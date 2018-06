Piden que el Frente Amplio se solidarice con Nicaragua y condene a Ortega

Las UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) o el miedo a decir la verdadUruguayos: ¿La Copa o la Tumba?El ser o no ser de Lionel MessiA 45 años de una epopeyaLa revolución perdidaArgentina ante el aborto. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Los jovenes uruguayos indiferentes? A 34 años del regreso de Wilson .UltraviolentosTrump está aquí para quedarse y cambiar el mundoFútbol es cultura ¡Animal!Sin trabajo, sin líder y sin esperanza, los jóvenes palestinos se niegan a rendirse.La duración de la consulta como indicador de calidad en la atención sanitaria¿Hay relato?Fiscales, tobilleras, comisarías y cambio de autoridades¿Era Colón judío? - IDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la EsperanzaContaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Bajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Pareja presidencial nicaragüense/Xinhua

Proyecto Miramar

Piden que el Frente Amplio se solidarice con Nicaragua y condene a Ortega

24.06.2018

MONTEVIDEO (Uypress) – El Proyecto Miramar, una de las redes frenteamplistas, pidió al Frente Amplio y al Gobierno que actúen de inmediato solicitando el cese de la represión en Nicaragua.

Impulsados por la carta que Ernesto Cardenal dirigiera al expresidente Mujica, los integrantes del Proyecto Miramar del Frente Amplio emitieron una declaración, titulada "¡Ay Nicaragua, Nicaragüita!", en las que retoman las palabras del sacerdote, poeta y revolucionario afirmando que "Ortega y Murillo no pueden seguir encontrando legitimidad en los movimientos de izquierda a los que con sus actos han traicionado".

En la declaración se condena la saña de la represión, que ya ha costado la muerte de más de 200 personas a manos del ejército, la policía y las bandas parapoliciales.

El siguiente es el texto completo de la declaración del Proyecto Miramar

Ay Nicaragua, Nicaragüita

"Ortega y Murillo no pueden seguir encontrando legitimidad en los movimientos de izquierda a los que con sus actos han traicionado. Los héroes y mártires de la revolución sandinista no merecen que su memoria sea manchada por los actos genocidas de un dictador que los traicionó. Las víctimas de Ortega y Murillo merecen justicia." (de la carta enviada por Ernesto Cardenal y líderes estudiantiles a José Mujica)

Cuando leímos la carta de Ernesto Cardenal a Pepe Mujica recibimos una bofetada que nos despertó. ¿Cómo es posible que un protagonista fundamental en la lucha contra la tiranía de Somoza tenga que pedirnos solidaridad con la tierra de Sandino, regada en 1979 con sangre de jóvenes uruguayos?

Deberíamos haber protestado desde la primera muerte de un estudiante a manos de la represión gubernamental; sin embargo, callamos porque el gobierno era del FSLN sin reconocer que el orteguismo nada guarda del sandinismo original.

El aluvión represivo no se detuvo y alcanzó a las madres que, en su día, pedían justicia por el asesinato de sus hijos; la feroz represión llegó a Masaya y su legendario Monimbó, a León, a todo el país. Son más de 200 los muertos por el ejército, la policía y bandas parapoliciales.

La cantidad de muertos, heridos y desaparecidos habla de la saña del gobierno para reprimir toda protesta popular por más pacífica que sea.

No podemos permanecer indiferentes; lo que no aceptamos en Uruguay no podemos justificarlo en Nicaragua. La defensa de las libertades públicas y de los derechos humanos no pueden supeditarse a afinidades políticas o ideológicas. Por el contrario, cuando las violaciones provienen de gobiernos que se dicen de izquierda, más dolor y rabia generan pues el daño se multiplica: a sus víctimas directas y a las buenas causas que dieron origen a la izquierda.

Ya es hora de exigir, sin contemplaciones, que cese toda represión en Nicaragua; es hora de que el diálogo y la negociación real abran un camino de transición a una democracia estable y duradera con todas las garantías. Pedimos al Frente Amplio y a nuestro gobierno que actúen de inmediato bajo estas premisas para honrar esos principios que Ortega ha traicionado.

Proyecto Miramar FRENTE AMPLIO

Montevideo, 23 de junio de 2018

