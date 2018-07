La Garra… ¿Nos prepara para el fracaso?MaledizioneZingara.Cuando se afirman las aspiraciones...Que ese futuro no vengaRendición de cuentas: llegó el final de la fábulaNace una esperanza: petición ciudadana contra UPM2Los refugiadosGaza y el mundo del revésA 45 años del golpeDecíamos ayer… 1 (*). (Abordando eso gris, que parece la teoría).45 años del golpe del 73A cuarenta y cinco años del Golpe de Estado de 1973: ¡Nunca más terrorismo de Estado en el Uruguay!La memoria no se manchaUn médico en la familiaLas UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) o el miedo a decir la verdadEl ser o no ser de Lionel MessiLa revolución perdidaTrump está aquí para quedarse y cambiar el mundo¿Era Colón judío? - IDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Bajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

MaledizioneZingara.

Michael Añasco

03.07.2018

El ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, llamado popularmente, el "il Piccolo Duce", tendrá una vida futura de mala suerte. Es que recibió una"maledizione zíngara" por su iniciativa de expulsar a todos los gitanos de la peninsula.

Matteo Salvini, hará un censo de las personas de etnia gitana que residen en el país, el líder de la ultraderechista Liga Norte confirmó que está preparando "un archivo sobre el problema de los romaníes en Italia". Nación o pueblo ROM (significa HOMBRE) es el nombre correcto de esta milenaria comunidad de nómades. El objetivo es "hacer un reconocimiento para ver quién, cómo, cuántos son" y expulsar a aquellos que se encuentren en una situación irregular. "Los gitanos italianos, desafortunadamente, habrá que quedárselos", dijo el ministro.

Salvini ha anunciado además que hay que alcanzar acuerdos con los países de origen. "Esto significa trabajar con Rumanía, Hungría, Eslovaquia y los países balcánicos"

La oposición del Partido Democrático ha respondido de inmediato a estas declaraciones de Salvini, que ha calificado de "escalofriantes" porque "recuerdan a las políticas nazis", en palabras del senador Edoardo Patriarca. La también senadora del PD Teresa Bellanova ha señalado a Salvini y ha advertido de que "pronto llegaremos a la defensa de la raza italiana". "Estos son quienes defienden la Constitución", ha criticado. La xenofobia al pueblo ROM viene de algunas partes de la sociedad italiana, basada en estereotipos históricas. Gitanos en la península Itálica

Según archivos históricos, se constata su presencia hacia el año 1200 o antes. Se dedicaban tipo de trabajo e incluso como mercenarios para las ciudades-estados, reyes y príncipes de turno o incluso para los Estados Pontificios. Como su filosofía lo indica viviendo entre católicos se hicieron varias conversiones masivas a la iglesia del Papa. Hoy la mayoría de ellos se han asimilado e integrado a la vida. Viven en las , ciudades, son devotos católicos romanos y trabajan en oficinas. Aunque se les hace difícil concretar. Muchos jóvenes se ven en la situación de tener que ocultar su origen étnico para acceder a bienes o servicios que se prestan a la población mayoritaria. Algunos mantienen vínculos con la colectividad y sus tradiciones, sobre todo bautismos y casamientos, otros los han cortado totalmente. Eso dificulta saber cuántos y quienes son los gitanos italianos. Se cree que son 70.000. Los gitanos venidos recientemente serían unos 45.000. de religión islámica o cristianos ortodoxos mayormente. Los romaníes son la minoría étnica más pequeña de la península

Los Gitanos en la Unión Europea. La discriminación que sufren los gitanos en la Unión Europea (UE) llega a tales extremos que muchos de ellos afrontan situaciones comparables a las de países en vías de desarrollo, pese a ser ciudadanos de una de las zonas más ricas del mundo.

Esa es la denuncia que plantea la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea en su informe.El documento "Una preocupación persistente: el racismo contra la población romaní como barrera para su inclusión» evalúa el alcance de la discriminación a gitanos en Bulgaria, Croacia, República Checa, Grecia, Hungría, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y España, donde viven cinco de los seis millones de gitanos de la UE. "Parte importante de la población gitana sigue luchando con desafíos que nos gusta creer que ya no existen en la UE. Hogares sin agua o electricidad, ausencia de seguro sanitario e incluso el hambre continúan siendo realidades para cuotas inaceptables de la comunidad gitana en una de las regiones más ricas del mundo", denuncia el director de la FRA, Michael O'Flaherty. Una discriminación que supone una "formidable barrera ante los esfuerzos para mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los romaníes", advierte el experto irlandés. Para poner esa situación en perspectiva, el texto compara la situación socioeconómica de los romaníes de Europa con la de la población de otros países. Uno de los indicadores más reveladores es el de la disponibilidad de agua potable. Por ejemplo, sólo un 32 % de los gitanos rumanos tiene acceso en casa a agua debidamente tratada, menos que en Congo o Pakistán. Aunque ese porcentaje varía mucho entre los distintos países (en España es del 98 %), el informe señala que la media para los nueve Estados es el del 70 %, parecido al de Colombia o Albania.Destaca también que el 63 % de los jóvenes gitanos, entre 15 y 24 años, ni trabaja ni estudia (77 % en España) y lo compara con el 36 por ciento de Costa de Marfil o el 25 % de Indonesia.Otro indicador, el de los niños gitanos escolarizados antes de la edad obligatoria (53 % de media, 95 % en España)."Es chocante, hay que admitirlo", lamenta en declaraciones a Efe Andrey Ivanov, jefe de la sección de romaníes e integración de migrantes en la FRA, al constatar que hay ciudadanos europeos que viven en esas condiciones.

