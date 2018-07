De profesión MaestroLa Garra… ¿Nos prepara para el fracaso?MaledizioneZingara.Cuando se afirman las aspiraciones...Que ese futuro no vengaRendición de cuentas: llegó el final de la fábulaNace una esperanza: petición ciudadana contra UPM2Los refugiadosGaza y el mundo del revésA 45 años del golpeDecíamos ayer… 1 (*). (Abordando eso gris, que parece la teoría).45 años del golpe del 73A cuarenta y cinco años del Golpe de Estado de 1973: ¡Nunca más terrorismo de Estado en el Uruguay!Un médico en la familiaLas UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) o el miedo a decir la verdadEl ser o no ser de Lionel MessiLa revolución perdidaTrump está aquí para quedarse y cambiar el mundo¿Era Colón judío? - IDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Bajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Inicio | Internacionales Te encuentras en:

Foto: R. Stuckert

Por Minas Gerais

Dilma Rousseff se postulará a una banca en el Senado

03.07.2018

BRASILIA (Uypress) – La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció su intención de postularse al Senado por su Estado natal, Minas Gerais.

A casi dos años de ser destituida a través del impeachment, la expresidenta Dilma Rousseff retorna a la escena política y anunció su intención de postularse al Senado por su Estado natal, Minas Gerais, que se presenta como más accesible frente a Rio Grande do Sul, que es donde reside actualmente y donde realizó prácticamente toda su carrera política.

Se puede producir la particular situación de que su adversario sea Aécio Neves, lo que reeditaría a competencia presidencial de 2014, en la que la petista resultó triunfadora.

Pero la candidatura de Neves es incierta, ya que ni sus propios aliados lo quieren compartiendo estrado, en virtud de los escándalos de corrupción en que está envuelto. Sin embargo, la candidatura de Rousseff también podría sufrir algunos cuestionamientos jurídicos, a pesar de que la exmandataria consiguió mantener sus derechos políticos luego de la destitución. Cuando fue destituida el Senado votó una cláusula que mantenía los derechos electorales de Rousseff con la sola excepción de poder presentarse a la Presidencia de la República.

Cuando se le preguntó por qué presentarse en Minas Gerais y no en Rio Grande do Sul, afirmó que nació allí, y "no salí porque quise. Lo hice porque fui perseguida por la dictadura militar".

Según trascendió, uno de los análisis que baraja el PT es que en Rio grande Rousseff podría dividir votos con Paulo Paim, un histórico senador del partido que irá por la reelección, en tanto que en Minas no existiría un candidato con tanta aceptación popular. Además, la máquina estatal está en manos de su amigo, el gobernador Fernando Pimentel, que aspira a la reelección.

En su primer discurso como precandidata Dilma siguió la línea que ha sustentado desde que dejó la Presidencia: fue víctima de un golpe de Estado. Reiteró que el expresidente Lula, preso en Curitiba, fue su impulsor y que intentará transferir a Minas Gerais la disputa nacional.

La prensa no estuvo ausente de sus críticas. En charla con un reducido grupo de periodistas que la aguardaba en un hotel de Belo Horizonte, dijo que la prensa pactó con el golpe. "No piensen que me olvidé; no me olvidé, no", afirmó. "Sé perfectamente lo que hicieron en mi contra. Sé perfectamente de la campaña misógina y machista que hicieron contra mí", agregó.

En caso de ser electa, Dilma Rousseff seguiría el camino de tres de los cinco expresidentes posteriores a la dictadura. José Sarney (MDB), Fernando Collor (PTC) e Itamar Franco (PPS) ocuparon una banca en el Senado luego de haber sido presidentes. Con Collor además tiene en común haber sido sometido a impeachment. Fernando Henrique Cardoso, otro expresidente, no se postuló a cargos electivos, y Lula está preso e intentando ante la Justicia volver a ser candidato a la Presidencia.

Fuente: El País de Madrid, edición para Brasil