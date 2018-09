Batalla de MaratónLeyendo a Marx al revésEl modelo sanitario no mejora solo con más dineroRoraima y la tristezaLa pérdida de puestos de trabajo: la madre del borregoA recrear el encuentro de los uruguayosIsrael, ¿modelo de democracia occidental? La Torah, ¡libro de historia!El diario de TrumpAUF y Frente AmplioEl regreso de Sanguinetti, los problemas del FA y las limitaciones conservadorasMontevideo contra las islas SpratlyElecciones a los concejos VecinalesLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaEspejos argentinos...Ciencia militante: ¿ciencia?Paraguay: estado cloacalPrivación de la libertad y el día después…El aporte patronal. (Abordando eso gris, que parece la teoría).2019: “Tantas opciones”, y a la vez, ningunaAl borde del precipicio, todos los boletos a MujicaOdiaos los unos a los otros¿El secreto mejor guardado de la historia?Al FA lo regeneramos entre todosRenzoVoy a escribir sobre una persona¡El Frente Amplio está llegando!Esta vez no se salió con la suyaCuba: un museo del robo y la vaganciaLos frenteamplistas ¿aceptamos a Sendic como candidato?Facultad de Medicina: El statu quo y los conflictosEn la encrucijada contemporánea no más ajuste sino transformaciónTacuarembó y el triste protagonismo de los últimos díasBalbi: el toro y la muerteLa marea verde y la siesta de las izquierdasLa venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio MéndezPredios del dique Mauá. Vender el alma: tres perlas de un collar oscuroNo lo digo yo, lo dicen Daniel Barenboin y otros, que se aplica el « apartheid » en IsraelLa ley de los pequeños números¿En qué nos parecemos, tú y yo a la nieve?Cuidado señores candidatos. ¡Oso! del futbolEl programa del FA y los arbolitos de NavidadGRIEZMANN, Y EL PARTIDO DE LA ÉTICA

Balbi: el toro y la muerte

Ismael Blanco

13.08.2018

Julio de 1973, eran las últimas horas de la Huelga General. Se había echado el primer resto y no fue suficiente...el fascismo se empezaba a imponer.

No existirá la prevista fase insurreccional, la misma quedará para siempre en el plano teórico y como una culpa quedará enterrada en el inconsciente de la desmemoria. Casi a tono de tango con pura tristeza melancólica se quedó como algo que quiso ser pero que nunca pudo pasar.

La noche era estrepitosa, atronadora. El cielo se estaba cayendo y la derrota era derrota. Nadie discutirá ni el más retorcido escriba que pretenda cambiar la historia que se perdió con honor y con gallardía, ambas cualidades parientas cercanas de la dignidad pero con ellas no bastó y como los valientes de Termópilas cayeron a fuerza de superioridad y de felonía.

Ese mismo mes, exactamente el 16 nacía mi hermano.

A la distancia pienso, tal vez porque simplemente me gusta pensar, que aquel trueno, que aquel estampido fragoroso se trataba del eco de los gritos furibundos del 9 de julio de las lorquianas "a las cinco de la tarde" y a la vez en esa misma imagen se me figura grito del pujido portentoso, seco y emocionante de mi madre que alumbraba vida en plena oscuridad..."un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde"...

Fue esa misma noche fría y extremadamente árida, más triste que la propia tristeza, que reaparecía después de andadas, vigilias, ordenes, contraordenes y alertas, un muchacho, un sencillo muchacho, ataviado simplemente y compuesto de la mezcla que da el cansancio, la ansiedad y la emoción... Lorca, nuevamente Lorca parece decirme con versos de su mismo poema: "una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde, lo demás era muerte y sólo muerte...el toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde.." Es que ese muchacho que alcanzaba los 29 años, con mí mirada de hombre actual no lo veo como a mi padre, más bien parece un hermano, un hijo también, pero no, ese muchacho era mi padre...cuando Federico decía "el cuarto se irisaba de agonía a las cinco de la tarde"

Lo supe con detalle no mucho después, porque aquellas historias eran demasiado vertiginosas. Aquellas vidas eran de tiempos urgentes y hasta atropellados. Eran momentos donde no había tiempo para sacar apuntes, todo era fulminante y drástico, se trataba de vivir, eludir, sobrevivir, escapar...los hechos no daban espacio para sacar anotaciones. La urgencia suele atentar contra la memoria como una sanción.

