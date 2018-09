Batalla de MaratónLeyendo a Marx al revésEl modelo sanitario no mejora solo con más dineroRoraima y la tristezaLa pérdida de puestos de trabajo: la madre del borregoA recrear el encuentro de los uruguayosIsrael, ¿modelo de democracia occidental? La Torah, ¡libro de historia!El diario de TrumpAUF y Frente AmplioEl regreso de Sanguinetti, los problemas del FA y las limitaciones conservadorasMontevideo contra las islas SpratlyElecciones a los concejos VecinalesLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaEspejos argentinos...Ciencia militante: ¿ciencia?Paraguay: estado cloacalPrivación de la libertad y el día después…El aporte patronal. (Abordando eso gris, que parece la teoría).2019: “Tantas opciones”, y a la vez, ningunaAl borde del precipicio, todos los boletos a MujicaOdiaos los unos a los otros¿El secreto mejor guardado de la historia?Al FA lo regeneramos entre todosRenzoVoy a escribir sobre una persona¡El Frente Amplio está llegando!Esta vez no se salió con la suyaCuba: un museo del robo y la vaganciaLos frenteamplistas ¿aceptamos a Sendic como candidato?Facultad de Medicina: El statu quo y los conflictosEn la encrucijada contemporánea no más ajuste sino transformaciónTacuarembó y el triste protagonismo de los últimos díasBalbi: el toro y la muerteLa marea verde y la siesta de las izquierdasLa venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio MéndezPredios del dique Mauá. Vender el alma: tres perlas de un collar oscuroNo lo digo yo, lo dicen Daniel Barenboin y otros, que se aplica el « apartheid » en IsraelLa ley de los pequeños números¿En qué nos parecemos, tú y yo a la nieve?Cuidado señores candidatos. ¡Oso! del futbolEl programa del FA y los arbolitos de NavidadGRIEZMANN, Y EL PARTIDO DE LA ÉTICA

Los frenteamplistas ¿aceptamos a Sendic como candidato?

Héctor Musto

Lamentando ser reiterativo con columnas escritas hace bastante tiempo, creo que conviene repasar los "logros" de Raul Sendic (h) en los últimos años.

a) Desastrosa gestión en ANCAP. Presidió un ente monopólico, y a pesar de eso, nos dejó a todos los uruguayos un agujero de casi mil millones de dólares. Claro que se puede intentar ser benévolo y asumir que unos cuantos de esos mil millones, eran necesarios que fuesen a pérdida. Por inversiones necesarias, que había que hacer y que no eran recuperables en el corto plazo. Pero eso no puede sumar, en cinco años, más de 200 o 300 millones. O hasta quizás algo más. No lo sé, y no lo discuto. Pero en cualquier hipótesis benevolente con Sendic, nadie puede dudar que al menos alrededor de 500 milones de dólares se perdieron por pésima administración. Y esa pérdida fue en 5 años, o sea, 100 millones por año. O dicho de otra forma, esa cifra representa una pérdida de más de 270.000 dólares por día durante cinco años. Que, reitero, la pagamos todos. Pensemos en esa cifra dedicada a la enseñanza, a la investigación, a la salud, a la vivienda. Creo que nunca hubo un administrador peor en la historia del país. Ya esa cifra, de por sí, sería condenatoria. Pero la historia no termina en errores y horrores administrativos. Porque

b) el Tribunal de Conducta Política del FA, dice textualmente: La actuación del cro. Sendic en estos hechos compromete su responsabilidad ética y política, con incumplimiento reiterado de normas de control. El Tribunal no llega a esta conclusión por un criterio minucioso de reprobación de cualquier acto irregular puntual. El cuadro general que presentan los actos reseñados del cro. Sendic no deja dudas de un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos. Y agrega: Agravan lo anterior la especial responsabilidad que imponía condición de Presidente del Directorio de ANCAP, y también la forma en que el cro. Sendic ha respondido públicamente a los cuestionamientos de su conducta.

c) Pero no fue solamente el Tribunal partidario. La Justicia también se expidió. Y la jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu, a pedido del fiscal Luis Pacheco, procesó sin prisión a Sendic por abuso de funciones en reiteración real y reiterados delitos de peculado. Esto se vincula con el contrato con Exor por la reducción de la deuda con Pdvsa.

