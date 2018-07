La Garra… ¿Nos prepara para el fracaso?MaledizioneZingara.Cuando se afirman las aspiraciones...Que ese futuro no vengaRendición de cuentas: llegó el final de la fábulaNace una esperanza: petición ciudadana contra UPM2Los refugiadosGaza y el mundo del revésA 45 años del golpeDecíamos ayer… 1 (*). (Abordando eso gris, que parece la teoría).45 años del golpe del 73A cuarenta y cinco años del Golpe de Estado de 1973: ¡Nunca más terrorismo de Estado en el Uruguay!La memoria no se manchaUn médico en la familiaLas UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) o el miedo a decir la verdadEl ser o no ser de Lionel MessiLa revolución perdidaTrump está aquí para quedarse y cambiar el mundo¿Era Colón judío? - IDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Bajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Inicio | Columnas Te encuentras en:

La Garra… ¿Nos prepara para el fracaso?

Dr. Guillermo Chiribao

03.07.2018

Escuchemos a Tabárez y aprendamos de los “ejemplos” cercanos, Maradona

"Al Diego, a mí, me sacaron de Villa Fiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la Torre Eiffel. Yo tenía puesto el pantalón de siempre, el único, el que usaba en el invierno y en el verano, ése de corderoy. Allá caí y me pidieron, me exigieron, que dijera lo que tenía que decir, que actuara como tenía que actuar, que hiciera lo que ellos quisieran. Y yo hice. Yo... hice lo que pude, creo que tan mal no me fue" (Diego Armando Maradona)."

Hace muchos años siendo DT de Peñarol, el Maestro Oscar W. Tabarez, dijo, palabras mas palabras menos, que para lograr el éxito en la alta competencia no era suficiente una buena técnica y un buen estado físico, se requería siempre una cuota importante de reserva emocional para afrontar las presiones que se recibirán en ese tipo de mundos.

Si bien, lo dicho parece el inicio de una crónica deportiva, decididamente no lo será.

Esa frase del final del libro, para algunos -quienes lo rechazan- seguramente es tomada como la justificación de la vida llevada por Maradona y sus malas acciones.

Pero para otros, seguramente, significa, ni mas ni menos, que la traducción de aquél mensaje de Tabárez. O sea, Maradona nunca estuvo preparado para toparse con "las luces del estadio".

Para lograr el éxito se requiere preparación, se requiere reservas emocionales y se requiere una formación sólida, prácticamente desde la cuna.

Y ello tiene una clara explicación.

¿Acaso alguien duda que en los mundos deportivos de élite, vale más el dinero que un resultado, la pierna o la familia de un jugador?

¿Alguien duda que los logos de las marcas que solventan ese espectáculo millonario en euros, dólares o la moneda que se nos ocurra, valen más que los que la portan?

Sin ir más lejos, en el mundial de Brasil, una empresa logró cambiar la misma legislación de aquel país para imponer la venta de su bebida en sus estadios.

Y hoy vemos, a cada rato, a dos famosas empresas americanas "llenar los estadios" con sus simbolitos, en la misma Rusia, aquella de la guerra fría, ¿recuerdan?

Pues bien, le exigimos a Maradona que deje de dar malos ejemplos, en los palcos vip de San Petesburgo, pero seguramente no nos damos cuenta, que si las cámaras lo siguieron en ese lugar restringido a humanos comunes y corrientes, por algo era. Y si por allí, el logo de la remera del 10, se vió durante tantos minutos opacando al de las remeras de las selecciones de Nigeria y Argentina (de otras marcas), también por algo era.

Pero claro, le pedimos le exigimos a Maradona conductas de acuerdo a tal o cual norma moral o de vida.

Y acaso ¿alguien prepara a estos fenómenos en su vida de niños o de adolescentes, para afrontar el éxito o el fracaso?

Pero, ¿existe algún tipo de preparación de las personas para enfrentar el acoso brutal de los poderosos, a los que poco y nada les importa la vida de las personas, guiados siempre y ante lo que sea por el afán brutal del lucro?

