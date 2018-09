Batalla de MaratónLeyendo a Marx al revésEl modelo sanitario no mejora solo con más dineroRoraima y la tristezaLa pérdida de puestos de trabajo: la madre del borregoA recrear el encuentro de los uruguayosIsrael, ¿modelo de democracia occidental? La Torah, ¡libro de historia!El diario de TrumpAUF y Frente AmplioEl regreso de Sanguinetti, los problemas del FA y las limitaciones conservadorasMontevideo contra las islas SpratlyElecciones a los concejos VecinalesLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaEspejos argentinos...Ciencia militante: ¿ciencia?Paraguay: estado cloacalPrivación de la libertad y el día después…El aporte patronal. (Abordando eso gris, que parece la teoría).2019: “Tantas opciones”, y a la vez, ningunaAl borde del precipicio, todos los boletos a MujicaOdiaos los unos a los otros¿El secreto mejor guardado de la historia?Al FA lo regeneramos entre todosRenzoVoy a escribir sobre una persona¡El Frente Amplio está llegando!Esta vez no se salió con la suyaCuba: un museo del robo y la vaganciaLos frenteamplistas ¿aceptamos a Sendic como candidato?Facultad de Medicina: El statu quo y los conflictosEn la encrucijada contemporánea no más ajuste sino transformaciónTacuarembó y el triste protagonismo de los últimos díasBalbi: el toro y la muerteLa marea verde y la siesta de las izquierdasLa venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio MéndezPredios del dique Mauá. Vender el alma: tres perlas de un collar oscuroNo lo digo yo, lo dicen Daniel Barenboin y otros, que se aplica el « apartheid » en IsraelLa ley de los pequeños números¿En qué nos parecemos, tú y yo a la nieve?Cuidado señores candidatos. ¡Oso! del futbolEl programa del FA y los arbolitos de NavidadGRIEZMANN, Y EL PARTIDO DE LA ÉTICA

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Montevideo contra las islas Spratly

Michael Añasco

31.08.2018

Si el mejor aliado de Estados Unidos en el sudeste asiático es VietNam, algo gordo se cocina. El mar del Sur de China se ha convertido en una fuente inagotable de tensiones.

La República Popular China(RPChina) reclama parte de las "islas" Spratley (o Spratly) construye islas artificiales y las convierte en base militares, reclamando legitimidad. Pero hay un obstáculo la Convención de Montevideo.

Las islas Spratley se encuentran esparcidas por todo el sur del mar de China del Meridional. Ocupan 2km² en una superficie del tamaño de Francia, casi medio millón de km². Sus islotes más grandes no llegan a 1ha. La Islas Spratly son un conjunto de micro islas, arrecifes sumergidos y bancos de arena que solo aparecen en la baja mar. Basados en las proyecciones de soberanía marítima, plataformas continentales y aguas de Zonas de uso Económico Exclusiva (ZEE) de 200 millas reclaman soberanía sobre ellas RPChina, Malaysia, Brunéi, Taiwán, Filipinas, Indonesia y VietNam estas aguas son uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo y ricas en pesca y en su la plataformacontinental hay reservas de gas y petróleo estimadas en 17,5 billones más que Kuwait o Nigeria. La RPChina hace su proyección marítima a partir de la isla de Hainan y Taiwán, pero sus reclamos territoriales se yuxtaponen al resto de los países en el contencioso. Aun mas lo que le "correspondería" a China solo es mayormente bajíos y arrecifes sumergidos. Ninguna isla.

Si no hay islas las construimos. Así de rápido y lógico es el pensamiento chino. China está construyendo terrenos artificiales trasladando arena sobre arrecifes de coral vivo, sumergidos, y luego pavimentándolos con asfalto y cemento. Para ello construyeron las "Dragas Monster" embarcaciones gigantescas que pueden fabricar islas artificiales sobre arrecifes de coral en pocas semanas. Estas nuevas tierras ganadas al mar tienen como finnuevas instalaciones militares, con puertos de aguas profundas y pistas aéreas. Una de ellas tiene una pista de 2.900 metros de largo. auténticos portaviones terrestres, según imágenes satelitales. China está convencida de que es el propietario legal e histórico de casi todo el mar. Lo único en que se ponen de acuerdos los historiadores es estas aguas estaban infestadas de piratas de toda las nacionalidades y religiones, hasta bien entrado el siglo XX.

Han surgido extensos temores de que China utilice estas bases como trampolines para reafirmar el control, sobre todo el Mar de China Meridional. Beijín afirma que sólo está protegiendo sus derechos territoriales y su flota pesquera. Las autoridades en Pekín ven las cosas de forma opuesta. Piensan que Estados Unidos, ansioso de seguir siendo la principal potencia mundial, está acorralando a los países del este y sureste de Asia para contener el ascenso de China. Y EE.UU. no tiene problemas en navegar el portaviones USS Ronald Reagan y la flota del Pacifico por el medio del Mar de China Meridional a un tiro cañón de las infraestructuras de Chinas. Los que no reclaman islas son, India, Paquistán Irán, Japón, Corea, países árabes y Singapur donde sus flotas mercantes deben necesariamente atravesar ese mar para pasar por el Estrecho de Malaca y recalar en Singapur donde la economía depende en gran medida de su puerto y la logística que brinda. Otro ejemplo Japón necesita que un barco petrolero o de gas atraviese el Mar de China Meridional cada seis horas para mantener a su economía en funcionamiento. Corea del Sur es igualmente dependiente de sus importaciones energéticas por la misma vía.

