Foto captura de youtube

“NO ME VOY A RETIRAR JAMÁS DE LOS PRINCIPIOS”

Carlos Mejía Godoy, sandinista y alejado del FSLN, protesta y canta en cárcel El Chipote

01.07.2018

MANAGUA (Uypress)- El cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy se presentó, el pasado 20 de junio, en las afueras del Chipote para acompañar a su amigo y colega, Milciades Poveda Herrera, fundador del grupo musical Los de Palacagüina, quien pedía la liberación de su yerno, el joven Joel Moraga.

Sergio Ramírez decía en 1982: "Yo no sé cuánto debe la Revolución, a las canciones de Carlos Mejía Godoy, que lograron organizar un sentimiento colectivo del pueblo, extrayendo sus temas y sus acordes de lo más hondo de nuestras raíces y preparando ese sentimiento para la lucha".

Además de pedir respuesta sobre el yerno de Poveda Herrera, el cantautor dio un pequeño concierto dedicado a las madres que esperaban en el mismo sitio la liberación de sus hijos.

"Yo sé que con las canciones no vamos a poder cambiar, pero simplemente se unen a los niños que están en las barricadas, a las madres que están aquí (El Chipote) esperando que den la libertad a sus hijos, entonces nuestra modesta cuota está y estará siempre aquí, al lado de los humildes, al lado de los que siempre ponen los muertos", dijo el intérprete en una entrevista en vivo con 100% noticias.

Y agregó que no se arrepiente de una sola letra de sus melodías. "No me arrepiento de una sola tilde de las más de 100 canciones que escribí por esta causa".

Mejía Godoy aseguró que se siente "mil veces más comprometido con el país" y que a la vez se sentía "decepcionado" por el lento avance en las mesas del dialogo nacional, haciendo referencia a que no era posible tardar "una semana para enviar una carta" a la CIDH, ONU y Unión Europea.

El cantante confirmó su apoyo con los jóvenes que se encuentran luchando desde las calles y barricadas en los diferentes sectores de Nicaragua y aclaró que su ideología política no ha cambiado.

"Sigo siendo sandinista, yo una vez dije: me retiro del partido, pero no me voy a retirar jamás de los principios".

