Uruguayos: ¿La Copa o la Tumba?

Dr. Guillermo Chiribao

22.06.2018

Hace ya 30 años, un sábado, algunos amigos salían de un boliche de la ciudad vieja al que habían ido a almorzar...

En medio de las clásicas bromas de futbol, en determinado momento, uno de ellos (gran amigo, actual diputado) les vaticina un resultado del partido clásico, a jugarse al otro día, diciendo algo así como : "Mañana a los manyas les ganaremos" o quizá empleando algún otro término futbolísticamente análogo.

El amigo no terminó su vaticinio en pie, un cuidacoches que lo escuchó, vengó la ofensa a trompada limpia.

En aquel momento, a no ser el ojo de mi amigo, todo el mundo festejó el incidente.

Se trató de un hecho aislado, fruto del desvarío mental del cuidacoche, seguramente influenciado por varios compuestos etílicos.

Y así era la cosa en aquellos tiempos, en los que al estadio se iba en barras, compuestas de una infinita diversidad deportiva.

Al lunes siguiente, lo habitual, en cada lugar de trabajo o de estudio, se daba "por hecho normal" la tortura del ganador al perdedor y siempre aparecía -además- la presencia de algún chistoso luciendo enseñas, banderas o gorros deportivos provocando a los del otro cuadro.

Mas acá en el tiempo, y ya con otra gravedad, un Sr. Juez Penal dice en un fallo de procesamiento a barras bravas asesinos, que la cuestión en esos ámbitos se define contraponiendo el valor de un "trapo" con la propia vida de un ser humano.

De ahí para acá, lo sabido, separación de hinchadas, garrafas, tiros, excursiones a matar gente al interior y muchos desgraciados etcéteras más.

Todo debidamente condimentado con las conocidas y ya gastadas cantinelas, referidas a los "inadaptados de siempre", a la responsabilidad de autoridades deportivas o de gobierno, a las "entraditas regaladas" por tal o cual, y hasta el cargo de portero de un banco o dirigente del lobbie de tragamonedas y afines a barras bravas, emparentados con el presidente de la entidad financiera o la familia ministerial.

Lo cierto y lo concreto es que el fanatismo, o mejor dicho, el fundamentalismo futbolero, llegó para quedarse.

Y seguramente todos los uruguayos llevamos un fanático del fútbol dentro, como aquél enano fascista.

La gran mayoría lo tenemos siempre contenido y lo dejamos aparecer en ocasiones del ámbito privado, familiar o en ruedas de amigos.

Y de repente, ese fanatismo aflora con más fuerza, como en el caso de éste abuelo, que conoce con precisión el talle de su nieto para la consabida camiseta del cuadro de sus amores o de la celeste "del alma", pero desconoce dramática y olímpicamente el tamaño de los pañales que en su primer año de vida necesita.

En definitiva, todo esto viene a cuento de que, a nosotros, los uruguayos y uruguayas (por lo menos la gran mayoría), nos encanta el fútbol, nos "enloquece" gritar los goles del cuadro y nos fascina "putear" jueces desde la tribuna o de atrás del alambrado, sin necesidad de demasiados esfuerzos.

Así que, ese fanatismo "lo llevamos dentro", como dice el aviso publicitario.

Dicho esto, es evidente que los uruguayos no necesitamos estímulos extras, para sentirnos inmersos en la famosa "locura celeste" .

Fruto de la idiosincrasia o de los genes, en ese tema somos completitos. No más manija extra, ya la traemos incorporada desde la primera camisetita, desde la primera pelota.

Por tanto, teniendo en cuenta ese eufórico entorno, nos surge la pregunta obvia: ¿necesitamos los uruguayos que desde el Estado, los canales de TV y las empresas nos den un sólo "manijazo" más?

Seguramente responderíamos con un rotundo NO.

Y más, si analizamos en forma objetiva supuestas o no tan supuestas motivaciones de cada uno de los ocasionales manijeadores.

Ejemplos:

1) Manijeador Estatal. El David Celeste o el Toro isabelino de Tacuarembó pintado de celeste ignorando a su artista creador. Todo ello, desde y en nombre del Estado, para reforzar el espíritu deportivo y el apoyo a la celeste. ¿Qué fin se persigue? Pregunta que por lo pronto tendría, en principio, dos posibles respuestas:

a) Reflejar el sentimiento del pueblo uruguayo que va tras la hazaña de coronarse campeones del mundo en tal noble gesta deportiva o b) Subirse por parte del gobernante, ideólogo de la pintarrajeada y político de turno, al carro en forma por demás demagógica, y en pos de la hazaña (faltaría mas) de llegar a lugares políticos y de poder más destacados. Se nos preguntará ¿cuál es la respuesta correcta? Y bueno, eso dependerá de cada uno de nosotros.