Mi padre, ese muchacho, ese que también hoy visto en el tiempo podría ser mi hermano o hasta mi hijo, estaba con otros hijos y otros hermanos esperando la orden de la sublevación, esa que nunca llego...Me consta que no faltaron agallas, no faltó coraje, ni faltaron los dispuestos a todo. Nos faltó pueblo, los que habían no eran pocos pero no eran los suficientes.

Será nomás, que aunque duela reconocerlo es cierto que no hay pueblos inocentes y que los valientes son una minoría? Por esos días, faltaron a la cita quienes no podían faltar, quizá en una de esas nos sobrestimamos o lo peor subestimamos al cruel que se había gestado ."... ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde..."

Resúmenes de años acumulados me dicen que ya no quedaban vírgenes; ya sea a razón de la indiferencia; a causa de la despreocupación; de la asepsia, lo cierto es que en ese momento histórico ya no se podía hacer valer "la virtud" de la castidad.

La partida estaba echada. Había que jugarla a mano limpia, sin ases ni en la manga ni en el mazo. No habría milagrosni nadie llegaría a salvarlos.

Julio de 1975. Mis padres le venían haciendo esquives como muchos otros a lo que se venía: El cerco. La premeditada "Operación Morgan". En la misma iban por todo: los recursos, las piezas claves de las finanzas, los lideres sindicales y con gran énfasis por aquellos olvidados de la historia; iban "por los pecadores", aquellos que habían sido parte del aparato militar de resistencia, los hombres grises que siempre forman parte de las historias, aquellos que fueron los que integraron la operación "contragolpe", los que llegado el caso caerían primero como en "Masada" o como los "Héroes del Guetto de Varsovia"; ellos los olvidados, que ni siquiera fueron colocados en un texto aún en forma novelada por sus actuales camaradas, algunos parte de los combatientes del "CHE", los que fueron traicionados por el "Judas" Coirolo.

Pasaron décadas y nadie quiere acordarse de aquello, entonces me revuelve la bronca y la amargura de la infame negación. La historia nunca perdona a los arrepentidos, siempre en el peor de los casos es posible admitir una explicación, sostener aún si se quiere el más endeble argumento pero nunca la negación que es amiga y cómplice de la mas miserable culpa.

Y sigo ... cualquier mes de 1975.

Si la clandestinidad sirve para algo positivo es para reconocer la solidaridad del más insólito personaje y también la mezquindad y la cobardía de "notorios habladores"...

En el barrio "nuevo", lejos de Santiago de Chile y Cebollatí, tan lejos cómo si estuviera en otro país, en una casa rodeada de cuarteles y de militares nos hallábamos como nueva vecindad.

¿Será la audacia de la clandestinidad que lleva a que lo secreto y oculto obligue a proponerse como una norma nunca escrita a mostrarse con naturalidad en las fauces de la bestia a plena luz del día? Años después, supe que Jorge Semprún, el jefe comunista durante una década en la España de Franco, el hombre más buscado por la represión, solía vérselo con una naturalidad pasmosa tomándose un café y leyendo el diario en pleno paseo de "La Castellana". Eso prueba que al igual que aquí es muy cierta la afirmación que el silencio camarada aún en el infierno pasó la prueba y salvo vidas.

Dirán que es porque es mi madre, pero doy testimonio que aún en la oscuridad más categórica siempre nos preservó a mis hermanos y a mí, para que lo anormal se vistiera de "normalidad" y que la angustia fuera disimulada.