Ivanov asegura que, aunque el estudio sólo emplea tres indicadores, la misma conclusión se obtiene al comparar otros parámetros de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y que los datos reflejan "la magnitud de la desigualdad que existe en la Unión Europea". Una desigualdad que, en este caso, tiene directamente que ver con la discriminación de un grupo específico."No se trata de exclusión social. Se trata de exclusión social porque son gitanos", sentencia el experto, quien advierte de que la "discriminación es una barrera para escapar de la pobreza". El documento recuerda datos llamativos, como que el 27 % de los gitanos declara que al menos un miembro de su familia ha pasado hambre (un porcentaje que cae al 17 % en España), o que el 44 % de los romaníes búlgaros no dispone de inodoro, ducha o cuarto de baño. La FRA denuncia que el racismo y la discriminación contra los gitanos contribuyen a las carencias que sufren en aspectos esenciales como la salud, la educación y el empleo. Privaciones que, debido a la histórica desventaja que sufren, son vistas por el resto de la sociedad como "normales", contribuyendo a una estigmatización y exclusión social que refuerza los prejuicios contra los gitanos y "convierte su marginalización en socialmente aceptable", argumenta la FRA. Ivanov señala que hay gente que odia a los gitanos sin ni siquiera tener un contacto personal, simplemente siguiendo construcciones sociales basadas en estereotipos."Eso genera un comportamiento que priva a los gitanos de las oportunidades que debería tener cualquier ciudadano de la Unión Europea. Se trata de un círculo vicioso que tiene que ser roto de alguna manera", afirma. Gitanos(Romanies) en Italia. Su presencia varía (según diferentes estimaciones) de 90,000 a 140,000 personas, de las cuales aproximadamente 70,000 tienen ciudadanía italiana. Aproximadamente 45,000, son los llegados recientemente de otros países europeos. La mayoría de los gitanos italianos son sedentarios y urbanos. Con papeles de residencia e hijos y nietos nacidos en la península. En los llamados "campamentos nómadas", según el censo de 2008, viven un total de 12.346 personas, incluidos 5.436 menores. Salviganó las elecciones con una propuesta populista de derecha, prometiendo no recibirmás inmigrantes en busca de refugio y de los indeseables gitanos. La mano dura contra la inmigración y también contra los gitanos en Italia son algunas de las prioridades de Salvini y están incluidas en el programa de Gobierno que firmó su formación con el antisistema Movimiento Cinco Estrellas. En esta agenda común se incluía la voluntad de cerrar los campos de gitanos nómadas en los que, según sus cifras, viven 40.000 personas, y la escolarización obligatoria de los niños pues, en caso contrario, se planteaba alejarlos de sus familias. Roma ¿dónde están los gitanos? En el 2008 el alcalde de Roma, Gianni Alemanno, manifestó la ciudad santa estaba infestada de campamentos gitano. Habló de que había 20.000 gitanos irregulares. Cruz Roja ha identificaron solo 2.200 ciudadanos gitanos en 30 campamentos ilegales. Con hijos nacidos en Italia, y adultos amparados por el acuerdo de Schengen, del que forman parte sus países de orígenes como Rumania o Hungría. Con todo en regla, se les intimo a escolarizar a sus hijos. En Milán, la policía ficho a 1.500 en campos autorizados. En Nápoles las cuentas del Gobierno sumaron apenas 1.200. Mayormente con estadía legal. Los que no pertenecían a la UE "se esfumaron". Se marcharon a España, Francia o mantuvieron el perfil bajo fuera de los campamentos, por un tiempo. Eso fue el denominado Censo Maroni. Salvini explicó que la iniciativa fue tomada Roberto Moroni, quien fuera titular del Interior hasta 2011, "fue desprolija "no sirvió de nada y es un caos". La consigna de mano dura sigue marcando el día a día de los Romaníes. Familias gitanas (ROM) que denuncian hostigamiento crónico por los carabineros. En ocasiones mandan al ejército, desmantelan sus campamentos. Según la ONG Everyone, que trabaja con los gitanos en Milán "La persecución sistemática de las autoridades ha logrado su objetivo, muchos gitanos se han asustado y han decidido marcharse". España, Francia, Alemania o incluso el regreso a Rumania son los destinos elegidos. Nikole Vankuta, de 29 años, rumano, cabeza de una familia de siete personas, están preparando todo para marcharse a España. "Aquí no se puede estar", dice. "No hay trabajo ni dinero, tenemos problemas con la policía todo el tiempo. España está más tranquilo. Tenemos paisanos en Torrevieja, en Madrid, en Castellón, y allí no pasa lo que aquí"