d) Asociado a directamente con los puntos anteriores, todos los uruguayos sabemos su uso irresponsable de las tarjetas para gastos oficiales que le correspondían como Presidente de ANCAP, en el que hay gastos personales que nada tienen que ver con su función.

e) Se suma, además, su uso claramente (en mi opinión) inmoral de los minutos de publicidad de ANCAP en horas pico de la televisión, a los efectos de promocionarse como candidato para la vice presidencia del país. O sea, todos los uruguayos le pagamos a Sendic la publicidad para su cargo de vice presidente. Y de paso, para su lista, la 711. Claro, esto es indemostrable desde el punto de vista judicial, pero a no ser que uno se chupe el dedo, está clarísimo que usó dineros del Estado, de todos nosotros, para promocionarse. ¡Lindo ejemplo de funcionario del Estado preocupado por el bien común!

f) Pero, con un talento envidiable para hacer lo que no debía, le agregó la perlita de mentir descaradamente sobre un supuesto título de Licenciado en Genética Humana en Cuba (hasta con medalla), donde no solamente no obtuvo nada sino inventando un título que no existe en Cuba...

Cuesta creer que alguien haya hecho tantas y tan variadas irresponsabilidades, faltas de ética, ilegalidades por unidad de tiempo. Creo que debe pelear por un record en Guinness... un fenómeno!!!

Y tantas fueron sus joyitas, que ostenta, además, el récord de haber sido el primer Vice-Presidente de la República que renuncia a su cargo. Y además, por si fuese poco, lo hizo ante el Plenario del FA para impedir que este organismo (en el cual no tengo ninguna confianza) se expidiese dado el informe negativo que sobre él había hecho el Tribunal de Conducta Política del FA, que no tenía otra posibilidad de condenarlo, dado el conocimiento público de su actuación. O sea, que además de tener una conducta más que discutible, no tuvo lo que hay que tener para asumir ante su fuerza política (y la ciudadanía toda, más allá de partidos) la responsabilidad de sus actos. ¡Qué ejemplo lamentable de cobardía política!

Y hoy, aunque parezca extraído de un manual de surrealismo político, parece que se quiere candidatear nuevamente al Parlamento Nacional. Miranda, el Presidente del FA, dice que la fuerza política no puede impedirle ser candidato. No lo creo. Sí me consta que no hay votos en el Plenario. Pero nada impide que los grupos que integran el FA digan, fuerte y claro, que el FA no lo quiere como candidato. Y que una moción en ese sentido, aunque no logre el 90% de los votos, lo inhabilite, al menos políticamente (aunque no tenga valor "formal"). Y que paguen el costo político los que lo quieran defender.

El FA está en un momento crítico. Hay muchos problemas que no hemos sabido resolver (enseñanza y seguridad entre otros). Pero agregarle permitir que un personaje como Raúl Sendic (h) sea candidato, agrega otro problema que solamente depende de nosotros: la defensa irrestricta de la moralidad, la transparencia, la ética política. Puede resultar hasta entendible que no hayamos sabido resolver muchos problemas que hacen a la vida cotidiana de todos los ciudadanos de nuestro país... no defiendo esta incapacidad pero la puedo llegar a comprender. Pero aceptar por meras cuestiones reglamentarias quién puede ser candidato, no. Eso es ética política. Y lo que no hace la "estructura", el "aparato" del FA, hagámoslo los frenteamplistas. Los que no estamos donde se corta el bacalao. Juntemos firmas, escribamos declaraciones; digamos en cada comité de base, en cada lugar de trabajo, en cada reunión de amigos: NO QUEREMOS A RAUL SENDIC COMO CANDIDATO EN LISTAS DEL FA. De no hacerlo, no solamente colaboraremos para que el FA siga en este piso de intención de voto, sino, lo que es peor, seremos cómplices de la impunidad que algunos creen que les da el poder. Y eso, sin dudas, es la última bandera que debemos entregar mientras mantengamos el sueño de cambiar el país.

