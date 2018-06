Daniel Martínez sobre ADEOM: “Estamos todos podridos”

El voto al TLC con Chile. No hay que comerse la pastillaLas UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) o el miedo a decir la verdadUruguayos: ¿La Copa o la Tumba?El ser o no ser de Lionel MessiA 45 años de una epopeyaLa revolución perdidaArgentina ante el aborto. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Los jovenes uruguayos indiferentes? A 34 años del regreso de Wilson .UltraviolentosTrump está aquí para quedarse y cambiar el mundoFútbol es cultura ¡Animal!Sin trabajo, sin líder y sin esperanza, los jóvenes palestinos se niegan a rendirse.La duración de la consulta como indicador de calidad en la atención sanitaria¿Hay relato?¿Era Colón judío? - IDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la EsperanzaContaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Bajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Inicio | Política Te encuentras en:

Foto: IM/Archivo

“Todo es enojo, agresión”

Daniel Martínez sobre ADEOM: “Estamos todos podridos”

25.06.2018

MONTEVIDEO (Uypress) – En duros términos se refirió a ADEOM el intendente Daniel Martínez, que calificó de prepotencia y falta de respeto a la institucionalidad el accionar del gremio.

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, calificó de prepotentes las actitudes del gremio de los municipales, ADEOM, y exhortó a que se recapacite para poder tener negociaciones "más o menos racionales".

En declaraciones que recoge Radio Uruguay, el jerarca departamental mostró su decepción respecto a la relación con el gremio: "¡Basta, basta!", dijo.

"Acá todo es enojo, agresión, soñar que hay persecuciones... yo qué sé... ¡basta, basta", sostuvo, y explicó que la molestia de ADEOM por no haber recibido un adelanto de lo que se va a presentar en la rendición de cuentas no tiene sentido. "Hay gente, en la Junta Departamental, que fue votada por los ciudadanos. Son los primeros en tener todo el derecho a recibir toda la información", afirmó Martínez.

"Creo que es un acto de prepotencia, una falta de respeto a la institucionalidad. Lamentablemente este Ejecutivo de ADEOM toma el camino de la confrontación, de no buscar los puentes. Creo que no se dan cuenta el aislamiento que tienen en la ciudadanía. Eso es lo que más me preocupa; el movimiento sindical siempre entendió que el vínculo con la ciudadanía era fundamental. En este caso lo que se hace es generar hecho tras hecho de confrontación. Así no va, estamos todos podridos. Hoy teníamos una reunión que no se va a hacer, al diablo, en este marco, no. Estamos trabajando contra reloj para llegar al 30 con la rendición de cuentas. Si se creen que la directiva de ADEOM tiene más derecho que los ediles a tener antes la información, me parece un disparate", sostuvo el Intendente.