Jorge Aniceto Molinari

21.06.2018

Lo que sigue a continuación lo escribimos el 4 de diciembre del 2008, a propósito del veto a una ley sobre el tema, por parte del Dr. Tabaré Vázquez en ejercicio de su primera Presidencia en el Uruguay.

Como el tema a raíz de los debates en Argentina ha vuelto a primer plano, nos permitimos recordar lo que entonces escribíamos y que nos parece adecuado para opinar en este momento.

HACE 100 AÑOS.........................

(A propósito del aborto)

Este año se cumplieron 100 años de la publicación del libro de Lenin "materialismo y empiriocriticismo", que encierra una crítica implacable al "idealismo".

La sociedad de clases, de la explotación del "hombre por el hombre" genera permanentemente corrientes idealistas, es más, un símbolo de cómo el pensamiento de Lenin también fue sometido a este proceso, es el propio Mausoleo en Moscú.-

Pero la sociedad de clases sobre la que se desarrolló el capitalismo va de crisis en crisis, y replantea permanentemente las formas del conocimiento y alienta a profundizar el conocimiento científico y los instrumentos materiales para hacer posible ese avance.-

El tema del aborto cae en medio de este debate permanente y universal.-

Este debate debe democratizarse, y ser patrimonio del mayor universo.-

El encuentro de un espermatozoide entre millones, que compiten, con un ovulo dando origen a una vida, tienen todo el misterio que la ciencia ha tratado de ir develando.-

Los responsables de ese hecho en esta sociedad, tienen la suerte, buena regular o mala, de su ubicación en el seno de la misma.-

Puede ser el origen de una inmensa alegría, como la que renueva la humanidad todas las navidades, o de un drama, insoluble en la sociedad de clases.-

A partir de aquí, cuantas preguntas, que muchas de ellas no tienen respuesta aún y que la humanidad seguramente podrá resolver una vez que supere la actual etapa de explotación.

La ley de despenalización del aborto lo que hace es atemperar, en sus consecuencias, la humillación, el deterioro y hasta la muerte, que el hecho origina actualmente. La penalización es imponer por vía legal lo que la ética y la moral no pueden por la persuasión.- En realidad es la demostración de que no resisten la lógica de la sociedad de clases que tiene su propias reglas y transforma en mercancía cada uno de los objetos de la vida humana.-

No nos parece justa la forma en que se ha tratado este tema, no compartimos la posición del Presidente de la República. Hemos perdido la oportunidad -por ahora- de hacer del tema un instrumento de avance de la sociedad en la comprensión de fenómenos complejos que nos atañen a todos y no a un grupúsculo iluminado por la palabra de Dios.- Cristo antes que Lenin fue sometido a el proceso de idealización, pero la humanidad en cada navidad recuerda el compromiso de renovación y de confianza en el futuro.

Jorge Aniceto Molinari