El diario de Trump

Juan Raúl Ferreira

31.08.2018

Al terminar cada semana , si repasamos del fin de la anterior, la lista de locuras de Donald Trump nos hace pensar en el éxito que tendría una diario, una telenovela o aún una serie de Netflix. Miremos un poco lo que ha sido SOLAMENTE y como ejemplo esta semana que se acaba.

Empieza con una anuncio de sanciones a la República de El Salvador . Uno antes de ver la lista de amenazas comerciales, congelaciones de activos etc. va a haber que hizo E Salvador para irritar y novia la verborragia y la tweetermanía de Trump. Sorpresa: Siguió la recomendación de ONU, apoyada por Estados Unidos y reconocer como único representante de China el Gobierno de la República Popular en vez del de la Provincia de Formosa en la Isla de Taiwan.

Cuántos miembros permanentes tiene el C.S. de ONU con derecho a veto: Cinco, dos de ellos EEUU y China. ¿Con que país mantiene relaciones EEUU?: el de la R. P. China. ¿ Otros países? : Uruguay, desde el retorno a la democracia, durante el primer gobierno del Dr. Sanguinetti, todo el resto de América del Sur (salvo Paraguay,) todos los países de la Unión Europea, todos los aliados de EEUU en la OTAN. Turquía, los países asiáticos...todos com China y no reconocen a Taiwan. Haz que lo que yo digo, pero no lo que yo hago.

El hecho demuestra una vez más el desprecio por Centro América, y su convicción de que él puede llevar su política exterior, aún contra resoluciones de la ONU.

Pero cuando no salíamos del asombro, muere el Senador John Mc. Kaine. Un Republicano, alguien de su propio Partido. Pero sobretodos las cosas, de los pocos políticos de la última mitad del siglo XX en adelante, que todos en su país respetan, admiran, reconocen como alguien cuya memoria, aún en sus últimos años de vida se ubicó por encima del bien y del mal.

Mc. Kaine, se puso por encima del clima de intolerancia que ha invadido a EEUU y el nivel de su debate, sobretodo desde la Casa Blanca y se le espetaba y quería más allá de su filiación partidaria. Celoso defensor de una vida del Plan de Salud gratuita, incluyendo el de su adversario Barrack Obama, de la Reforma migratoria. UN hombre amplio, sencillo... Considerado por los EEUU como un héroe de guerra más allá de que nosotros discrepemos en forma extrema la Guerra a la que le enviaron.

Enfrentó con dureza e Hidalguía a Trump quien por tweeter llegó a decir " con ese, que es poca cosa no discuto, tiene un tumor en el cerebro...." Al morir se declara duelo Nacional. Se le hace funerales de Estado, y en varios de ellos. En todo el país y sus embajadas la bandera de EEUU se iza a media asta.

Así también en la Casa Blanca, en un primer momento. Pero a las dos horas Trump la hace izar al tope a pesar del duelo e impide que salga un comunicado de condolencias. Fue tan grande la reacción pública que al día siguiente sacó un tweeter. UN marine bajaba a media hasta la confundida bandera. Pocas horas después la sala de prensa de Casa Blanca era un caos de gritos que impedían a la vocera, (laburo insalubre) que él mismo y bajo gritos y reproches de la prensa leyó un comunicado oficial de condolencias. A ese nivel llega.

Para que la semana no terminara tan rápido durante las exequias de Estado a las que no fue. Si fueron adversarios como Obama, candidato con el que disputó la Presidencia, y Joe Biden. Ambos hablaron en dos ceremonias distintas. Mientras tanto, Trump anunciaba que había llegado a un acuerdo con el Gobierno cesante de México, del Presidente Peña Nieto resucitando el Nafta sin Canadá. A este socio solo se le dan unos días para decir si quiere estar dentro o fuera sin derecho a opinión. Peña Nieto dice que desean que esté Canadá también, pero no lo condiciona, salva la desdibujada imagen de su fin de gobierno.

Sería una mala movida, pero es algo peor. Yo estuve en las elecciones de México y obviamente sobre su proceso electoral me remito a lo que digan las autoridades competentes de la misión que integre (esta vez no fui de Jefe de Misión). Pero si puedo comentar lo que vi porque tomaba Estado Público.

Cuando en todo el país se cerraba que las proyecciones ya mostraban el mayor triunfo electoral de México a favor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Trump saca un tweet Felicitándolo y hablando de él en otro tono que 48 horas antes. En él anuncia que habló con AMLO por teléfono y le dijo que posponía todas las negociaciones sobre el tema, hasta que asumiera el nuevo gobierno. AMLO regresa a la Sala de Prensa de su campaña. Confirma lo dicho por Trump pero agrega lo que él respondió.

Resumidamente le dijo: sí, pero no nos limitemos a lo arancelario y contemplemos un programa de desarrollo para los países Centro Americanos. Y si Trump fuera un hombre de palabra, hasta el primero de diciembre no hubiera ocurrido nada. Pero entre gallos y medianoches se siguió negociando y humo blanco. Con el gobierno que se va, no con el que viene por los próximos seis años.

De amo ser todo muy triste, ¿no daría para un guión televisivo?

