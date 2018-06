Facello respondió críticas de Peña: “Debería preocuparse por sanear su grupo, donde hay personas procesadas”

Trump está aquí para quedarse y cambiar el mundoFútbol es cultura ¡Animal!Sin trabajo, sin líder y sin esperanza, los jóvenes palestinos se niegan a rendirse.La duración de la consulta como indicador de calidad en la atención sanitaria¿Hay relato?Fiscales, tobilleras, comisarías y cambio de autoridades¿Era Colón judío? - IRendición de cuentaEl trabajo en la crisis. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hace 34 años Volvimos, Wilson, nosotros y el Pueblo EnteroLos futbolistas uruguayos Daniel Gutiérrez y Cristian “Killy” González saben la verdad. Entre fútbol y apartheid.Discurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¡La culpa es de la mayoría!Contaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Inicio | Política Te encuentras en:

POLÉMICA POR SEGURIDAD

Facello respondió críticas de Peña: “Debería preocuparse por sanear su grupo, donde hay personas procesadas”

20.06.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El diputado del Partido de la Gente, Guillermo Facello, respondió a las críticas de su compañero de bancada, Daniel Peña, luego de que este último lo cuestionara por haber pedido medidas prontas de seguridad para abatir la delincuencia.

"Me muevo con total autonomía y mucha tranquilidad de conciencia, y no le voy a admitir ni a Peña ni a nadie que cuestione mis declaraciones, porque me muevo con lealtad hacia la gente", dijo Facello a radio Montecarlo. Luego agregó que en vez de criticar, "hay otras personas que deberían preocuparse de sanear su grupo político, en el que hay personas que están procesadas". La referencia era al ex edil canario Álvaro Puerto, procesado por la estafa al Fondo Nacional de Salud y ex integrante de la agrupación comandada por Peña, El Equipo de Novick.

Peña había dicho este martes que lo propuesto por Facello no representaba al Partido de la Gente. En cambio, dijo que las propuestas del ex colorado eran "conservadoras" y que la política de seguridad del partido que comanda el empresario Edgardo Novick pasa por lograr "más seguridad, pero manteniendo las libertades", ya que "no puede ser que por la ineficacia de unos pocos vayamos contra la libertad de todos".

Noticia relacionada

Para el diputado de Novick, Guillermo Facello, habría que considerar la medidas prontas de seguridad