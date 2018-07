Uruguay encontró en Paraguay un aliado para las negociaciones del Mercosur con China y la Unión Europea

Que ese futuro no vengaRendición de cuentas: llegó el final de la fábulaNace una esperanza: petición ciudadana contra UPM2Los refugiadosGaza y el mundo del revésA 45 años del golpeDecíamos ayer… 1 (*). (Abordando eso gris, que parece la teoría).45 años del golpe del 73A cuarenta y cinco años del Golpe de Estado de 1973: ¡Nunca más terrorismo de Estado en el Uruguay!La memoria no se manchaUn médico en la familiaLas UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) o el miedo a decir la verdadUruguayos: ¿La Copa o la Tumba?El ser o no ser de Lionel MessiLa revolución perdidaTrump está aquí para quedarse y cambiar el mundoSin trabajo, sin líder y sin esperanza, los jóvenes palestinos se niegan a rendirse.¿Era Colón judío? - IDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la EsperanzaContaminación de aguas pluviales¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Bajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar