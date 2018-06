Nace una esperanza: petición ciudadana contra UPM2Los refugiadosGaza y el mundo del revésA 45 años del golpeDecíamos ayer… 1 (*). (Abordando eso gris, que parece la teoría).45 años del golpe del 73A cuarenta y cinco años del Golpe de Estado de 1973: ¡Nunca más terrorismo de Estado en el Uruguay!La memoria no se manchaUn médico en la familiaEl voto al TLC con Chile. No hay que comerse la pastillaLas UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) o el miedo a decir la verdadUruguayos: ¿La Copa o la Tumba?El ser o no ser de Lionel MessiLa revolución perdidaTrump está aquí para quedarse y cambiar el mundoSin trabajo, sin líder y sin esperanza, los jóvenes palestinos se niegan a rendirse.¿Hay relato?¿Era Colón judío? - IDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la EsperanzaContaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Bajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XVII, Nro. 740: 'Que ese futuro no venga'

30.06.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 2 titulando en su portada: 'Que ese futuro no venga'.

Escriben en este número:

Jordi Arcarons, Gioconda Belli, Ctxt, Daniel de Florian, Mathieu Magnaudeix, Branko Milanovic, Miguel Pasquau, Sam Pizzigati Liaño, Daniel Raventós, Roberto Sansón Mizrahi, Lluís Torrens, Esteban Valenti







Que ese futuro no venga

Por Esteban Valenti



"Si ves al futuro, decile que no venga."

Juan José Castelli - El Orador de la revolución de Mayo.



Voy a negar flagrantemente mis orígenes marxianos o como se llamen ahora y a mi optimismo de la voluntad o el sentido inexorable del progreso humano, que algunos creen que nos llevará hacía la justicia social y hacia un mundo más justo, incluso hacia el inexorable socialismo, aunque no sepan definir ni cercanamente qué carajo es para ellos el socialismo. Mis opiniones se basan en las señales reales, concretas que estoy recogiendo en mi vida.







La Renta Básica, ¿da igual?

Por Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens



El domingo pasado el suplemento salmón de El País, publicaba un largo artículo principal sobre la Renta Básica (RB).



En un momento dado contraponían los cálculos catastróficos sobre el coste de financiar la misma en el Reino de España realizados por el servicio de estudios del BBVA (187.870 millones de euros adicionales), con nuestra postura en la que desmentíamos estos cálculos, pero sin ninguna explicación adicional.







Trump, los migrantes y la política del terror

Por Mathieu Magnaudeix



Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump pretende aterrorizar a los migrantes para contentar a sus bases y conseguir la aprobación de una ley que financie el muro de separación con México.







La Manada' en libertad. Riesgos y dudas

Por Miguel Pasquau Liaño



En las sociedades avanzadas, la prisión preventiva es una medida excepcional, y lo que debe motivarse con razones seguras es la cárcel, y no su sustitución por otras medidas.







Someter colonizando las mentes

Por Roberto Sansón Mizrahi



La colonización de mentes es un instrumento de sometimiento de sociedades que son impulsadas a respaldar, o cuando menos ignorar, políticas que atentan contra sus propios intereses y necesidades.







El legado del PP, inventario de daños

Editorial Ctxt



Justicia: retroceso en derechos y libertades



No estaríamos peor si Rajoy no hubiese nombrado ministros de Justicia en estos años. Las reformas legales que se han aprobado pueden y deben contrarreformarse sin que se pierda calidad en la respuesta a ningún conflicto; las relaciones entre el Ejecutivo y la cúpula judicial (CGPJ) han abundado en los vicios que ya venían arrastrándose; y la estructura organizativa judicial (Juzgados y Tribunales) ha sido descuidada por completo, hasta provocar una huelga de jueces que expresó un malestar explicado en una tabla reivindicativa que parece elemental. Si por algo se han caracterizado los gobiernos de Rajoy no ha sido en absoluto por una apuesta en la modernización de la Administración de Justicia. Es fácil sospechar que la que hay le servía. ¿Para qué mejorarla?

Ruiz-Gallardón (o quizás Montoro) hizo de la Justicia una justicia tasada (y por tanto desigual,







La estafa de Wall Street tritura el futuro económico de Estados Unidos

Por Sam Pizzigati



¿Por qué molestarse en crear y desarrollar empresas de primera clase -debieron pensar los directores ejecutivos estadounidenses- cuando puedes aumentar artificialmente el precio de tus acciones -y tu fortuna personal- con la recompra de valores de tu propia empresa?







El capitalismo en el mundo venidero

Por Branko Milanovic



Con su "gráfica del elefante", BrankoMilanovic ilustra con agudeza los efectos económicos de la globalización. La trompa se hunde radicalmente a la mitad, lo que representa la riqueza de la clase media occidental, ahuecada más que cualquier categoría de renta. Por supuesto, el pico más alto es la punta de la trompa, que representa a los superricos, cuyas ganancias nunca han sido más elevadas.







Entrevista con Gioconda Belli

Escritora nicaragüense, ex miembro del gobierno sandinista entre 1979 y 1994.



"No queremos violencia ni dictadura"



Contra los Ortega. La narradora sostiene que el matrimonio presidencial puede caer si la oposición se une.







Herramientas para leer la naturaleza

Por Daniel de Florian



Un investigador explica la capacidad de esta ciencia para analizar fenómenos que van desde frenar un auto hasta conductas del universo.







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy