Renzo Pi

Renzo

Daniel Vidart

28.08.2018

Todavía hay tiempo para otro mate, hermano. Así esta bien, con una golillita de espuma alrededor de la bombilla. Como recordábamos hace un rato, hoy es la noche de la nostalgia. Ni vos ni yo la conocemos. Ni la vamos a celebrar.

Hemos vivido echando p´adelante. Siempre animados por la esperanza, por las ganas de ser y hacer. Pero sin pialar a la nostalgia, en la ida y vuelta de esta mateada, podemos, Renzo querido, celebrar estos 60 años de amistad, que no pasaron al santo botón.

Podemos, sí, recordar que tenemos todavía en la memoria el olor a pasto tierno del Uruguay profundo; vos el de los pagos de Durazno, donde canta el Yí ; yo, el de Paysandú, tierra de valientes. Y a ser valientes nos exigieron a los dos, desde chicos, y tuvimos por profesores a viejos cuchilleros que nos enseñaron a "abarajar", a cargar siempre con un "fiyingo", a estar siempre prevenidos. Cuando recitábamos mano a mano el Martín Fierro, que para eso nuestros genes trajeron en la mochila de la especie dos prodigiosas memorias, nos mirábamos a los ojos cuando le tocaba el turno a aquellos versos que decían: "Las armas son necesarias/ pero no se sabe cuándo; /ansina si andás pasiando /y de noche sobre todo,/ hay que llevarlas de modo/que al salir salgan cortando."

Por ese entonces, durante la niñez y adolescencia no nos conocíamos todavía. Yo te llevo 14 años, así que, de todos modos, había sido imposible. Eso llegó más tarde. En tiempos diferentes pero sobre un mismo espacio, vos por tu lado y yo por el mío, aprendimos, recorriendo la patria, el oficio de peregrinos que nos amadrinó para luego conocer el mundo, y así, sin dejar de ser paisanos con lecturas, nos hicimos caminantes, nos amigamos con la Tierra, con sus pueblos y sus paisajes, para aprender en el camino lo que no enseñan los libros.

Dejame tomar un resuello, hermano. Y venga otro cimarrón, con la panza bien caliente, que a los dos nos gusta saborearlo como se debe, en "galleta" y no en "porongo".

Sigo enlazando recuerdos. Y te tiro con las señas: Calle Constituyente, Instituto de Estudios Superiores. No me acuerdo del número de puerta, que viene a ser como la cáscara, pero si del gusto del grano. Y este de veras que resultó sabroso.

Yo había comenzado a dictar, allá por el 1953, un curso sobre Sociología Rural Uruguaya. Cuando la linda tropa de muchachos entró por vez primera a clase, cerrando la marcha, apurando el paso para no llegar tarde, cayeron dos, el uno petizón, de fuerte mirada y paso resuelto y el otro larguirucho, puro espíritu, como lo contaban su pinta de monje y las brasas azules sus ojos. En la lista figuraban como Renzo Pi Hugarte y Germán Wettstein. No sabía entonces que esa yunta y yo ibamos a formar, con el tiempo, un triángulo de amistad generosa e indestructible, que iría mas allá de la muerte.

Con lo poco que pude enseñarte en aquellos cursos sobre las sociedades de tierra adentro emprendiste de inmediato, junto con el inseparable Germán, el estudio del Rancherío de Las Cañas. Una hermosa monografía, la aurora de dos talentos que ya trepaban hacia el mediodía. Y desde entonces nos acostumbramos a pensar juntos, a sentir juntos, y formamos un trío que sólo con evocarlo me emociona. Así empezó la cosa, Renzo, y por eso la seguimos ahora, mateando y proseando. Una mitad tuya en no sé qué estrella. La otra mitad acá, conmigo. Y yo en este pedazo de tierra, en la que todavía hago sombra.

Pero unidos siempre, con Germán a nuestro lado, siquiera con el pensamiento. Por estos días nos acompaña. Ya estamos acostumbrados: como una golondrina, va y vuelve de la Sierra Nevada de Mérida, Venezuela al norte. Pero, lejos o cerca, no se le cae de los labios la palabra Nosotros.

Y ahora que hablé de Venezuela, debo recordar que durante la dictadura anduvimos desparramados por Sudamérica, esta patria grande que nos llama, tantas veces nombrada por Artigas, quien procuraba la unánime liberación del continente.

Vos en Buenos Aires primero, luego en Perú y finalmente en Ecuador. Yo comencé el exilio en Chile, seguí en Colombia y por un año y medio viajé de Bogotá a Caracas los lunes a primera hora y por la noche del viernes ya estaba entre los cachacos cordilleranos. Germán vivía y hacía escuela, dictando cursos memorables, en Venezuela, en Mérida de los Caballeros, de la que nunca supe, desde que la visité, si era una Universidad archipiélago en un mar urbano o una ciudad con una Universidad metida adentro.

Cuando llegó el momento de juntarnos, desde la UNESCO, que me había reclutado en sus filas de expertos en ciencias humanas, te tiré un cabo a Quito, y vos te viniste para la sabana alta, y desde allí te mandaron al Putumayo y escribiste un sazonado estudio sobre las migraciones interfronterizas. Un libro que por acá no se conoce, que se destaca entre los tuyos, todos serviciales, todos de primera línea, todos trepados en el mangrullo de la excelencia. Pero lo lindo fue que Germán pegó un volido desde Mérida y los tres nos juntamos en el altiplano de los chibchas y allí compartimos semanas inolvidables de fraterna alegría.

