Te encuentras en:

¿El secreto mejor guardado de la historia?

Carlos Pérez

29.08.2018

Después de ver toda la serie de House of Cards, no creo en EL GRAN SECRETO.



¿Por qué ocultan los gobiernos sus conocimientos referidos a la presencia de extraterrestres en nuestro planeta? ¿Realmente saben algo al respecto?

Tengo mis dudas. Es muy veleidosa la probidad de los hombres para mantener un secreto tan importante durante tanto tiempo. ¿Alguien se puso a pensar en la importancia de una revelación de este tipo? Mucha fuerza de voluntad debe tener algún ex presidente, para vencer la tentación de pasar como una de las figuras más trascendentes de la historia de la Humanidad, haciendo público tal anuncio. ¿Por cuánto tiempo se puede mantener la revelación más impactante a la Humanidad después del anuncio del advenimiento del hijo del Señor? Es toda una proeza de responsabilidad de esos gobernantes y ex gobernantes. Proeza que, quien suscribe, no está muy convencido de convalidar pero, aun así, analicemos la posibilidad de que sea cierta. Se afirma que los mandatarios de las grandes potencias –algunos fallecidos- han hecho un pacto de no revelación del GRAN SECRETO. Me surge una primera pregunta: ¿por qué pueden saber ellos algo tan importante y ni yo, ni mi mujer ni mi vecino, podemos enterarnos? Y otra duda más: ¿sólo ellos, los Grandes Jefes, lo saben? ¿Y los amigos más allegados a los centros de poder del mundo? ¿Y sus mujeres y amantes no habrán sido informados del hecho, mediante los famosos “secretos de alcoba”, allí donde las confidencias tienen menos resistencias? ¿Y Mónica Lewinski? Las grandes empresas de televisión pagarían sumas inimaginables por esa noticia. ¿Quién no cedería ante la posibilidad de hacerse de varios cientos de millones de dólares, vendiendo sus datos a la CNN, o a la NBC, incluso manteniéndose en el anonimato? ¿Por qué se mantuvieron fieles a esa determinación los grandes jefes de la ex Unión Soviética, humillados y corridos a patadas del poder, y no desembucharon el misterio. ¿Qué perdían? Yo lo hubiera hecho, en tal caso, sin vacilar.



¿Es que acaso se lo pidieron los extraterrestres? No creo, porque también se lo hubieran pedido a sus “contactados”, los terráqueos seleccionados como los mejores para saber de ellos, que son los mismos que dicen que los gobernantes están enterados de la presencia de extraterrestres y ocultan el secreto.



-Porque –me responden, tolerantes de mi ignorancia- si los gobernantes lo revelan, ocurriría un caos universal debido al impacto de la noticia.



Ah, es eso. Pero entonces acá hay un problema: ¿Quiere decir que quiénes andan anunciando en las radios y templos de contactados la presencia de alienígenas, pretenden provocar un caos? Pues deberían ser más discretos y colaborar para mantener el GRAN SECRETO. O es un contrasentido o estamos todos locos, o estamos escuchando bobadas para engañar incautos, con quién sabe qué propósitos. Deberían emular a aquellos dignos gobernantes que meten violín en bolsa. Además, si existe el riesgo del caos, ¿por qué los alienígenas andan ahí, apareciendo y desapareciendo, sin criterio, como quien anda exponiéndose apenitas, para que los vean sólo unos pocos y dejen las dudas en todos los demás? ¿Por qué no se presentan y dan la cara de una vez, en misión oficial y dejan de asustar a los pobres terráqueos, durante siglos, desde las ya lejanas épocas del profeta Ezequiel? ¿Qué pretenden estos muchachos? ¿Generar pánico, protegernos, estudiarnos, o fastidiar? Habría que sugerirles (le pido por favor a los “contactados” que lo hagan) a estos señores que no están haciendo bien las cosas, si de verdad pretenden ayudarnos. Tal vez estén mal aconsejados, dada su muy poca comunicación con los terráqueos. Alguien deberá hacerles ver que no nos ayudan en nada y, además, están asustando a la gente sencilla de la Tierra, que no conoce bien sus propósitos, como es mi caso y creo que el de otros millones más. No sea cuestión que un día les falle su tecnología (por muy avanzada que ella sea, puede ocurrir) y caigan en el centro de alguna ciudad con sus naves y ahí si... el caos. Oigan: nadie está libre de cometer errores. ¿Acaso no aconteció algo de eso en las cercanías de un pueblito de EEUU?



Carlos Pérez Pereira