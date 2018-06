“Combinación terrible”: Para Jorge Vázquez el aumento de las rapiñas se debe a “la violencia” sumada a un Código “más benigno”

Las UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) o el miedo a decir la verdadUruguayos: ¿La Copa o la Tumba?El ser o no ser de Lionel MessiA 45 años de una epopeyaLa revolución perdidaArgentina ante el aborto. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Los jovenes uruguayos indiferentes? A 34 años del regreso de Wilson .UltraviolentosTrump está aquí para quedarse y cambiar el mundoFútbol es cultura ¡Animal!Sin trabajo, sin líder y sin esperanza, los jóvenes palestinos se niegan a rendirse.La duración de la consulta como indicador de calidad en la atención sanitaria¿Hay relato?Fiscales, tobilleras, comisarías y cambio de autoridades¿Era Colón judío? - IDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la EsperanzaContaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Bajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

No fue la Inclusión Financiera

“Combinación terrible”: Para Jorge Vázquez el aumento de las rapiñas se debe a “la violencia” sumada a un Código “más benigno”

23.06.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- Jorge Vázquez, subsecretario del Interior, aclaró este viernes que "no dijo" que la inclusión financiera fuera responsable del aumento de las rapiñas, como trascendió.

En diálogo con Blanca Rodríguez, en Subrayado, el funcionario dijo que el periodista autor de esa nota lo llamó para ofrecerle disculpas porque "habían titulado mal", según consigna Montevideo Portal.

"Siempre estuvimos de acuerdo con la inclusión financiera", aseguró, como forma de quitar el dinero en circulación para disminuir los robos. "Eso se cumplió", apuntó, y puso como ejemplo que las rapiñas de monto cero, cuando no los delincuentes no se llevan dinero, "pasaron del 38% en 2016 al 59% en 2017%".

"La ley dio resultado", dijo Vázquez, porque los delincuentes tienen más dificultades ahora para acceder al dinero. No obstante, "no dejan de ser delincuentes porque no encuentren dinero", y "roban otras cosas": "No hay que adjudicarle a la inclusión financiera el aumento de las rapiñas", insistió.

Vázquez señaló que el plan que se había previsto para evitar ese aumento de la delincuencia fue el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), mediante el cual, durante dos años consecutivos, "las rapiñas comenzaron a bajar", con guarismos de hasta el 13,5% respecto de años anteriores. El funcionario dijo que "no sabría decir" a cuánto ascendieron este año, porque están "cerrando los números".

Para el jerarca del Ministerio del Interior, este incremento en las rapiñas es "multicausal", pero una de las principales razones es que "hoy tenemos 1.400 presos menos que en 2017: en junio de 2017 eran 11.400, y ahora son 10.000", dijo.

En ese sentido, apuntó que "las formalizaciones en las fiscalías disminuyeron sustancialmente", y se procesan menos personas que en años anteriores, cuando regía el antiguo Código de Proceso Penal.

Vázquez señaló que "se está retomando el ritmo anterior", pero los fiscales no alcanzan para atender todos los casos. "La Policía actúa bien" atrapando a los delincuentes, pero estos quedan en libertad hasta que se formalice el caso, y muchos de ellos reinciden. Por ese motivo sostuvo que se pidió al Parlamento que autorice las modificaciones al Código de Proceso Penal, para dictar la prisión preventiva obligatoria para quienes cometan delitos violentos o sean reincidentes.

El subsecretario llamó a todos los sectores de la sociedad a "asumir su cuota de responsabilidad", y "trabajar juntos para resolver un problema que tenemos todos los uruguayos".

Según Vázquez, al Gobierno le "preocupa" la "sensación de inseguridad que tiene la gente, que es real", y asumió que el problema que se identificó desde el Ejecutivo es que "en dos años" venían bajando los delitos, "y en un mes se dispararon".

"Las rapiñas se comenten cada vez con más violencia", dijo, y añadió que confluyen dos factores: "Hay un aumento de violencia en el país", sumada a "la implementación de un Código que es más benigno, es una combinación terrible", porque los delincuentes "que la Policía detiene al otro día están sueltos".