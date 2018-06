¿Hay relato?Fiscales, tobilleras, comisarías y cambio de autoridades¿Era Colón judío? - IRendición de cuentaEl trabajo en la crisis. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hace 34 años Volvimos, Wilson, nosotros y el Pueblo EnteroLos futbolistas uruguayos Daniel Gutiérrez y Cristian “Killy” González saben la verdad. Entre fútbol y apartheid.Este rey va a la guillotinaSeis mitos acerca de los autoconvocados y una certezaAcreditación en calidad. ¿Se obtiene o se compra?Discurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¡La culpa es de la mayoría!Contaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

SEGURIDAD PÚBLICA

La vicepresidenta Topolansky advierte que la policía mejoró pero “los chorros también evolucionan”

18.06.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Topolansky expresó que, en la Rendición de cuentas, la Fiscalía General de la Nación tendrá más recursos. Dijo que el Ministerio del Interior está desplegando todos los efectivos que puede y ha tenido muchos avances pero “que no son suficientes porque los “chorros” también evolucionan”.

Topolansky le concedió un reportaje a la periodista Ana María Mizrahi, para La Red 21, allí criticó a la Intendenta de Lavalle, Adriana Peña "estuve escuchando a la Intendenta de Lavalleja en una queja muy negativa hablando de "guerrilla", de cuestiones que no tiene nada que ver, además se hace la "paisana" cuando ella es Dra. en Odontología. Lamentablemente el narcotráfico se corrió y le puede tocar a cualquiera".

Según la vicepresidenta "tenemos que tratar de colaborar todos, ni la "quejadera", ni mezclar instituciones para resolver determinadas situaciones".

Recordó Topolansky que "Cuando el Presidente eligió a su gabinete, y nosotros aceptamos, tomamos una decisión política en el MPP y es que la línea de mando para Bonomi es Tabaré Vázquez".

Sobre el futuro dijo que "El Frente Amplio actualmente está discutiendo el programa, que es una elaboración complicada. En diciembre iremos a un Congreso que definirá cuál será nuestra propuesta para presentarle a la población".

Respecto a la situación de Sendic dijo Topolansky "El FA no se mete como se arman la lista de los sectores porque somos una coalición. Si hay un sector del FA que quiere hacer un planteo en la Comisión de Ética, tiene toda la libertad de hacerlo. A mí me parece una discusión "absurda e inútil", cada agrupación tiene autonomía. Es como sí le dijeran al MPP que Mujica o Bonomi no pueden estar en la lista" y recordó que Fernando Lorenzo, FLS, "estaba procesado por "abuso de funciones" y fue candidato a diputado, salió electo diputado y renunció".