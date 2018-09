Batalla de MaratónLeyendo a Marx al revésEl modelo sanitario no mejora solo con más dineroRoraima y la tristezaLa pérdida de puestos de trabajo: la madre del borregoA recrear el encuentro de los uruguayosIsrael, ¿modelo de democracia occidental? La Torah, ¡libro de historia!El diario de TrumpAUF y Frente AmplioEl regreso de Sanguinetti, los problemas del FA y las limitaciones conservadorasMontevideo contra las islas SpratlyElecciones a los concejos VecinalesLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaEspejos argentinos...Ciencia militante: ¿ciencia?Paraguay: estado cloacalPrivación de la libertad y el día después…El aporte patronal. (Abordando eso gris, que parece la teoría).2019: “Tantas opciones”, y a la vez, ningunaAl borde del precipicio, todos los boletos a MujicaOdiaos los unos a los otros¿El secreto mejor guardado de la historia?Al FA lo regeneramos entre todosRenzoVoy a escribir sobre una persona¡El Frente Amplio está llegando!Esta vez no se salió con la suyaCuba: un museo del robo y la vaganciaLos frenteamplistas ¿aceptamos a Sendic como candidato?Facultad de Medicina: El statu quo y los conflictosEn la encrucijada contemporánea no más ajuste sino transformaciónTacuarembó y el triste protagonismo de los últimos díasBalbi: el toro y la muerteLa marea verde y la siesta de las izquierdasLa venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio MéndezPredios del dique Mauá. Vender el alma: tres perlas de un collar oscuroNo lo digo yo, lo dicen Daniel Barenboin y otros, que se aplica el « apartheid » en IsraelLa ley de los pequeños números¿En qué nos parecemos, tú y yo a la nieve?Cuidado señores candidatos. ¡Oso! del futbolEl programa del FA y los arbolitos de NavidadGRIEZMANN, Y EL PARTIDO DE LA ÉTICA

Voy a escribir sobre una persona

Enrique Gerschuni

28.08.2018

Voy a escribir sobre una persona, un hombre que no podemos afirmar que es común, que es como cualquiera.

Tampoco es un hombre excepcional. Si es una persona por encima de la media con una extraordinaria capacidad de análisis. La vida y sus elecciones en ella lo llevaron por distintos caminos, por senderos sinuosos. Ha cruzado los océanos, ha sabido cruzar la oscuridad clandestina, desde muy joven se destacó por su capacidad de razonar a la que acompañaba con el arte de la oratoria, esto le fue muy útil a la hora de polemizar, casi podríamos decir que hizo de esto un arte o una especie de profesión.

Un hombre con suma inteligencia, con principios y bien puestos, con dignidad y algo de soberbia. Sin duda esa actitud fue crítica a la hora de sobrellevar insultos, ataques verbales, lo han denostado de todas partes, lo siguen haciendo.

Es un buen padre, un buen esposo, un buen abuelo, un buen amigo. Además es solidario, del tipo que te da sin pedir, que te da con mano franca y no de lo que le sobra, sino de lo que tiene. Es un hombre esencialmente político y esto por elección

Estudioso además de lector, es propietario de una pluma maravillosa. Tiene una extraordinaria capacidad de plasmar en letras, vivencias, situaciones, problemas, aportes, dejando entrever en cada escrito, su conocimiento del mundo, del país, de los habitantes, de los amigos. Cuando escribe no lo hace para sí, lo para decenas o miles, cada escrito es una invitación a pensar, a revisar, a crear. Ha logrado lo que pocos a través de la escritura, escribir siendo fiel a sus principios, siendo leal a sus sentires, a sus amores, a sus disgustos, a sus dolores.

Es un hombre que ha vencido a la mentira, al perjurio, nada le han probado, nada hay para que prueben. Desde que parte de la política sea ha convertido en sembrar dudas y manchar personas y trayectorias, se le ha pretendido endilgar innumerables y de distinta calaña. El ha vencido y está por encima de todo eso.

