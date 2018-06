Nace una esperanza: petición ciudadana contra UPM2Los refugiadosGaza y el mundo del revésA 45 años del golpeDecíamos ayer… 1 (*). (Abordando eso gris, que parece la teoría).45 años del golpe del 73A cuarenta y cinco años del Golpe de Estado de 1973: ¡Nunca más terrorismo de Estado en el Uruguay!La memoria no se manchaUn médico en la familiaEl voto al TLC con Chile. No hay que comerse la pastillaLas UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) o el miedo a decir la verdadUruguayos: ¿La Copa o la Tumba?El ser o no ser de Lionel MessiLa revolución perdidaTrump está aquí para quedarse y cambiar el mundoSin trabajo, sin líder y sin esperanza, los jóvenes palestinos se niegan a rendirse.¿Hay relato?¿Era Colón judío? - IDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la EsperanzaContaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Bajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

PIDEN RESCATE DE $150 MIL

Motín en el COMCAR: Tienen cuatro rehenes, tres policías y un recluso, “vamos a matar a dos”, advierten

29.06.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El motín comenzó sobre las tres de la mañana de este vienes y desde esa hora se está en negociaciones con los reclusos amotinados, concentrados en el módulo 2 del establecimiento carcelario.

(Foto proporcionada a Uypress desde dentro del Penal)

Según informa Montevideo Portal, en las negociaciones, un policía intenta hablar con uno de los reclusos amotinados:

- (Recluso)Vamos a matar a dos

- (Policía) Si ustedes se portan mal, nosotros nos vamos a portar peor. Los policías no están ahí no son los que te metieron ahí ni, vos sos preso viejo y sabés que esto va y viene. Escuchá, hacemos todo para que vos estés bien, me parece que vos sos una persona coherente con la que se puede hablar.

- (Recluso) Yo salí de mi celda, de mi protección solo para que los funcionarios no fueran tocados

- (Policía) Yo te entiendo, pero ponete en mi lugar, necesito hablar con el dueño del motín porque no podemos estar así. Si ustedes quieren algo vamos a tener que negociar, porque así por radio la batería se va a gastar

- (Recluso) El dueño de motín es (...) ¿Querés hablar con él? A ver si él quiere hablar

- (Otro recluso) Me estás requemando la cabeza. La voy a hacer corta y clara. Acá no se te va a liberar a nadie ni nada por el estilo. Nosotros queremos hablar con los que mandan porque ustedes no mandan un pito, si ustedes mandaran nos hubieran solucionado cuando pedimos por las buenas.

- (Policía) ¿Te paso algo?

- (Policía Rehén 1) Agente +++ me están tratando bien.

- (Policía Rehén 2) Oficial +++ estamos nerviosos, pero estamos bien

- (Policía Rehén 3) Quieren que hagan las cosas bien

- (Policía) Hable con el director nacional. ¿te sirve?

- (Recluso 1) Acá le di galletitas, le di Coca-cola que compré con mi plata.

- (Policía) Los policías no tienen nada que ver vienen a ganar unos pesos locos y abrir la puerta.

- (Recluso 1) Eso yo lo tengo claro los que no lo tienen claro son ustedes, lo que nos tratan mal son los de la guardia del día. (...) dijimos que había un violador y nos dijeron hagan lo que ustedes quieran (...) Te estoy hablando de corazón, lo único que yo quería es que se cumplan las reglas como se tienen que cumplir en una cárcel. Estamos en un sector de máxima seguridad pagando nuestras consecuencias y la familia no tiene nada que ver. Nos dan una hora de visita y la tienen media hora esperando, cuando llega la visita media hora y se terminó la visita, además la tienen esperando en un lugar que es un nido de ratas.

- (Recluso 1) Quiero 150 mil pesos ahora, y te largo al rehén, al hijo del exvicepresidente de Cutcsa.

- (Recluso 1) Queremos algo para comer para los funcionarios, que estamos tomando mate entre todos pero ya les está dando hambre y la plata que te dije, quiero solo 150 mil pesos nomás. Decile que si no paga (al padre del recluso) le mandamos un dedo por arriba del techo y después vemos que hacemos. Unos 45 reclusos se levantaron en motín y tomaron de rehén a tres policías, dos hombres y una mujer y un recluso que es hijo del ex vicepresidente de Cutcsa, según informó Informativo Carve.

Según supo el portal, los reclusos tienen una escopeta de la guardia en su poder y reclaman, además de mejoras en las condiciones de reclusión, 150 mil pesos por la devolución del recluso.

El Ministerio del Interior, informó que los policías están ilesos y que se ingresaron alimentos durante la negociación, además de señalar que hay una situación de negociación en proceso.