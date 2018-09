Batalla de MaratónLeyendo a Marx al revésEl modelo sanitario no mejora solo con más dineroRoraima y la tristezaLa pérdida de puestos de trabajo: la madre del borregoA recrear el encuentro de los uruguayosIsrael, ¿modelo de democracia occidental? La Torah, ¡libro de historia!El diario de TrumpAUF y Frente AmplioEl regreso de Sanguinetti, los problemas del FA y las limitaciones conservadorasMontevideo contra las islas SpratlyElecciones a los concejos VecinalesLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaEspejos argentinos...Ciencia militante: ¿ciencia?Paraguay: estado cloacalPrivación de la libertad y el día después…El aporte patronal. (Abordando eso gris, que parece la teoría).2019: “Tantas opciones”, y a la vez, ningunaAl borde del precipicio, todos los boletos a MujicaOdiaos los unos a los otros¿El secreto mejor guardado de la historia?Al FA lo regeneramos entre todosRenzoVoy a escribir sobre una persona¡El Frente Amplio está llegando!Esta vez no se salió con la suyaCuba: un museo del robo y la vaganciaLos frenteamplistas ¿aceptamos a Sendic como candidato?Facultad de Medicina: El statu quo y los conflictosEn la encrucijada contemporánea no más ajuste sino transformaciónTacuarembó y el triste protagonismo de los últimos díasBalbi: el toro y la muerteLa marea verde y la siesta de las izquierdasLa venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio MéndezPredios del dique Mauá. Vender el alma: tres perlas de un collar oscuroNo lo digo yo, lo dicen Daniel Barenboin y otros, que se aplica el « apartheid » en IsraelLa ley de los pequeños números¿En qué nos parecemos, tú y yo a la nieve?Cuidado señores candidatos. ¡Oso! del futbolEl programa del FA y los arbolitos de NavidadGRIEZMANN, Y EL PARTIDO DE LA ÉTICA

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Ciencia militante: ¿ciencia?

Jorge Balseiro

30.08.2018

Días atrás su pudo apreciar en algunos videos sobre el pequeño grupo de integrantes de “Un Solo Uruguay” que protestaban en Plaza Independencia al Dr. Daniel Panario, grado 5 de la Facultad de Ciencias, con presencia en los medios para referirse a temas ambientales.

Por cierto ejerciendo su legítimo derecho de ciudadano. Posteriormente pudimos ver un video del citado profesional en el marco de las actividades militantes contra la nueva planta de celulosa, con una serie de afirmaciones, algunas de las cuales nos permitimos transcribir y comentar:

"El río Uruguay está en la cuenca sojera del río de la Plata, viene de Brasil, se le agrega después UPM, después Stora Enso en el río de la Plata" Sin citar números se trata de una afirmación totalmente fuera de contexto. UPM emite 46 kg diarois de fósforo mientras que el río Uruguay viene con una carga de 30.000 kg diarios y el río Gualeguaychú 3.200 kg diarios. Montes del Plata 83 kg diarios y el río de la Plata 210.000 kg diarios. Las plantas de celulosa impactan del orden del 0,1%, o sea irrelevante.

"Seudo ingresos como material de celulosa que sale de una zona franca"

Obviamente que esta no es una afirmación científica, 23.000 empleos en la cadena forestal, 2,5% del PBI, 347 millones anuales de recaudación impositiva, de "seudo" no tienen nada.

"Los propios datos de la empresa que los efluentes en materia de fósforo son muy altos"

¿Muy altos? Seguro que esta afirmación científica no es. Y vaya que emitir el 0,1% de lo que transita en el río no es alto, es insignificante.

"Equivalente del efluente sin tratar de una ciudad de 120.000 personas"

Fray Bentos emite 46 kg diarios, la nueva planta unos 71 kg diarios asumiendo similar desempeño. Según la norma alemana la carga equivalente de fósforo por habitante es 1,8 gramos diarios. O sea que estamos en 39.000 habitantes equivalentes, la tercera parte de la cifra que da Panario, misma población de Mercedes donde los efluentes van al río Negro sin tratar. Si se tiene en cuenta que la empresa deberá pagar el saneamiento de Paso de los Toros y Centenario tenemos 15.000 habitantes menos, y se se resta el fósforo que entra a la planta con el agua del río es un equivalente a 6.000 habitantes. Queda el equivalente a 18.000 habitantes. Y si se tiene en cuenta la erosión que evita la forestación y por tanto la llegada de fósforo al río la cadena forestal no solo que no empeora sino que mejora la calidad de agua del río.

"Uno de los problemas es la temperatura del agua, Vamos a ver como consiguen bajar la temperatura del agua a los estándares que exige la DINAMA ¿o la DINAMA va a cambiar los estándares para UPM2?" "Yo se que van a tener dificultades serias en bajar la temperatura"

Panario va a tener que repasar los principios básicos de la termodinámica. Para llegar a los 30°C del decreto 253/79 a la planta de Fray Bentos se le hizo instalar unas ambientalmente inútiles (Montes del Plata tiene autorizado 37°C también lo tuvo UPM y no hay impacto) torres de enfriamiento que logran esa temperatura sin problemas. Las temperaturas de bulbo húmedo del aire habituales en Uruguay están debajo de 30°C y por tanto alcanza para cumpirlo.

