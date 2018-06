Argentina ante el aborto. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Los jovenes uruguayos indiferentes? A 34 años del regreso de Wilson .UltraviolentosGeneralidades… ¿Obvias?Trump está aquí para quedarse y cambiar el mundoFútbol es cultura ¡Animal!Sin trabajo, sin líder y sin esperanza, los jóvenes palestinos se niegan a rendirse.La duración de la consulta como indicador de calidad en la atención sanitaria¿Hay relato?Fiscales, tobilleras, comisarías y cambio de autoridades¿Era Colón judío? - IRendición de cuentaDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la EsperanzaContaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

¿Los jovenes uruguayos indiferentes? A 34 años del regreso de Wilson .

Juan Raúl Ferreira

21.06.2018

Se ha vuelto una costumbre decir que los jóvenes uruguayos viven la realidad de la política sin compromiso y a la distancia. Es claramente una gran falsedad, a lo mejor repetida de buena fe. ¿no se movieron los jóvenes por el NO A LA BAJA? ¿No se movieron por el voto exterior? ¿No aumenta año a año la presencia juvenil en las marchas al silencio?

A lo mejor no se sienten convocados para lo que los buscan sectores de la dirigencia de algunos partidos. Pero esto ocurre en todo el mundo.

El viernes pasado presencié algo cuyo recuerdo me acompañará toda la vida. Creo que puede valer la pena que lo comparta con ustedes. Se conmemoraban 44 años del regreso de Wilson, a quien acompañé hasta que ambos fuimos detenidos a la llegada a puerto y separados para ir presos a distintas unidades militares.

Me llamó la atención que el que fuera su Partido, se olvidó de la fecha. Aunque reconozco que tampoco me gusta cuando lo conmemora con actividades partidarias proselitistas olvidando que el propio Wilson no quiso, 43 años atrás que así fuera. Pero se perdió la oportunidad el Partido Nacional, de convocar a quienes nos acompañaron y salieron a la calle desafiando el temor que pretendió difundir la dictadura.

Pero no hubo casi nada. Ni un comunicado de prensa. Pasaron un video en las departamentales blancas a puertas cerradas. O sea todo lo que pidió Wilson que no se hiciera para su regreso se hace ahora para recordarlo ¿? Muchos insultos en las redes de parte de herreristas en mi contra. ¿Les enojará que volví olé, fui preso con él y que quiero que se recuerde cómo fue más que como les sirve? W al principio ni quería recibir a Lacalle en el barco... Varios tuvimos que intermediar. Pero bueno, insultan.

Yo recibí una invitación del Alcalde de Sauce, los pagos donde nació el Prócer. Dentro de pocos días el Gobierno entero estará allí ante un nuevo aniversario de su nacimiento. Para hablar a los jóvenes del exilio. Acepté gustoso.

Me llevé varias sorpresas maravillosas. Una cómo está conservado el lugar. Preservando los exteriores en una combinación maravillosa de lo histórico y lo moderno se ha transformado en un Centro Cultural con un auditorio extraordinario de dos pisos.

Pero a medida que caía el sol, me brotaban los recuerdos de aquella noche casi que medio siglo atrás. Con asombra puntualidad, mientras los recuerdos me recorrían el alma, se llenó el amplio auditorio incluyendo el piso de arriba. Me impresionó, reconozco. Pero inmediatamente advertí que más del 80 % del públicos eran jóvenes de entre 18 y 19 años.

Cuando empezó la charla, recuerdo haberles dicho que el ver la edad media, no pensé "todo lo que hay para enseñarles," sino por el contrario, sentí la responsabilidad de "todo lo que tengo que para aprender." Es muy importante que los que fuimos contemporáneos de la Historia reciente, aprendamos a trasmitirlas a los que no la vivieron.

Fue una experiencia extraordinaria. Confieso que pensaba para mis adentros: "a 34 años de haber regresado, estoy en en el lugar donde nació el Padre de Patria, ante los que tienen que construir el futuro." No recuerdo nunca haber sentido tantas emociones juntas en una conmemoración.

A medida que avanzaba el relato, no solo de nuestra experiencia si no de todo el fin

ameno del exilio y el problema de refugiados en nuestros días, algunas muchachas rompieron en lágrimas de emoción, de dolor, de querer saber. En medio de ello un muchacho al terminar se acercó a saludar al terminar y lloraba el muchacho también. Y cuando cruzamos a la plaza para poner flores en el recordatorio de muchas víctimas locales, todos los cros. de quien había sido vencido por la emoción lo abrazaban llenos de orgullo.

El recuerdo del 15 de junio de 2018, noche de la despedida de Buenos Aires, quedará siempre en mi memoria. Con la misma intensidad que la de 1984.