El amor lleva a hacer obras escenográficas maravillosas y a desarrollar dotes artísticas que merecen un premio mayor.

A mis padres nunca los recuerdo con miedo, preocupación sin duda, nervios todos, pero miedo no. Es que mi madre, mujer de perfil bajo, una comunista heterodoxa, valiente entre valientes, una "Roja" de pies a cabeza, que respeta un viernes Santo tal como si se tratara del 1 de mayo, pues cree en Dios y que nadie se atreviera a decirle nada por ello. Creo en realidad que mas que en Dios su sensibilidad cristiana era en aquel Humano rebelde y crucificado, porque que al final de cuentasél representaba el sufrimiento que padecían sus hermanos.

Al decir de Cortazarcuando escribo estas líneas pensando en ella me convenzo "que las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma".

Ahora si, lo tengo grabado, Julio de 1975, finales del mes. Los escuché. Era una de esas conversaciones en voz baja de mis padres, se trataba del tono de las peores noticias. "Mataron a Álvaro Balbi". Le habían entregado a su esposa el ataud cerrado para que no viera la barbaridad que habían hecho con él: le destrozaron la cabeza, le calcinaron los genitales, le hundieron el pecho, le partieron el hígado y le rompieron los huesos...

No hubo susurros, hubo puteadas y silencio...

Hay tiempos en la vida y zonas del alma, que como en un mapa se presentan con accidentes geográficos indisimulados, como un socavón prolongado.

La clandestinidad es una galería subterránea extensísima, sinuosa, oscura a la que hay que buscarle la vuelta para aprender a respirar en ella, a adaptar la vista en la penumbra, en la umbría del túnel y sobrevivir con sensación de perpetuidad. El más optimista sabe que el poco oxigeno puede tentarnos a exponernos bajo pena de temeridad y que a riesgo de imprudencia y de precipitación caigamos en la tentación irreparable . ¿Pero hay otro remedio?

31 de Julio de 1976. La huida. El fascismo de civil y de uniforme, ostentoso, de banqueros, cámaras empresariales y asociaciones ganaderas estaban a sus anchas. No había más espacio, se había acabado el oxígeno. En la última redada a casi un año de la "Operación Morgan" mi padre hacía unos meses que ya no estaba. Hacía exactamente un año habían asesinado a Balbi.

La noche era como estás últimas. Niebla espesa en la madrugada. La humedad calaba la huesos. La noche anterior jugaban la final de la Libertadores River argentino y el Cruzeiro. Mi abuela desvelada. Mis primos a los que le perdí el rastro nos despidieron en la puerta. Mis tíos mayores lloraban. Mi madre con sus tres pequeños hijos a puro coraje partía a la trampa Argentina.

31 de Julio de 2018. Cuarenta y tres años después sentí que en parte les habíamos ganado. El Fascismo no pudo con muchos de nosotros. Para empezar estamos vivos! En esa tarde fría con la misma cerrazón, la misma niebla, pero esta vez en la puerta del cuartel de Coraceros donde asesinaron a Balbi.

Se dijo lo que se tenía que decir con lujo de detalles. Con fuerza, claridad, mencionando los nombres de los propios de los verdugos.Los que nunca aparecieron en ningún diario, los que se cambiaron los nombres, los huidos de la justicia.

Estábamos muchos. Numerosos sobrevivientes del infierno, pero ese día sin el mameluco gris y el número grabado, sin la metamorfosis de la clandestinidad, estábamos todos a cara descubierta como corresponde a los que no tienen nada que ocultar. El nombre de Balbi fluía en las almas."Las heridas quemaban como soles...y el gentío rompía las ventanas..."

Sentí bronca. Para que mentir, que logro con ocultarlo. Por dentro los puteaba, nadie puede reprimirme ese deseo. Les tiré con toda mi fuerza el puño en la cara, el puño cerrado, el puño rojo de mi corazón. Como decía Federico el andaluz: "Y el toro solo corazón arriba! A las cinco de la tarde!"