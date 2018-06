UltraviolentosGeneralidades… ¿Obvias?Trump está aquí para quedarse y cambiar el mundoFútbol es cultura ¡Animal!Sin trabajo, sin líder y sin esperanza, los jóvenes palestinos se niegan a rendirse.La duración de la consulta como indicador de calidad en la atención sanitaria¿Hay relato?Fiscales, tobilleras, comisarías y cambio de autoridades¿Era Colón judío? - IRendición de cuentaEl trabajo en la crisis. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hace 34 años Volvimos, Wilson, nosotros y el Pueblo EnteroDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la EsperanzaContaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

PÉRDIDA

Muere Dante Caputo

20.06.2018

BUENOS AIRES (Uypress) - Dante Caputo, el ex canciller de Raúl Alfonsín, falleció esta madrugada a los 74 años.

Ex diputado, licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Sociología, desde la Cancillería fue decisivo en el histórico acuerdo por el Canal de Beagle que evitó un conflicto con Chile y que se dirimió tras la Firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, un proceso en el que intervino el ex Papa Juan Pablo Segundo.

El ex canciller fue el único de los ministros que durante la presidencia de Alfonsín se desempeñó en el cargo durante todo el mandato. Tuvo varios desafíos desde su cartera. Uno de los principales fue fortalecer el sistema democrático luego de los años de dictadura. Uno de los puntos claves de su gestión fue el avance y la firma de los tratados con Uruguay y Brasil que fueron la base del Mercosur.

Caputo fue además, dos veces diputado de la Nación.

El ex canciller estaba internado en el sanatorio privado CEMIC desde hace varios días por un cáncer.

Casado con Anne Morel, con quien tuvo tres hijos: Paola(abogada y ex concejal de Vicente López), Nicolás (doble doctorado en Ciencia Política, en Argentina y en Francia) y Lionel (economista). Será enterrado en Jardín de Paz en Pilar.

Se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, cursó estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en la Fletcher School of Law and Diplomacy en Boston y se diplomó en sociología política en La Sorbona.

En 1988 fue electo Presidente de la 43 Asamblea General de las Naciones Unidas. Antes, había tenido varios cargos en la OEA.

Antes de la firma del Tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile que dio fin al conflicto del Canal del Beagle, Caputo mantuvo un histórico debate televisivo con el senador Vicente Saadi, quien en nombre del peronismo se opuso al acuerdo de paz.

En mayo pasado, en una de sus últimas entrevistas, pidió al gobierno de Mauricio Macri armar "un acuerdo de transición" con la oposición para "asegurarse un destino distinto al que tuvieron los presidentes de la democracia". Y había agregado: "Si ajustás, te matan las manifestaciones y los piquetes. Y si no ajustás, te mata la realidad. Este brete no tiene solución más que con un acuerdo de transición, que no es un acuerdo para sacarte de la carrera, es para garantizártela".

La Unión Cívica Radical se expresó en Twitter: "Recordaremos por siempre su impecable gestión como canciller de Raúl Alfonsín y su compromiso inquebrantable en la consolidación de nuestra democracia", dijo el partido político.

Ricardo Alfonsín, ex diputado e hijo del expresidente Raúl Alfonsín, lo recordó con dolor. "Nos entristece la muerte de Dante Caputo, un ciudadano imprescindible con quien los argentinos tenemos una deuda de gratitud. Vamos a extrañar su pensamiento y acción al servicio del país moderno y solidario que soñamos. Abrazo con el corazón a su familia", lo despidió en Twitter.

El actual Canciller, Jorge Faurie, mostró su pesar en redes sociales. "Pesar por el fallecimiento de Dante Caputo, quien encarnó ante el mundo la recuperación de nuestra democracia y el compromiso argentino en la lucha por los derechos humanos".

Fuente: Clarín