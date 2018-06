El ser o no ser de Lionel MessiA 45 años de una epopeyaLa revolución perdidaArgentina ante el aborto. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Los jovenes uruguayos indiferentes? A 34 años del regreso de Wilson .UltraviolentosGeneralidades… ¿Obvias?Trump está aquí para quedarse y cambiar el mundoFútbol es cultura ¡Animal!Sin trabajo, sin líder y sin esperanza, los jóvenes palestinos se niegan a rendirse.La duración de la consulta como indicador de calidad en la atención sanitaria¿Hay relato?Fiscales, tobilleras, comisarías y cambio de autoridades¿Era Colón judío? - IDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la EsperanzaContaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Bajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

A 45 años de una epopeya

William Marino

22.06.2018

"El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir alegremente por nuestro país. Nada grande se puede hacer con tristeza". Arturo Jauretche (Argentino 1901-1974)

La madrugada del 27 de junio de 2018, la "bestia militar" se alzo en armas contra la Republica, pero no se alzaron solos, muchos civiles dieron su visto bueno y apoyo, a estos militares que asesinaron por la espalda a la democracia. Aunque dichos preparativos no habían comenzado el día anterior, ni mucho menos. La crisis económica ya daba síntomas de enlentecimiento en1955 y con el triunfo del Partido Nacional en noviembre del 58, la crisis económica se profundizara más rápidamente. Con la Reforma Cambiaria y Monetaria de Juan E. Azzini en 1959 y la Carta de Intención firmada con el F.M.I. en 1960, agudizaron más los problemas en el Uruguay, con más prebendas para el capital y el apretarse el cinturón para la clase trabajadora. Los años siguientes, toda la década del 60 y un poco más, serán de inflación de 2 y 3 dígitos, con mayorías parlamentarias para que los más desposeídos fueran los más perjudicados por las políticas "Rosadas". Época de grandes movilizaciones obreras y estudiantiles, las huelgas en la lucha por el salario, estaban a la orden del día, pero también fue épocas de la creación de la Convención Nacional de Trabajadores y es precisamente la CNT la que en sus congreso ordinarios de 1969 y 1971, ratificara una resolución de responder ante un golpe militar con un paro general con ocupación de los lugares de trabajo, esto salió por una votación unánime en ambos congresos. La derecha fascista con sus escuadrones de la muerte, estaban a la orden del día. Las muertes de militantes políticos, sociales y/o sindicales fueron muchos, en especial luego del asesinato de Arbelio Ramirez, de Liber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Arturo Recarde, Olivio Raul Piriz bebe de cinco meses que fue quemado vivo durante un atentado a un local del Partido Comunista, Heber Nieto, Julio Sposito, los ocho de la veinte. Todos los nombrados fueron asesinados desarmados y los atentados contra la casa de militantes y locales se pueden contar por decenas. Esto era el ambiente en los años anteriores al golpe. La derecha se preparaba. Los obreros, los trabajadores, los estudiantes y el pueblo en general se organizaban para resistir. Muchas cosas se dicen del porque resistir en forma pacífica, sin armas como si los militares fueran a respetar eso. Los militares Constitucionalistas el 27 de junio del 73, ya los habían neutralizado a todos. Ese día con el cambio de turno de las seis de la mañana, comenzó la ocupación de miles de fabricas, centros de estudio como son las escuelas, liceos y facultades, la Universidad del trabajo, hospitales, la OSE, UTE, ANCAP. Se paralizo el puerto, los trenes y el transporte en general. El comercio en general, los cines y teatros. Ese día no salieron los diarios ni las revistas. Montevideo y las grandes ciudades del interior eran ciudades fantasmas y la tensión se podía sentir a cada paso. Las radios habían sido intervenidas y solo se escuchaba desde la madrugada marchas militares. Tanques y tanquetas, aviones que surcaban los cielos, camiones al mejor estilo de la Alemania nazi, las chanchitas de la policía, vehículos policiales y particulares, estos últimos con gente sedienta de sangre iban de particular y en su brazo portaban brazaletes que los distinguían como gente, pienso yo, de la JUP. El golpe Cívico-militar había nacido huérfano de pueblo, pero con el apoyo manifiesto de la Federación Rural, Asociación Rural, la cámara de comercio y la industria, Asociación de Bancos, los diarios El País, El Día, La Mañana, El Diario, casi todas las radios y canales de TV. En esa madrugada se disuelve el Parlamento, mediante un decreto donde dice: "Prohíbese la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de información, comentario o grabación que directa o indirectamente mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente decreto, atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo, o pueda perturbar la tranquilidad y el orden publico.". Uno de los voceros de la dictadura militar era el Coronel Bolentini, que ante la magnitud de la huelga general, se entrevista con la CNT, exigiendo que levanten todas las medidas sindicales, ante lo cual la central atreves de su Presidente Jose D´Elias da su contestación, sin levantar la huelga general. El 30 de junio, un decreto de la dictadura, firmado por Juan M. Bordaberry, declara disuelta la Convención Nacional de Trabajadores, clausurando sus locales e incautando todos sus bienes y confiscando todos los valores depositados en los bancos aun aquellos bienes que se encuentren a nombre de sus dirigentes. Se solicita la captura y arresto, bajo las Medidas Prontas de Seguridad de todos los dirigentes sindicales. El cumplimiento deberá ser efectuado por el Ministerio de Defensa e Interior. Y aun así la heroica huelga continuaba. El mismo 30 sale el Boletín N* 1, de la CNT. Allí se dice que son miles los lugares de trabajo ocupados, se insiste que si las fuerzas represivas quieren desalojarlos "NO resistir, NO abrir la puerta" Unirse a otra fábrica, o esperar para volver a ocupar. El Banco de Seguro fue desocupado tres veces y vuelto a ocupar, ellos no pueden quedarse en los lugares de trabajo. Un comunicado de un sector del Partido Nacional junto al Frente Amplio de apoyo a los trabajadores. La lista 15 saca un comunicado donde manifiesta que "los batllistas estamos contra el golpe de estado y la dictadura". Una de las declaraciones, poco conocidas que a mí me llama la atención es la del Comité de resistencia del Partido Nacional, donde en su punto 6 dice: "La disolución del parlamento se realizo para impedir el juicio político a Bordaberry, la investigación sobre todas las torturas realizadas y la publicidad sobre investigaciones realizadas y comprobadas de coimas y estafas millonarias contra el Patrimonio Nacional tales como Represa de Salto Grande, convenio UTE-SERCOBE, contrabandos en Nueva Palmira de Estupefacientes, cigarrillos y bebidas, estafas del Banco Comercial, compras en OSE y ANCAP, estafas en las viviendas del Parque Posadas" y sigue.

La Huelga sigue firme pero comienza sentirse con el paso de los días, el día 11 de julio, la Mesa Representativa de la CNT, levanta la GLORIOSA HUELGA GENERAL, no fue por unanimidad. Pero habían pasado 15 días de una epopeya única en el mundo.