Para muchos es un referente, transgresor de lo políticamente correcto, enemigo del doble discurso, enemigo acérrimo de la corrupción.

Para otros dispuestos a encubrir, a ser permisivos, pasar por alto, a ser cómplices es sin lugar a dudas una piedra en el zapato. Lo han acusado de dividir y me permito preguntar ¿acaso la actitud desafiante de Sendic?, ¿no alimenta la división?

Sostengo que mantener una posición que viene desde lo más hondo de nuestra historia no es ni por asomo un intento de dividir. Durante meses fue la única voz que alzó y también las únicas letras que acusaron y reivindicaron la ética en la política. Los fondos públicos o sea la plata de todos encontró en esta persona a un leal defensor.

No tengo dudas que muchas veces equivoco la forma y el tono, pero muchas más expresó lo que muchos pensaban y no decían

Este hombre y su familia soportó durante años el destrato, el insulto, el menosprecio y una gran cantidad de faltas de respeto, desde todo punto de vista, repito, durante años, en forma permanente.

En medio de todo eso, este hombre y su familia siguieron aportando al Frente Amplio y al gobierno. Siempre afirmaron sentirse frenteamplistas y de izquierda.

No tiene ni tuvo responsabilidades de gobierno o cargos en la estructura del mismo y vaya que si tiene capacidad para más de una función. Quizás eso se deba a una estrategia personal, estar por fuera de la órbita del gobierno, le permite hablar con toda libertad. Aunque esto no se mantiene ya que si estuvo involucrado y mucho tanto en campañas y como asesor.

Hoy este señor se siente cansado, se siente que esta arando en el agua, las posturas de una estructura poco democrática dentro del Frente Amplio suman a ese sentimiento, es de hacer notar que ese sentimiento es compartido por muchos frenteamplistas y en particular por aquellos que vienen desde lejos.

Hoy este señor deja de aportar su cotización a la organización, y argumenta que es el Frente Amplio que se aleja de él. Podemos afirmar que hoy muchos sienten que el Frente Amplio se aleja de ellos y se parece en algunas cosas a lo que siempre hemos criticado. Esto es duro, pero es real y deberíamos de asimilarlo a los efectos de volver al camino que marcaron grandes hombres y mujeres que fundaron y mantuvieron y mantienen esta herramienta.

Quiero pensar que este hombre que ha soportado tanto, votará al Frente Amplio no por ser la opción menos mala, sino por que es la única opción de avanzar hacia una mejor sociedad. Él sabe y tiene muy claro que un retroceso no solo sería de cinco años, sino que será de decenas de años y otros tantos para volver a levantar al país. Por eso sabe que no es solo ganar el gobierno lo que se persigue. Para seguir avanzando, para hacer que no se detenga debemos seguir gobernando, debemos continuar lo que empezamos, hacer lo que no hicimos, mejorar lo hecho y plantearnos nuevas metas, en un mundo tecnológico que estamos viviendo. Debemos encarar la construcción de viviendas para erradicar los asentamientos y acrecentar los barrios, debemos rediseñar el sistema de previsión social, debemos seguir capacitando trabajadores, debemos avanzar en la educación, debemos rediseñar la estrategia ante los delitos, las políticas sociales, mejorar la productividad, volver a sentir que no hay nada mejor que trabajar y hacerlo bien. Tenemos mucho para hacer y por eso queremos ganar otra vez el gobierno.

Quisiera creer que este hombre votará al Frente Amplio. Como he aprendido que en la vida no es lo que yo quiera o como yo quiera, es que digo quisiera, pido, solicito sencillamente porque la gente, las personas, el pueblo esta muy por encima de nosotros mismos. La felicidad de la gente debe ser más grande que nuestros enojos.

No soy dirigente, no soy asesor, no soy del aparato, no tengo cargos, solo soy como tantos un frenteamplista desde siempre y por siempre, para mí, el respeto es importante y es lo mejor que puedo dar.

Con este hombre he coincidido muchas veces, he discrepado otras tantas pero quiero expresar que este hombre tiene de mi parte el mayor grado de respeto que pueda brindarle a una persona.