Militarización en las Islas Spratly. Tras el acercamiento del destructor estadounidense USS Mustina las disputadas islas Spratly en el mar de China Meridional, el país asiático instó a Estados Unidos a detener inmediatamente las provocaciones en la región.Imágenes por satélite ponen en duda la postura oficial del gobierno chino, que afirma que su intención no es militarizar este disputado punto de las rutas marítimas comerciales. Lassatélites, muestran que el "El ejército chino terminó sus construcciones en las islas y arrecifes de Spratly". La instalación de un equipamiento militar de defensa adecuado permite contener eficazmente todas las amenazas. China parece haber instalado armas, incluyendo sistemas antiaéreos y antimisiles, en las siete islas artificiales que construyó en el Mar de China Meridional, informó un grupo de expertos estadounidense citando nuevas imágenes de satélite.Se estima en unos 7.000.personas entre militares y funcionarios estánviviendo allí.

Esto basado en informes por el grupo Iniciativa para la Transparencia Marítima en Asia (AMTI) y "fuentes" de varias agencias de inteligencia.

El director de AMTI, Greg Poling, dice. "Estos emplazamientos de armas y sistemas antimisiles muestran que Pekín (Beijín) es serio en la defensa de sus islas artificiales en caso de un conflicto armado en el Mar de China Meridional", afirma la organización. "Entre otras cosas, serían la última línea de defensa contra los misiles de crucero lanzados por Estados Unidos ". "Esto es militarización, los chinos pueden argumentar que es sólo para propósitos defensivos, pero si siguen construyendo gigantescos emplazamientos de armas antiaéreas y antimisiles, significa que están preparándose para un futuro conflicto. Siguen diciendo que no están militarizando, pero pueden desplegar aviones de combate y misiles tierra-aire si así lo desean ". También equipos militares de bloqueo, que interrumpen los sistemas de comunicaciones y radares de cualquier buque o avión que, sin autorización de China, ronde estas tierras en disputa. "y algo más peligroso China tiene misiles de largo alcance e intercontinentales con capacidad nuclear", dijo El director de AMTI, Greg Poling

En la practicas. Aquí se está vulnerando los tratados internacionales y requeridos para ser un reconocido como estado o territorio soberano de un estado. A medida que China trata de extender su control sobre las aguas del mar y acreditarse una ZEE. Estás acciones están desafiando tanto a otros países de la región como al sistema internacional.Bajo las actuales leyes internacionales, establecidas en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, donde especifica un país sólo puede ser dueño de un pedazo de mar si es dueño de la tierra próxima a éste. Un país que es dueño de una isla también "es dueño" de 22 kilómetros de lecho marino alrededor de la isla y tiene el derecho de los recursos de hasta 370 Km alrededor de ella. Sin embargo, el gobierno chino y sus empresas pesqueras tratan de reclamar la propiedad no sólo del Mar de China Meridional sino de su lecho marino y sus recursos, muchos de los cuales están a cientos de kilómetros de distancia de la costa del gigante asiático. Convención de Montevideo. La Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, más conocida como Convención de Montevideo, es un tratado internacional firmado en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933, en la Séptima Conferencia Internacional de los Estados Americanos. La convención establece la definición de Estado, así como sus derechos y obligaciones. El conflicto sobre las islas Spratley se incumplen estas cuestiones La más conocida conceptualización es la de su artículo 1ro, el que establece cuatro criterios característicos de Estado, que han sido reconocidos como una afirmación certera en el Derecho internacional consuetudinario. El estado como persona de Derecho Internacional debe reunir los siguientes requisitos:

I. Población permanente.

II. Territorio determinado.

III. Gobierno.

IV. Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados.