2) La Locura Celeste, el Debate Mundial, Rusia y el mundial, y "a toda hora informa el canal de la celeste", etc, etc. La pregunta ¿a quién favorece todo el despliegue? En un medio competitivo, en el cual el rating, que se traduce en dinero, la competencia en ese territorio se considera válida y eficaz. Hay que ganar audiencia para ganar dinero. Casi que todo vale, incluso un cómico hablando obviedades desde Moscú. Vale todo, y poco y nada podemos opinar. La respuesta a ello cada uno la sabrá articular en su fuero íntimo. Hay necesidad?

3) Las empresas estatales o privadas manijeándonos. Y ahí la cosa, al igual que en el tema medios, merecería -casi- las mismas reflexiones. Pero ocurre, que llegado el caso y utilizando medios más sofisticados, nos intentan tocar "el corazón" patriótico. Los 23 orientales, la nenita que le pusieron Celeste, porque Suárez, en Sudáfrica 2010, en una festejada ilicitud, cometió un penal, o en el 2014 mordió a un rival, y varias cosas mas. O el caso de la uruguayo-argentina "cerrense" Oreiro, dominando el balón, para que su contratante nos ofrezca un servicio de garantía de alquileres o de arreglos de dientes, y otros ejemplos más, tan iguales como preocupantes. Llegado el caso, todo eso ¿a santo de qué? De lograr -quizá- un cliente más o cosa parecida? Situaciones -por ahí- no criticables pero, llegado el caso, innecesarias. Está bien, convengamos que todo ello es válido y legal, no digamos que no, pero......

Por último, a juicio de este simple opinador de boliche, llegamos al espectáculo de la euforia desenfrenada fomentada desde los centros de estudios. En especial desde la escuelas de educación primaria. Maestras con globos, banderas, pitos, matracas y niños -muchos de ellos chiquitos- casi que forzados a "vivir el mundial". Está bravo eso.

Y está bravo por lo que vengo de explicar. O sea, ¿es necesaria la manija dada, a propósito y premeditadamente, por parte de quienes ejercen la autoridad? ¿Es necesaria la manija de los educadores a los niños, además de la natural y obvia, que padres y abuelos les damos en casa?

Todos, en su debido momento, nos sentimos -como en mi caso- a la hora de dormir en la niñez, por ejemplo un Pedro Virgilio Rocha o un Ladislao Mazurkiewicz (volando y atrapando, al decir de Heber). Y todos, o casi todos, salvo alguna honrosísima excepción generacional, tuvimos un "exitoso fracaso" en esa carrera al estrellato de los sueños infantiles.

Que conste: Nuestras maestras no nos daban manija en la escuela, por ejemplo, en el México 70. Y eso que, seguramente, todos saltamos a cabecear el centro de Luis Cubilla, imitando a Victor Espárrago, contra la URSS. Solitos nos sentíamos héroes mundiales del "fóbal".

Ahora, en este 2018, a estos niños que piensan ser Cristianos Ronaldos, Suárez, Modric y demás deudos, o, llegado el caso, haciendo honor a la igualdad de ¿género?, esas niñas que piensan en ser una brasileña Marta o (como le gusta decir a mi cuñado) golera como la americana Hope Solo, ¿qué les exigen, a qué grado de fanatismo o euforia los llevan?

A final de estas elucubraciones, aparece un problema digno de ser estudiado por expertos de verdad en estas cuestiones.

Armado que ha sido, un escenario de euforias, triunfalismos, festejos, alegrías con pitos y matracas, con un fenomenal despliegue con incentivos diversos e intensos a esos niños "exitosos", "ganadores", "campeones de América y del mundo", ¿existe un plan b para el fracaso?

Llegado el caso, en mi caso personal nunca pude patear la pelota como Pedro Virgilio ni atajar como Ladislao y muchos de los que por ahí leen esto, o llegaron hasta acá, tampoco. Ahora, esos gurises de la escuela de Casavalle, seguramente en su gran mayoría, nunca llegarán a ver sus nombres escritos en la parte de atrás de una camiseta en la vidriera de una centro de compras de los países importantes del mundo.

Y bueno, así las cosas, la pregunta del millón: ¿quién prepara a los gurises para las frustraciones? Frustraciones no sólo deportivas, frustraciones en la vida común y corriente de cualquier ser humano, la de que la noviecita o el noviecito los dejen, que el patrón te despida o que pierdas un exámen, o que el gobierno que votaste te desilusione, etc, etc.

Y llegado el caso: ¿quién te prepara para ser un ciudadano hecho y derecho, consciente de tus limitaciones, que asume sus fracasos y que sabe disfrutar de sus éxitos, en forma armónica y civilizada?

Y vaya que, llegado el caso también, tanto abuelos, como padres, educadores, politólogos, sociólogos o actores sociales y políticos varios, tenemos deberes para hacer después del 15 de julio.

Y me arriesgo a aventurar que si logramos responder eficazmente muchas de esas interrogantes, las mismas van a valer, cualitativamente, infinitamente más, que la copa que -ojalá- levantará "EL FARAÓN GODIN", el 15 de julio y que nos llevará a todos a gritar: URUGUAY NOMÁ!!!

