políticos palestinos, sino solo en la voz de la juventud. "A lo largo de la historia, se ha demostrado que la libertad y la dignidad se obtienen al escarificarse para satisfacer las demandas de la gente. Sé que es una dura realidad, ya que vamos a perder a nuestros seres queridos, pero la libertad está pagando un alto precio en Palestina ", dijo Iyad."Hemos estado ocupados desde el mandato británico, y ahora estamos ocupados por Israel", dijo.Según él, Israel intenta manipular el discurso sobre las protestas en la frontera diciendo que los jóvenes están afiliados a partidos políticos o son terroristas partidarios de Hamas. Si Estados Unidos se adhirió al discurso de Israel, la verdad es, sin embargo, mucho más simple, agregó."Somos manifestantes pacíficos. Ninguna manifestación en el mundo enfrenta munición real, pero enfrentamos un uso excesivo de la fuerza mientras ninguno de nosotros está armado ", dijo Iyad.



"Somos palestinos y todos tienen sus propias convicciones políticas. Hamas controla Gaza, pero eso no significa que los manifestantes sean Hamas ".- Mo'men Muteir, 26 años.



Su amigo de 26 años Mo'men Muteir, también desempleado, se hizo eco de sus comentarios."Israel está tratando de decirle al mundo que la gente de Gaza es Hamas, lo cual está mal. Somos palestinos y Hamas "controla Gaza", pero eso no significa que los manifestantes sean de Hamas ", dijo."Estamos aquí para expresar nuestra opinión y reclamar nuestros derechos para poner fin a la crisis humanitaria que estamos sufriendo. "Este martes, mientras se realizaban protestas en Gaza con motivo de la conmemoración de la Nakba, Mo'men lamentó la desaparición de su amigo Amed al-Odeini, de 30 años, asesinado el por las fuerzas israelíes durante la manifestación en la frontera de Gaza. "Trump no sabe que todo joven tiene un sueño y grandes ambiciones de que las violaciones cometidas por Israel acaben sofocando"- Ahmed al-Rawagh, 28 años.



Amjad Ayman

NOTA: Opinologos sobre el conflicto palestino-israeli hay muchos,y opinan desde afuera. Mejor publicar la opinion de un periodista palestino de Gaza.Amjad Ayman es un periodista independiente que ha trabajado para periódicos y revistas árabes e internacionales, cubriendo temas sociales e informes de investigación.

