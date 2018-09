Batalla de MaratónLeyendo a Marx al revésEl modelo sanitario no mejora solo con más dineroRoraima y la tristezaLa pérdida de puestos de trabajo: la madre del borregoA recrear el encuentro de los uruguayosIsrael, ¿modelo de democracia occidental? La Torah, ¡libro de historia!El diario de TrumpAUF y Frente AmplioEl regreso de Sanguinetti, los problemas del FA y las limitaciones conservadorasMontevideo contra las islas SpratlyElecciones a los concejos VecinalesLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaEspejos argentinos...Ciencia militante: ¿ciencia?Paraguay: estado cloacalPrivación de la libertad y el día después…El aporte patronal. (Abordando eso gris, que parece la teoría).2019: “Tantas opciones”, y a la vez, ningunaAl borde del precipicio, todos los boletos a MujicaOdiaos los unos a los otros¿El secreto mejor guardado de la historia?Al FA lo regeneramos entre todosRenzoVoy a escribir sobre una persona¡El Frente Amplio está llegando!Esta vez no se salió con la suyaCuba: un museo del robo y la vaganciaLos frenteamplistas ¿aceptamos a Sendic como candidato?Facultad de Medicina: El statu quo y los conflictosEn la encrucijada contemporánea no más ajuste sino transformaciónTacuarembó y el triste protagonismo de los últimos díasBalbi: el toro y la muerteLa marea verde y la siesta de las izquierdasLa venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio MéndezPredios del dique Mauá. Vender el alma: tres perlas de un collar oscuroNo lo digo yo, lo dicen Daniel Barenboin y otros, que se aplica el « apartheid » en IsraelLa ley de los pequeños números¿En qué nos parecemos, tú y yo a la nieve?Cuidado señores candidatos. ¡Oso! del futbolEl programa del FA y los arbolitos de NavidadGRIEZMANN, Y EL PARTIDO DE LA ÉTICA

Elecciones a los concejos Vecinales

William Marino

31.08.2018

Cerrada la inscripción de candidatos a Concejal de los Centro Comunal Zonal ya sabemos con cuantos candidatos contamos para votar (835). Por otra parte ya están en carrera los proyectos del Presupuesto Participativo, que se votaran en conjunto con los concejos, el 11 de noviembre.

Desde que el Frente Amplio gano la Intendencia de Montevideo, en 1989, una de las promesas electorales era la descentralización, que mediante el decreto N* 26.019 de 1993 dividía la ciudad en 18 CCZ. Para la fuerza política era el cumplimiento de una propuesta si se ganaba el gobierno de Montevideo, tal como se decía en el documento seis de las Bases Programáticas Departamentales 1990-1995 (F.A.), donde se expresaba claramente la propuesta de participación de la sociedad civil organizada en la gestión del gobierno local. Los años 2001 - 2003 fueron los años de mayor participación de los vecino de Montevideo, luego comienza el lento bajar en los que se candidatean a concejales y el voto del vecino. ¿Por qué? Esa sería la gran pregunta, aun sin respuesta. La respuesta tal vez nos sirva para cambiar el rumbo o anular todo ese proyecto llamado: participación social de la sociedad civil.

El problema de la baja participación en la votación y/o de candidaturas se venía observando desde hace muchos años. Un documento del Frente Amplio del 2016 decía: "vemos como cada vez es menor la participación ciudadana en los ámbitos políticos-sociales". Algo casi similar lo venían diciendo los directores de descentralización de la Intendencia de Montevideo (2012), pero sin dar mayor importancia al tema. Los desencuentros entre los concejales vecinales y la intendencia se vuelven más frecuentes con la creación de los Municipios. Desde hace ya unos 15 años comienza el declive, lento y constante, en la presentación de candidatos y votantes. Hoy día los candidatos aparecen un poco a forcé y este año no fue una acepción, se extendió el plazo para la presentación una semana más, así se logran la presentación de 835 postulantes, para cubrir 540 titulares y otros tantos suplentes. A simple vista el faltante es de 245, aunque un poquito más grave el tema, pues de los 18 CCZ solo uno tiene más candidatos que la suma de titulares y suplentes. Un CCZ no llega a cubrir los titulares y otro tiene lo justo para los titulares. Quince CCZ no cubren los titulares con suplentes.

En la elecciones del 2016, había sido la peor presentación con 978 candidatos pero esta vez son 835, o tal vez menos. El gran tema, es: ¿por qué sucede esto? Días pasado un concejal del 17, nos decía: Yo debo trabajar, me presente pues el tema del trabajo social me interesa y gusta, pues hay que estar junto al vecino recorriendo no solo mi zona, sino todo el Cerro que es muy grande. Si esto no te gusta o no careces de dinero dejas de venir, pues se es honorario, esto casi siempre termina muy tarde y esta bravo andar por la calle. Los beneficios son la satisfacción del deber cumplido cuando, logras algo para el barrio y el vecino te saluda con cara de buenos amigos. Los 25 boletos que te dan no te alcanzan para nada. NI digo nada de cuando me tengo que tomar un taxi porque los ómnibus demoran en pasar y es tarde de la noche. Otro concejal del CCZ 10, nos decía que allí había mucho desanimo en el trabajo social, pues en ocasiones no hay respuestas de los organismos responsables, cuando los son de parte del concejal vecinal, pues el papeleo es engorroso y muy burocrático. Pero si aparece un "padrino" del pelo que sea, se puede solucionar mucho más rápido el tema. Eso lo observa el vecino y cuando le vas hablar te dice "son todos iguales".

En definitiva estamos mal, la presentación de los candidatos está en declive. Hace ya muchos años que los teléfonos entre los concejales y la intendencia están descompuestos, o hablan diferentes idiomas. No hay dialogo por lo tanto no hay consenso, si un afán de querer que se realiza mi voluntad. En el caso de los partidos políticos, poco y nada les interesa, como si se hubiera perdido el gusto a ese trabajo social, tan querido por la izquierda. Aunque por definición el Frente Amplio dice en su plan político Departamental 2016-2020 lo siguiente: "la elección de los Concejos Vecinales y Presupuesto Participativo son un valioso instrumento de trabajo político para impulsar nuestro proyecto frenteamplista en los distintos barrios del departamento". El gran tema es que al ir desapareciendo la militancia barrial, la de a pie, esa que estába en forma constante con el vecino, nos vamos alejando de a poquito de nuestros amplios contactos. Día a día dejamos espacios a nuestros enemigos de clase y la derecha, que no perdona, actúa en todos los lugares. Cada día falta menos y somos menos pues hemos perdido el encanto de enamorar con nuestro proyecto.