Contar todo lo que sos y lo que fuiste a lo largo de una vida de macho valiente, de hombre con mayúscula, de inteligencia deslumbrante, de memoria prodigiosa, de palabra entradora, de bohemia sonriente, de corazón tan bueno que te llevó sin dolor, sin pedirnos permiso, sumándole un sueño largo al sueño cortito de un pensador sin alivios, es cosa peliaguda. Contar lo que sos y lo que fuiste daría para días y días, enhebrando los atardeceres con las madrugadas.

Y hablando de madrugadas, más de una vez, a las tres o cuatro ,cuando era todavía noche cerrada, me golpeabas la ventana, decías tu nombre, y al tiro yo me espabilaba y gritaba, "ya voy, hermano", y al abrirte la puerta y abrazarte te decía, "entrá nomás, que tengo un vinito para empinar el codo juntos". Y allí estabas vos, con la viola al hombro, al aire del verano tu pecho peludo, con esos ojos siempre brillantes y la alegría a flor de sonrisa. Y al ratito ya estábamos menudeándole a los tragos y vos, al primer rasguido del encordado, me regalabas un tango, estirando las vocales, con la voz tan suave como el paso de un gato de monte.

Ambos fuimos incansables viajeros del mundo. Vos, como Orellana, como el loco asesino Lope de Aguirre, navegaste por todo el Amazonas después de bajar por el Rio Negro junto con Germán y otros muchachos audaces y maravillosos, a puro coraje y entusiasmo. Germán también se metió las leguas en el bolsillo, llenó de dedos la cara del planeta y se doctoró cum laude de Geógrafo Humano en Francia.

Ya hay muchos libros inolvidables tras su huella de ser pensante y, sobre todo, sintiente. Por mi parte, le di dos veces la vuelta a este hogar terrestre todavía azul a la distancia. Caminé por los desiertos fríos de toda Siberia, entre la taigá y la tundra, por los guijarros amarillentos del Gobi, por los picos altos de los Andes, por el Sudán de mujeres como estatuas de oscura belleza y hombres como torres de ébano, por toda la Europa que tan bien conociste, con muchas temporadas en ese París que, como vos, me lo caminaba a pata, desde la Tour Eiffel a los jardines de Luxemburgo, desde Montmartre al Museo del Hombre, fundado por mi maestro Paul Rivet.

Cuantas cosas compartimos, Renzo! A los dos nos gustó la antropología desde el pique, porque nunca nada de lo humano nos fue ajeno. Amábamos la vida, y como fuimos y somos dos criaturas falibles en procura de enderezar lo torcido del mundo, aunque sin poder con los defectos que nos andaban por dentro, muchas veces le dimos a la herradura y otras tantas al clavo. Cosa curiosa, siempre entendimos que los amigos se quieren más por los defectos que por las virtudes. Y así conocimos el amor, la tristeza, la lealtad y el encono del Otro, las pieles nocturnas de las mujeres en ascuas, el llamado de la política, los largos desvelos en nuestras bibliotecas, consultando libros bien pensados y mejor escritos. Y también los escribimos - vos la mejor etnohistoria del Uruguay, yo una atrevida prehistoria- y peleamos contra los fundadores de la mítica Charrulandia, y lo hicimos en nombre del respeto que merecen aquellos nómadas valerosos, carnavalizados por los que se proclaman charrúas redivivos y celebran ridículas parodias en mentirosos sumideros donde se hunde la grandeza de un antiguo coraje.

Fuimos también de los primeros en investigar "el legado de los inmigrantes", cuando aquella aventura del intelecto que se llamó Nuestra Tierra nos ayudó a caminar juntos, desafiando a cada paso nuestro afán por conocer, nuestra vocación por el juicioso pensamiento, por la ceñida escritura, por el ejercicio de una pedagogía al servicio del pueblo, cuyo llamado sentimos siempre y atendimos en la medida de nuestras fuerzas. Una praxis desinteresada, hermano, como la que nos legó aquel barbudo del Manifiesto y tanta desoída profecía. De tal modo pudimos entregar a los lectores lo que investigamos con honestidad y escribimos con premura pero procurando que fuera como el higo maduro, cuando brota esa dorada gotita de miel.

Buscamos perfeccionarnos siempre, para no dar puntadas sin nudo. Vos te fuiste a Francia, a recibir la enseñanza de los grandes, como lo fueron Leroi- Gourhan y Lévi-Strauss, entre otros, y viviste las jornadas del mayo del 68, a esperanza alzada, a pecho descubierto, a grito pelado. Uno de los graffiti sintetizó lo que fue aquel incendio de almas: "Debajo de los adoquines está la playa".

Esa fue nuestra divisa, hermano. Los tres, vos, Germán y yo hemos estado levantando adoquines desde que nos conocimos, procurando ir desde la apariencia a la esencia, desde el fenómeno al hecho, desde lo oscuro a lo claro, de lo complicado de las noches confusas al deslumbramiento diurno de lo sencillo

Cuidá que no se nos enfríe el agua, y dale vuelta a la cebadura, que todavía rinde. Estás lleno de salud, hermano. El alma te brilla como una luz buena, que las malas ya no joden: las apagaste a conciencia limpia, a humanidad pura. Sos, como siempre fuiste, todo un hombre. No vas a tener que esperarme mucho rato. Está amaneciendo. Ya veo brillar el Lucero del Alba. El último cimarrón que cebaste, para mí gusto, que compartí en el caviloso silencio de los espíritus con los muchos semejantes, hombres y mujeres, muchachos y viejos, que tanto te deben, fue una delicia. Siempre tuviste buena mano para todo, Renzo querido que estás en una estrella.