Batalla de MaratónLeyendo a Marx al revésEl modelo sanitario no mejora solo con más dineroRoraima y la tristezaLa pérdida de puestos de trabajo: la madre del borregoA recrear el encuentro de los uruguayosIsrael, ¿modelo de democracia occidental? La Torah, ¡libro de historia!El diario de TrumpAUF y Frente AmplioEl regreso de Sanguinetti, los problemas del FA y las limitaciones conservadorasMontevideo contra las islas SpratlyElecciones a los concejos VecinalesLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaEspejos argentinos...Ciencia militante: ¿ciencia?Paraguay: estado cloacalPrivación de la libertad y el día después…El aporte patronal. (Abordando eso gris, que parece la teoría).2019: “Tantas opciones”, y a la vez, ningunaAl borde del precipicio, todos los boletos a MujicaOdiaos los unos a los otros¿El secreto mejor guardado de la historia?Al FA lo regeneramos entre todosRenzoVoy a escribir sobre una persona¡El Frente Amplio está llegando!Esta vez no se salió con la suyaCuba: un museo del robo y la vaganciaLos frenteamplistas ¿aceptamos a Sendic como candidato?Facultad de Medicina: El statu quo y los conflictosEn la encrucijada contemporánea no más ajuste sino transformaciónTacuarembó y el triste protagonismo de los últimos díasBalbi: el toro y la muerteLa marea verde y la siesta de las izquierdasLa venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio MéndezPredios del dique Mauá. Vender el alma: tres perlas de un collar oscuroNo lo digo yo, lo dicen Daniel Barenboin y otros, que se aplica el « apartheid » en IsraelLa ley de los pequeños números¿En qué nos parecemos, tú y yo a la nieve?Cuidado señores candidatos. ¡Oso! del futbolEl programa del FA y los arbolitos de NavidadGRIEZMANN, Y EL PARTIDO DE LA ÉTICA

Inicio | Internacionales Te encuentras en:

Mensaje completo

Macri: “Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo”

03.09.2018

BUENOS AIRES (Uypress) – “Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo”. Así comenzaba el Presidente argentino el mensaje que emitió en la mañana de este lunes, donde evaluó la profunda crisis que atraviesa el país.

A partir de las 9:30 se emitió el mensaje del presidente argentino Mauricio Macri, que se extendió por 25 minutos, en el que reconoció la profunda crisis que vive el país y afirmó que "tiene que ser la última".

Macri adelantó, sin dar mayores detalles - como ya había trascendido el fin de semana- que habrá recortes de ministerios y volverá a aplicarse retenciones a las exportaciones, impuesto al que calificó de "malísimo".

"Esta crisis no es una más, tiene que ser la última. Pero sepan que no me van a encontrar del lado de los que por poder o por dinero hipotecan el futuro del país. No me van a encontrar entre los que especulan para ganar una elección", sostuvo. Estas palabras hacen pensar en que el "ajuste" será realmente muy duro.

Se espera que finalizado el discurso de Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dé a conocer la lista de nuevos integrantes del elenco de gobierno.

Vea el mensaje completo