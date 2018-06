FFSP ocupa séptimo piso de ASSE: Por “falta de respeto a la negociación colectiva”

La duración de la consulta como indicador de calidad en la atención sanitaria¿Hay relato?Fiscales, tobilleras, comisarías y cambio de autoridades¿Era Colón judío? - IRendición de cuentaEl trabajo en la crisis. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hace 34 años Volvimos, Wilson, nosotros y el Pueblo EnteroLos futbolistas uruguayos Daniel Gutiérrez y Cristian “Killy” González saben la verdad. Entre fútbol y apartheid.Este rey va a la guillotinaSeis mitos acerca de los autoconvocados y una certezaDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¡La culpa es de la mayoría!Contaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Inicio | Secciones | Trabajadores Te encuentras en:

RESPUESTA DEL EJECUTIVO

FFSP ocupa séptimo piso de ASSE: Por “falta de respeto a la negociación colectiva”

19.06.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) está ocupando, desde este lunes por la tarde, el séptimo piso del edificio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), en reclamo de mayor presupuesto para el sector en la próxima Rendición de Cuentas.

Por la mañana, según consigna Montevideo Portal, se habían reunido con el Ministerio de Economía para presionar buscando un aumento en el presupuesto asignado a la salud, que, según había manifestado el Poder Ejecutivo, está puesto en unos 70 millones de pesos.

Según publicó El Observador, y pudo confirmar el mencionado portal, el MEF se negó a inflar el presupuesto porque no hay margen. "Nos dijeron que no tenían un peso más, que, si queríamos más plata, teníamos que buscarla en ASSE. Así que acá estamos y no nos vamos a mover", dijo al diario Javier Acosta, dirigente de la federación.

Es por eso por lo que tomaron la medida de ocupar el séptimo piso, que es donde funciona el directorio de ASSE. Una delegación de la federación fue recibida en la tarde por el presidente de la administración, Marcos Carámbula, pero no pudieron llegar a un acuerdo.

"Estoy seguro de que pueden acercarse. Esperaremos hasta escuchar una propuesta", dijo al diario Martín Pereira, presidente de la FFSP.