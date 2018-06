Uruguayos: ¿La Copa o la Tumba?El ser o no ser de Lionel MessiA 45 años de una epopeyaLa revolución perdidaArgentina ante el aborto. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Los jovenes uruguayos indiferentes? A 34 años del regreso de Wilson .UltraviolentosGeneralidades… ¿Obvias?Trump está aquí para quedarse y cambiar el mundoFútbol es cultura ¡Animal!Sin trabajo, sin líder y sin esperanza, los jóvenes palestinos se niegan a rendirse.La duración de la consulta como indicador de calidad en la atención sanitaria¿Hay relato?Fiscales, tobilleras, comisarías y cambio de autoridades¿Era Colón judío? - IDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la EsperanzaContaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Bajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Decano de Ciencias Sociales: "hay algunas exageraciones"

22.06.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - La Facultad de Ciencias Sociales trata en su consejo la situación que se está presentando en el edificio con personas en situación de calle que hace semanas utilizan las instalaciones de la facultad.

La representación del orden estudiantil en el Consejo de la Facultad dice que se están dando situaciones "heterogéneas", que van desde el robo de una mochila, hechos que terminaron con llamadas a emergencias médicas y situaciones de violencia, etc., a lo que se suma el uso de la Sala de Informática por parte de personas que son ajenas a la facultad.

La información fue publicada ayer por el semanario Búsqueda. El consejo se reunió el mismo día para tratar el tema.

La crónica de los periodistas Raúl Santopietro y Juan Pablo Mosteiro dice que "Algunos usan las computadoras para buscar trabajo, otros generan problemas con el personal por peleas y robos a los alumnos; los estudiantes piden no cerrar las puertas a esta "población históricamente excluida" y el rector dice que las instalaciones son solo para universitarios".

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Diego Piñeiro, dijo a Montevideo Portal que hay un problema grave pero en las crónicas periodísticas "hay algunas exageraciones" y que "las tintas están cargadas por los aspectos negativos, que ciertamente ocurrieron".

Piñeiro subrayó algunos aspectos positivos de lo que está sucediendo, ya que entre las personas que concurren "no todas están en situación de calle", y aun entre ellas hay casos de gente que usa la conexión a Internet para superar su situación personal; como ciudadanos centroeuropeos que apenas hablan español y aprenden a través de tutoriales de Youtube, otros que realizan en el centro sus currículum vitae, algunos que se presentaron a trabajos gracias a la posibilidad de conectarse a la web o incluso una señora de edad que teje en la facultad y vende los productos por la web.

"Estamos ante una situación que no teníamos anteriormente. Siempre hubo gente que no es de la Facultad y que entraba a usar la sala de informática, pero no en la magnitud que está ocurriendo. Por alguna razón, la cantidad de personas ha crecido enormemente", dijo.

En cuanto a la versión de que personas de los refugios que hacen trabajo social son las que recomiendan a quienes se encuentran allí que vayan a Ciencias Sociales, dijo que no hay pruebas de ello, pero que lo tratarán en una reunión con el MIDES la semana que viene.

La Facultad de Ciencias Sociales hizo un censo de esta población para tener herramientas para lidiar con esta situación. En una semana se relevaron 97 personas. De esas, 72 pernoctan en refugios de MIDES o a la intemperie (la mayoría en los refugios). Las otras 25 residen en casa propia, alquilada o pensiones. Solo seis de esas 97 nacieron en otro país. La mayoría usa la sala para acceder a redes sociales. Además de entrar a la sala, estas personas usan el baño. Hasta hace poco había una mesa de ping pong, pero "se ha retirado por ser una fuente de disturbios".

"No andan deambulando por todo el edificio, si es eso lo que se dio a entender", dijo Piñeiro.

"Quiero destacar que estas personas que están en esta situación personal se sienten incluidas a partir de la conexión digital. Ellos entran a Internet para conectarse con sus familias, amigos. Esa posibilidad les permite sentirse parte de la sociedad, como hacemos todos hoy", comentó Piñeiro.

A pesar de estos aspectos, el decano reconoció que es un problema serio del que "toda la sociedad es responsable". "Tenemos responsabilidad, pero particularmente al Estado, de dar una respuesta a estas situaciones. Estamos entablando negociaciones con MIDES y otras instituciones, como ONG que trabajan en estos temas, porque queremos colaborar con ellos para derivar a estas personas a los lugares donde deben ser atendidos; no deberían estar en la Facultad, sino en instituciones que les deben otorgar elementos que necesitan", dijo.

No obstante, anunció que la Facultad "no va a rehuir su responsabilidad social". "Porque enseñamos e investigamos sobre la pobreza, fragmentación social y territorial, la situación de excusión. Y nosotros no vamos a dar la espalda a esta situación, porque no podemos hacer lo que no enseñamos, sino enfrentarlas, como preparamos a nuestros alumnos para trabajar profesionalmente en la contención. La Facultad de Ciencias Sociales tiene que dar el ejemplo", afirmó.

Las autoridades de la Facultad tendrán una entrevista con el MIDES el lunes es para tratar este tema, pero con el objetivo de "trabajar en conjunto con los refugios y no tirar el problema al MIDES".

Tampoco se descarta tener un equipo propio de la Ciencias Sociales para tratar estos temas, así como otras facultades atienen personas (por ejemplo, Medicina u Odontología) con recursos universitarios.