En estos nuevos tiempos, seguramente alguien deberá pensar en esas soluciones. Soluciones que necesariamente deberán depender de la Educación. Poco y nada se prepara a la juventud para enfrentar los tiempos de competencias, éxitos efímeros si algún día llegan y mucho menos para enfrentar frustraciones y fracasos de la vida diaria.

Es difícil escribir esto hoy, cuando hace pocas horas vivimos una locura desenfrenda y bien regada, en todas las calles del país por los 2 golazos de Cavani y por el enorme triunfo ante el Portugal del CR7 famoso.

Esta vez, hasta nos inventamos nuestro propio CR7 de la castigada Juan Lacaze.

No sentimos todos, casi invencibles y está bueno. Pero convengamos, a todos nos dieron muchas ganas de entrarle el tinto o a la rubia de la propaganda y de pasar del 24 pulgadas al de 42 mínimo en casa etc, etc.

Y algunos lo pueden hacer otros no, pero las famosas marcas nos arrinconan y por sobre todo nos imponen sus condiciones para apoderarse no solo de nuestros pesos sino en muchos casos de nuestras vidas y conciencias, ¿acaso como el tema del Diego?

Y bien estamos preparados desde jóvenes a convivir con semejante realidad y a discernir libremente en nuestras elecciones.

En ¿algún lado nos preparan?

Claro si llevamos ese tema del poder ante los desprevenidos, del abuso de los poderosos ante los faltos de preparación, al terreno de las presiones de las grandes empresas a los mismos estados y en especial a los gobernantes, quizá la cosa se ponga un tanto mas turbia y difícil.

Y basta leer información sobre temas emblemáticos de nuestro país de los últimos tiempos. Aratiri, Regasificadora o UPM2.

¿Qué ha pasado? No nos hemos sentido un poco todos Maradonas, no no se dió algo de esto: "Allá caí y me pidieron, me exigieron, que dijera lo que tenía que decir, que actuara como tenía que actuar, que hiciera lo que ellos quisieran. Y yo hice."

Sinceramente creo que si. Que vinieron los exigieron, nos hicieron decir y hacer lo que ellos querían y quieren, como país.

Y esa euforia, ese mareo que nos da ese tipo de efímeros frutos, si es que frutos pueden llamarse, ¿hacia dónde nos llevan como país?

¿Alguien nos está preparando para un posible fracaso?

¿Qué ocurrirá si tal cuál la imagen del Diego dentro de poco vemos que al Uruguay lo sacan del palco entre 4 y de arrastro?

Una pasada rápida por la zona en la que se instalará supuestamente UPM2, nos hace ver aquella imagen patética de la película "El baño del Papa". Imagen que seguramente los pobladores de Fray Bentos la conocen y la sufrieron en forma terrible.

Pero claro, así como en las euforias efímeras del éxito futbolero, en casos como estos, se hace sumamente difícil decir: "muchachos paren, vamos a repensar la cosa. ¿Vale la pena firmar y ejecutar tanta inversión sin sacar bien las cuentas de antes?"

La famosa marca, nos arrincona, nos impone y nos obliga a hacer inversiones y a gastar lo que tenemos.

Seguramente es momento de pensar en las enseñanzas de verdad del Maestro, y entrar a poner por delante de los impulsos, la serenidad de la ciencia, del pensamiento y de la razón, por encima de la fuerza bruta.

Hoy discutimos el significado de la famosa Garra Charrúa y está bueno. Pero quizá, si empezamos a ver el fondo la cosa no pasa por gritar, meter y correr y nada mas.

Para llegar a un mundial se requiere, paciencia, capacidad y tiempo de preparación y ensayos. Y ni siquiera así está el éxito asegurado.

Así que en estos temas complicados de país ¿no será tiempo de aplicar en algo todo eso y por lo menos empezar a escuchar más a los que saben y alertan del fracaso?

Dr. Guillermo Chiribao