"Problemas de contaminación con ciertas sustancias a su vez que los organismos vivos las leen como hormonas" "desequilibramos las poblaciones en materias de machos y hembras"

"Estas plantas emiten dioxinas y furanos y posiblemente sustancias que ni conocemos"

El estudio de la Facultad de Ciencias de la cual Panario forma parte dice:

"En su gran mayoría, los niveles de concentración de sustancias potencialmente tóxicas para la biota halladas en el período de monitoreo 2007- abril 2015 se encuentran al mismo nivel que las concentraciones halladas en estudios de línea de base (en el caso de metales pesados AOX, EOX, ácidos resínicos en bilis y fito-esteroles en agua y bilis) o incluso en menores concentraciones que en dicho período (en el caso de los ácidos resínicos en agua, dioxinas y PCBs en músculo de peces). Las excepciones a estos casos son las concentraciones de dioxinas y PCBs en agua y cloro-fenoles en agua y peces, habiéndose registrado mayores concentraciones en el período de monitoreo (2007-2014) luego de la puesta en marcha de UPM S.A. en todas las áreas por igual. El aumento de la concentración de cloro-fenoles se ha discutido como una probable consecuencia del aumento de la actividad agrícola con uso de pesticidas clorados durante los últimos años de monitoreo ambiental."

En resumen ningún impacto en la biota ni de disruptores endocrinos, ni dioxinas ni furanos atribuibles a la planta de celulosa. Súmense los monitoreos del comité binacional que incluyen análisis del efluente. Panario parece desconocer lo que hacen sus colegas.

"DINAMA no cambia el estándar pero bueno se pasó en un día pero no en el promedio del año y los animales no viven en el promedio del año" "si en el promedio del año no te faltó oxígeno en un día te moriste"

Cualquier persona informada sabe que hay tanto valores instantáneos como valores promedio en las autorizaciones de DINAMA y los decretos vigentes, con lo cual la afirmación está totalmente fuera de lugar.

Luego opina de empleos, lo pasamos por alto, anunciar que se se van a extraer siete millones de metros cúbicos más de madera con menos empleos es un disparate de solo mencionarlo.

"Tenemos que darle agua si o si y eso se vincula después a la capacidad de generación de energía eléctrica y la obligación de comprar la energía que produce por la quema de restos orgánicos que tiene la planta"

Esto es sorprendente. Que alguien que desde la ecología preocupe la generación eléctrica frente a una medida básica como es el establecimiento de un flujo mínimo (suponemos) resulta inaudito. Y en cuanto a la compra de energía, es claro que no es un tema de la especialidad de Panario: Uruguay logra una energía firme y renovable a un precio asegurado y conveniente por dos décadas.

"Cuando llueve los ríos recargan las napas profundas y no llega a los embalses por eso el embalse de Rincón del Bonete estaba hasta hace poquísimos días con poquísima agua"

Ya lo mencionamos en otra oportunidad. La generación eléctrica del río Negro no ha tenido impactos atribuibles a la forestación. Si el embalse de Bonete bajó este verano es porque con las alternativas energéticas lo conveniente es usarlo al máximo. El lago bajó porque se produjo mucha energía hidroeléctrica en medio de una sequía. Atribuir la bajante del embalse a la recarga de acuíferos no es coherente con los valores de infiltración que se manejan para el embalse.

"Los suelos forestados dan nuestros análisis que pierden materia orgánica, que se acidifican y que esta acidificación les genera cambios físicos" ... "implica pérdida de productividad irreversible"

Como mencionamos en un anterior artículo, este tema fue ampliamente refutado por investigadores de la Facultad de Agronomía. El único análisis (uno solo) que cita es de la tesis Céspedes-Payret que curiosamente lo tuvo a Panario haciendo tanto trabajo de campo y al mismo tiempo presidiendo el tribunal que la juzgó. Una tesis ampliamente refutada de la cual además Panario con el tesista y otros realizó luego por lo menos dos artículos más en distintas publicaciones científicas -una casi una década después- sin aclarar que era un refrito de una única tesis. Una práctica que en el ámbito académico se denomina autoplagio -repetir un trabajo ya publicado en otra publicación sin citar el original induciendo a pensar que se trata de un trabajo original- así como artículos salami -subdividir un estudio en varias publicaciones-, todas prácticas consideradas como faltas a la ética académica.

Una vaya y pase, dos se complica, cuando crece la cantidad de afirmaciones inexactas, cuando se ignora información relevante publicada en la propia institución de la que se es parte, cuando se distorsiona la evidencia científica con indisimulada intención militante, lo del título: Ciencia Militante ¿Ciencia?.

El resto, el resto es silencio.

Jorge Balseiro Savio



video mencionado al comienzo de la nota

https://www.youtube.com/watch?v=Kw3KESIP270