Discriminación, el ejemplo español: Gitanos españoles. Se tiene por costumbre pensar que los gitanos hacen cosas ilegales. La presunción de inocencia es connatural a todas las personas y constitucionalmente reconocida, así como la no discriminación por motivos de raza, religión, etcétera. Menos para los gitanos. Es cierto que hay gitanos españoles (igual en Italia) delincuentes, pero en la misma proporción que los payos (los no gitanos) los grandes capos de la droga, de la evasión fiscal y de las quiebras non sanctas, criminales de cuello blanco. es impelido a ella por su raza Ser el racismo y la xenofobia, provienen de una larga historia de: marginación y ostracismo, unida a situaciones de empobrecimiento que crónicamente afectan al pueblo gitano y, origen de todas las connotaciones peyorativas que se nos imputan genéricamente., indefectiblemente. Hay 3 cosas que describen a los gitanos en España, el mercadillo, el flamenco y su filosofía de vida familiar y tradicional. También por el negocio de la chatarra y compraventa de automóviles usadas. Pero ya es más un estereotipo que una realidad.

Los más jóvenes han decidido integrarse a la sociedad, como en el caso de Italia. En general, los gitanos españoles no hablan romaní, es una lengua casi enteramente desconocida para ellos, así que no existe una especial afinidad idiomática, lo que crea una enorme barrera. La mayor parte de gitanos españoles tiene actualmente una posición bastante más acomodada que los gitanos rumanos, así que como sucede en otros lugares, el clasismo es bastante frecuente [el colectivo con mejores condiciones socioeconómicas tiende a creer que el colectivo con peores condiciones se lo ha buscado]. Los Romaníes se Orientales se trasladan a la península ibérica como trabajadores temporeros o se radican en ella. Estos si lo pasan mal. Viven en viviendas precarias (chabolas), la mayoría sin las condiciones básicas agua, electricidad saneamiento. Son apoyados por ONGs humanitarias. Los gitanos españoles que ven a los gitanos rumanos como invasores, sucios, criminales, etc. La cosa ha llegado al punto de que se escucha comúnmente "soy gitano pero español, no rumano". Y les molesta que les confundan. No desean ser confundidos con los recién llegados. Ni tan siquiera la manera de vestir, las gitanas mujeres y las más jóvenes, en líneas generales visten modernas, con sus pantalones vaqueros. Las mismas que usan el resto de las mujeres españolas, no van con esos largos faldones que llevan las gitanas húngaras o rumanas. Discriminación laboral. Los gitanos que desean incorporarse al empleo, final. La discriminación hacia los gitanos no deja de aumentar. En 2017, la Fundación Secretariado Gitano registró un total de 202 casos de exclusión hacia personas de esta etnia (dentro de estos casos hay más de 330 personas afectadas, ya que muchas de las reclamaciones son colectivas). Los ámbitos en los que se detectan más este tipo de incidentes son el acceso al empleo y las entradas a centros comerciales, restaurantes o lugares de ocio. Por ejemplo, cuando una persona va a buscar un trabajo y le identifican como gitano por «su forma de vestir o la zona en la que vive», en muchas ocasiones se les niega la entrevista o se les dice que el puesto ya está ocupado.

En tercer lugar, los gitanos encuentran problemas para acceder a centros comerciales o lugares de ocio y restauración (son el 15% de casos). Esto se debe, aseguran desde la organización, a «la presunción de que una mujer gitana tiene que ir a los centros comerciales a robar» En muchas ocasiones, los casos no llegan a los juzgados porque las personas que sufren este tipo de discriminaciones «tienen miedo a las repercusiones y no se sienten empoderadas para reivindicar sus derechos». Sin embargo, un caso llego juzgados de Madrid un caso de discriminación que iba a marcar un punto de inflexión en el resto de sentencias. El Juzgado de lo Social de Madrid reconoció a una joven gitana la vulneración de su derecho a la no discriminación por origen étnico. La chica quiso optar a una plaza de enfermera por sustitución en un hospital de Madrid. Durante el periodo de prácticas el coordinador le preguntó de dónde era e insistió en conocer si realmente había nacido en Sevilla. Finalmente, le preguntó si era gitana y al contestar que sí le comenzaron a pedir documentos que antes no le habían requerido, como el certificado de antecedentes penales. La joven finalmente no fue contratada. Para la Fundación este caso es un «referente» tanto por la «valentía y fuerza» que tuvo la denunciante como por «la buena disposición de la empresa» para reparar los daños de la víctima. Rodaron algunas cabezas y la indemnización fue ostentosa, como para dar el ejemplo. La joven enfermera gitana se integró a una ONG de asistencia a inmigrantes. Hartos de Europa, han decidido emigrar al continente americano, Sudamérica en especial.

NOTA. Maledizione Zingara, es un rebote de un portal online de sátira política italiana que se repite en varios sitios de la web. Mas información en la película o el libro Maleficio (Thinner, en ingles más delgado)Stephen King.

Michael Añasco, Blogger. Material CC de reproducción libre.