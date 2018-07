Fútbol ¿Está todo dicho?Diseño, Arte, Gastronomía & Co.De profesión MaestroLa Garra… ¿Nos prepara para el fracaso?MaledizioneZingara.Cuando se afirman las aspiraciones...Rendición de cuentas: llegó el final de la fábulaNace una esperanza: petición ciudadana contra UPM2Los refugiadosGaza y el mundo del revésA 45 años del golpeDecíamos ayer… 1 (*). (Abordando eso gris, que parece la teoría).45 años del golpe del 73A cuarenta y cinco años del Golpe de Estado de 1973: ¡Nunca más terrorismo de Estado en el Uruguay!Un médico en la familiaLas UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) o el miedo a decir la verdadEl ser o no ser de Lionel MessiLa revolución perdidaTrump está aquí para quedarse y cambiar el mundo¿Era Colón judío? - IDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoJaime Pérez, no te sientas sóloBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Fútbol ¿Está todo dicho?

Esteban Valenti

04.07.2018

Me asaltan simultáneamente dos sentimientos, dos sensaciones, dos reflexiones contradictorias. Soy hincha convencido, pasional y bastante irracional de la celeste. Por encima de cualquier otra selección y cuadro de fútbol. Y como tal los cuatro triunfos en un mundial, uno detrás de otro, me llenan de alegría. A veces tengo que pensarlo y repensarlo para convencerme. Debo asumir que los orientales, los celestes, hemos tenido muchas alegrías y hemos sufrido mucho. Este es el campeonato mundial en que he sufrido menos.

Cada vez que juega Uruguay cumplo con todos los ritos de mis supersticiones y no tengo ningún empacho en reconocerlo y me dispongo a estar noventa y cuatro minutos con el corazón, el estómago y el hígado en la boca.

Como la inmensa mayoría de los uruguayos durante el partido apelo a todos los gestos y las palabras más prohibidas del diccionario.

Al terminar el partido, festejo, opino, sigo mirando y escuchando comentarios y me crece un orgullo inocultable por ser parte de un país adoptivo de 3.400.000 habitantes que se le para enfrente a enormes colectivos nacionales y les gana. Al fútbol. Y ni se me ocurre ponerme a buscar explicaciones. Es así y punto.

Escucho al maestro Oscar Washington Tabarez al que afortunadamente conozco y se distinguir entre un director técnico más y alguien que ha sumado a su tarea futbolística, una cálida relación humana con sus jugadores, un rigor de planificador refinado y creativo y que hace un enorme sacrificio físico personal para seguir dirigiendo la celeste. Y me enorgullezco con los comentarios sobre la celeste y sobre el maestro en los medios de prensa de todo el mundo. Me los devoro.

Esta es una de las partes de esta historia, hay otra.

Todo este enorme circo global, orbital, el más grande del mundo es organizado por una estructura que la inmensa mayoría de los seres humanos detestamos: la FIFA.

Lo malo no es solo la FIFA y sus dineros sucios, sus dirigentes procesados, sus manejos turbios, sus injusticias que suspendieron por muchos meses a Luis Suarez o a Juan Pérez y a otro porque juega en Europa, en el Real Madrid, aunque hizo cosas mucho peores, como pegarle un codazo en la cabeza con toda al golero del Liverpool en la final de la Champion League o en el mismo partido lastimó intencionalmente al mejor jugador de Egipto, ni siquiera le sacaron la tarjeta amarilla. Y de esas miles.

La FIFA existe porque es parte de nuestras peores debilidades, es un instrumento fiel, aceitado, añoso que sobrevive a todas las tormentas porque miles de millones de personas le hemos depositado indirectamente a través de asociaciones de fútbol nacionales y de una devoción sin límites a sus mandatos toda nuestra confianza o nuestro silencio.

El mundo del fútbol, y el fútbol mismo es mucho más que un deporte, que un enorme negocio, que el más global y masivo de los espectáculos, que es la forma de identidad nacional y de nacionalismo mejor estructurada, es el circo que siempre acompañó a las civilizaciones, ahora a nivel global.

Es además una enorme paradoja. Los refugiados, los diferentes, los escapados de las guerras y de las miserias y las hambrunas soy hoy parias expulsados y en algunos casos abandonados al mar y a las alambradas, pero hay selecciones de fútbol que parecen el ministerio de las colonias o un rejunte de nacionalidades. Las selecciones europeas, hacia donde se dirigen esos refugiados son un rejunte de jugadores principalmente africanos. No me van a decir que Mbappé, Pogba, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Samuel Umtiti, Dembélé y otros son apellidos bretones o de la Ile de France...

Para ellos y para los que juegan en casi todas las selecciones europeas no hay discriminación alguna, al contrario, toda la gloria. Por un lado está bien, la no discriminación debería ser la regla general, por otro lado es una demostración de la hipocresía absoluta. Las familias de esas estrellas del futbol también fueron refugiados y muchos comenzaron a jugar en terrenos baldíos en sus países nativos y en medio de la miseria. Al menos no seamos cínicos y reconozcámoslo, señor Macrón.

El deporte debería ser uno de los principales transmisores de valores, una palabra que cotiza alto en los discursos y muy bajo en las realidades y los mercados.

El fútbol es la principal escalera de ascenso social meteórico que existe en el mundo. Más que una escalera es una catapulta para una pirámide enorme, en cuya cumbre están los divos, los mayores, las grandes figuras pero que por sobre toda las cosas transmite el mensaje de que se puede alcanzar las estrellas pateando una pelota. Y millones, decenas de millones de niños en el mundo aspiran a catapultarse a esa pirámide.

En el principal programa de fútbol italiano que transmitía el mundial, todos los partidos, Canal 1 de Mediaset, es decir de Berlusconi, que le ganó la pulseada a la RAI la televisión del Estado, en un desborde de sinceridad, al finalizar los comentarios sobre cada partido, venía una sección llamada "Calcio Mercato", donde se analizaban los movimientos de compra y venta de jugadores. Transparente, implacable, sincero y terrible.

Estoy absolutamente convencido, seguro, que sin esos incentivos financieros monumentales, piramidales nada sería igual en el futbol y ni que hablar en el campeonato mundial de futbol.

Después llegada la hora de la verdad, uno de los más caros, de los más grandes, de los mayores evasores fiscales, Cristiano Rolando se enfrenta en el césped a un pibe de Fray Bentos de 22 años, Lucas Torreira y el crack fracasa estrepitosamente y se va del mundial. Porque lo más cierto, lo que nadie puede discutir, los que los manipuladores les cuesta mucho cambiar es que la pelota es redonda y rueda igual para todos.