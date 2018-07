Danilo Astori entregó el proyecto de Rendición de Cuentas: “Existe un debe en cuanto a la calidad del gasto”

Nace una esperanza: petición ciudadana contra UPM2Los refugiadosGaza y el mundo del revésA 45 años del golpeDecíamos ayer… 1 (*). (Abordando eso gris, que parece la teoría).45 años del golpe del 73A cuarenta y cinco años del Golpe de Estado de 1973: ¡Nunca más terrorismo de Estado en el Uruguay!La memoria no se manchaUn médico en la familiaEl voto al TLC con Chile. No hay que comerse la pastillaLas UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) o el miedo a decir la verdadUruguayos: ¿La Copa o la Tumba?El ser o no ser de Lionel MessiLa revolución perdidaTrump está aquí para quedarse y cambiar el mundoSin trabajo, sin líder y sin esperanza, los jóvenes palestinos se niegan a rendirse.¿Hay relato?¿Era Colón judío? - IDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la EsperanzaContaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Bajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Inicio | Política Te encuentras en:

Foto: Telenoche 4

SE “TIENDE” AL 6% PARA EDUCACIÓN

Danilo Astori entregó el proyecto de Rendición de Cuentas: “Existe un debe en cuanto a la calidad del gasto”

01.07.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- Acompañado por parte del equipo económico, Astori entregó, a la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky el proyecto de Rendición de Cuentas, que será tratado en el Parlamento en el próximo mes de julio.

"Luego del correspondiente proceso de elaboración hemos llegado hasta hoy, que es el día que marca el plazo reglamentario y por suerte hemos terminado tranquilamente el trabajo en el día de ayer, tanto en lo que refiere a la presentación conceptual de esta Rendición de cuentas como a su expresión cuantitativa", señaló el ministro, según consigna Montevideo Portal.

Astori dijo que es necesario equilibrar las restricciones fiscales que tiene el país con el avance de las prioridades programáticas.

"Siempre se puede mejorar, naturalmente esta no es una excepción. En el debe puede haber quedado el hecho de que todos deseamos seguir avanzando en la satisfacción de las necesidades que tiene el país. Tenemos que equilibrar esas posibilidades con los límites fiscales para asegurar que en el futuro Uruguay llegue a una relación sostenible entre la deuda y lo que produce", planteó el ministro resalto que el proyecto de Rendición de Cuentas se inscribe en ese marco.

Astori dijo que hay que seguir mejorando en educación, salud, vivienda y seguridad pública: "en ese marco ir logrando mejores resultados".

En esa línea hizo hincapié en la necesidad de mejorar la calidad del gasto público: "El gasto tiene que estar en relación con las posibilidades de Uruguay en materia fiscal pero también tiene que mejorar en calidad es una de las cosa que yo incluiría en el debe".

Astori planteó que existe "un problema importante de calidad del gasto que entre todos tenemos que mejorar" y agregó que en ese sentido el país avanza en "velocidades diferentes". "Hay algunas áreas en las que se ha podido avanzar un poco más y hay otras en las que hay que trabajar más intensamente, estableciendo metas, y el cumplimientos de la misma".

El ministro dijo que ligar el otorgamiento de recursos al resultado que se obtienen: "Cuando el gasto está limitado cuantitativamente por alguna razón , es más que nunca necesario mejorar su calidad".

Consultado sobre lo planteado para la educación, Asotri dijo que se continúa avanzando hacia un 6% del PBI y subrayó que ese era el compromiso del programa del partido de gobierno.

"Arrancamos con 4.8% y estamos en 5.15%. Estoy hablando de 1.800 millones de dólares", detalló.

Astori habló también de la importancia de los equilibrios y puso como ejemplo la situación de Argentina: "Se trata de manejar los equilibrios que el país necesita para hacer las cosas con orden , para no experimentar trastornos y desequilibrios como los que tenemos muy cerca que de alguna manera, y también respetuosamente muestran un ejemplo de lo que no tenemos que hacer".

En cuanto al déficit fiscal, Astori dijo que existen un incremento circunstancial que no le preocupa porque está ligado a un gasto de Ancap que no se repetirá y destacó que en esta Rendición de Cuentas no habrá espacio fiscal, no está previsto gastos sin financiamiento.

Como no habrá más impuestos, el ministro dijo que la única forma de aumentar los ingresos es aumentando la actividad: "Tenemos una meta de crecimiento de 2.5 y el año que viene 3.3% y 3% para 2020".

"Uruguay ha logrado cambios muy importantes en los últimos años, ha hecho cambios estructurales y tiene un fenómeno histórico irrepetible, ha crecido 13 años consecutivos. No conozco ningún momento en la historia que sea comparable a este. A mejorado sus condiciones de vida en materia de salud, educación, han mejorado sus ingresos, ha disminuido la pobreza, no debe conducir a la autocomplacencia, y pensar que ya está . No es así hay mucho para mejorar en todos los campos. Si crecimos 13 años, tenemos que seguir creciendo en los años que vendrán. No ha sido poca cosa lograrlo con una región estancada, pero la autocomplacencia no cabe, hay que seguir mejorando.", agregó.

El proyecto ingresará en la Cámara de Diputados este martes 2 de julio y el 10 será presentado por el equipo económico de gobierno ante los legisladores.

Montevideo Portal