Se excluyen reclamaciones marítimaslas islas y tierras ganadas al mar las que estén en aguas de soberanía exclusivas (22Km). Entre ellas la isla aeropuerto estas de la bahía de Osaka, Japón, el Aeropuerto Internacional de Kansai, Aeropuerto Internacional de Macao, la isla palmera de Dubaio los pólderes holandeses. Aunque estas islas artificiales no se consideran aptas para tener o reclamar su propio mar territorial o zona económica exclusiva. Las plataformas petroleras como por ejemplo las del Mar del Norte en ZEE tienen una categoría similar al de una embarcación. Ha esto se le ha agregado teoría constitutiva de estado, un Estado existe sólo cuando es reconocido como tal por otros estados. Principalmente para controlar separatismos y secesiones. Ejemplos como Abjasia, Osetia del Sur, reconocido solo por Rusia y Nicaragua. Somalilandia y Transnistria (Moldavia) no son reconocida por nadie, Nagorno Karabaj solo por Armenia, o el caso más grave la anexión de Crimea a la Federación Rusa. La excepción al artículo 1ro son, algunas entidades no territoriales, con el ejemplo notable de la Orden de Malta, son consideradas de hecho como sujetos de derecho internacional, no aspiran a la estatalidad, pero tiene status similar al de una embajada, puede expedir pasaporte y tiene presencia como observador en la ONU. Otro al límite es el Vaticano que tiene territorio 44 ha población y reconocimiento, pero ningún recurso. También emite pasaportes, moneda y está presente como observador ante la ONU. Similar situación es la del principado de Mónaco que solo hacia fines del siglo XX ingreso a las Naciones Unidas. Los convenios comenzaron a realizarse a instancias del presidente Teodoro Roosevelt por la presencia de aventureros, en el siglo XIX y principios del XX, respaldados por algunos estados europeos, improvisaban islas artificiales, con arena y estructuras muy básicas en bajíos, arrecifes submarinos y cayos del Mar Caribe, pretendiendo ser reconocidos como estados. La convención de Montevideo de 1933 fue la culminación de aquello

Islas artificiales. La convención de Montevideo y leyes internacionales posteriores deja muy claro el tema de las islas artificiales'. Una isla artificial es una isla que ha sido formada por el ser humano en vez de por procesos naturales. Generalmente son construidas sobre algún pequeño filón, usando arena o rocas o como una expansión de una o varias isletas. Las islas artificiales tradicionales son creadas mediante tierras ganadas al mar, aunque algunas estructuras más recientes son construidas de forma similar a las plataformas petroleras. Un ejemplo: Martín García es una isla de basamento rocoso e histórica del Río de la Plata perteneciente a la República Argentina, Desde la entrada en vigencia del Tratado del Río de la Plata de 1973 Uruguay abandonó sus reclamos sobre la jurisdicción de la isla, que quedó situada como un enclave en aguas de uso común para los dos países, pero rodeada del sector del Río de la Plata cuyo lecho y subsuelo fue adjudicado a Uruguay. El tratado dejo en claro que cualquier nueva isla surgida por sedimento aluvionales pertenecería a Uruguay. De esta manera tomo forma la isla Timoteo Domínguez conformando la única frontera terrestre con Uruguay. Tal como exige la carta de derechos del mar.

VietNam con la sangre en ojo. El mejor aliado de VietNam ,por el momento, es EE.UU. Las islas Paracelso están frente a las costas del país. Luego de la independencia de Francia, VietNam heredo este grupo de islas. En 1974 cuando la guerra de VietNam estaba finalizando la República Popular China, tomo en golpe comando las Islas Paracelso.derrotando a una guarnición en la batalla de Hoang Sa, donde murieron 60 marineros. Las islas son reclamadas por la República de China (Taiwán) y por la República Socialista de Vietnam. Junto a las Spratly, la RPChina considera las islas Paracelso como parte de la Provincia de Hainan. En mayo de 2014 se produjo un estallido de violencia anti china en Vietnam -hubo varios muertos y centenares de heridos- provocado por la instalación por la empresa estatal china CNOOC de una plataforma petrolera en las aguas de las islas objeto de disputa entre los dos países. Las autoridades chinas respondieron reafirmando su soberanía y asegurando que «la plataforma seguirá funcionando». Sin embargo, una escaramuza en el mismo año -2014- que se llevará a cabo en varios frentes, con la participación de la fuerza aérea, marina, infantería y hasta submarinos.Pero a instancias internacionales se llegó un alto al fuego. Es que China sabe muy bien la historia de conflictos bélicos con este país. Nadie le ha ganado una guerra a VietNam. Ni China, ni Francia, ni EE.UU. Todos salieron humillados en la derrota. China no quiso enfrentarse a vietnamitas con apoyo logístico, satelital provisto por los americanos que comparten la misma preocupación:la expansión China.

Pero: Maldivas y el aumento del nivel del mar. Las paradisiacas islas Maldivas tienen un problema: Se están hundiendo evidente causa del cambio climático. La única solución para subsistir como estado, es la construcción de Islas artificiales.Hulhumalé es la primera de ellas. Tiene una superficie de 200,9 hectáreas (2,0 km²) con una población de 4.000.habitantes.Se tienen planificadas más de este tipo de islas. De idílicas playas con cocoteros, en centros financieros, logísticos y de servicios. ¿Podrán seguir reclamando soberanía en la ZEEexclusiva? Otra forma de desaparición de tierras bajas frente al mar es la salinización de los acuíferos, que va matando la vegetación y en las ciudades inundada los alcantarillados de desagüe. Nueva York, Ámsterdam, son aún habitables gracias a las bombas de achique. Las ciudades flotantes ya son técnicamente posible y no hay duda serán construidas en un futuro cercano. ¿qué derechos tiene sobre sus aguas circundantes? Bueno por ahora los única que va ganando es la República Popular China. Aunque cualquier escaramuza con los otros países reclamantes o EE.UU. podría iniciar una guerra nunca vista por la humanidad.

Michael Añasco

michaelanascoblogger@hotmail.com

http://michaelanascoblogger.blogspot.com