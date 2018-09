¿Estoy caliente?El debate por el zócaloCarta abierta al “Negro”No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!Batalla de MaratónEl modelo sanitario no mejora solo con más dineroRoraima y la tristezaLa pérdida de puestos de trabajo: la madre del borregoA recrear el encuentro de los uruguayosIsrael, ¿modelo de democracia occidental? La Torah, ¡libro de historia!El diario de TrumpAUF y Frente AmplioEl regreso de Sanguinetti, los problemas del FA y las limitaciones conservadorasMontevideo contra las islas SpratlyElecciones a los concejos VecinalesLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaEspejos argentinos...Ciencia militante: ¿ciencia?Paraguay: estado cloacalPrivación de la libertad y el día después…El aporte patronal. (Abordando eso gris, que parece la teoría).2019: “Tantas opciones”, y a la vez, ningunaOdiaos los unos a los otros¿El secreto mejor guardado de la historia?Al FA lo regeneramos entre todosRenzoVoy a escribir sobre una personaEsta vez no se salió con la suyaCuba: un museo del robo y la vaganciaLos frenteamplistas ¿aceptamos a Sendic como candidato?Facultad de Medicina: El statu quo y los conflictosEn la encrucijada contemporánea no más ajuste sino transformaciónTacuarembó y el triste protagonismo de los últimos díasBalbi: el toro y la muerteLa marea verde y la siesta de las izquierdasLa venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio MéndezPredios del dique Mauá. Vender el alma: tres perlas de un collar oscuroNo lo digo yo, lo dicen Daniel Barenboin y otros, que se aplica el « apartheid » en IsraelLa ley de los pequeños números¿En qué nos parecemos, tú y yo a la nieve?El programa del FA y los arbolitos de NavidadGRIEZMANN, Y EL PARTIDO DE LA ÉTICA

Foto: Radio del Oeste

¿LISTA ÚNICA DEL FLS?

Liliam Kechichián encabezará lista al Senado de la 738

05.09.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- Alianza Progresista (AP), sector político cuya principal cara visible es el canciller Rodolfo Nin Novoa, propondrá para las elecciones de 2019, postular en el primer lugar al Senado, a la actual ministra de Turismo, Liliam Kechichián, ya sea en una lista común con el resto del Frente Liber Seregni (FLS) o en lista propia del sector.

Si bien resta que la propuesta sea ratificada por el plenario de AP, según informa La Diaria, la iniciativa es respaldada nada menos que por la dirección nacional del sector.

Con respecto al Frente Líber Seregni, que el sector integra, la incertidumbre generalizada en todo el Frente Amplio en relación al próximo período electoral no le es ajena, ya que todavía no definió si presentará un precandidato propio a la presidencia o si apoyará a alguien de otro sector.

Las miradas de los dirigentes están puestas en el principal líder del mismo, Danilo Astori, ministro de Economía y cabeza de Asamblea Uruguay (AU), quién no ha descartado hasta ahora su precandidatura, aunque ya sabe que no cuenta con el respaldo del ex presidente José Mujica. La posible postulación de Astori tiene un fuerte apoyo dentro del FLS, pero no ha estado exenta de críticas. El diputado Óscar de los Santos, ex intendente de Maldonado, advirtió en diciembre del año pasado, en una entrevista con Brecha, que si el ministro se convierte en precandidato, eso iría "contra la capacidad de fortalecer el FLS y lograr un bloque que el FA precisa", y que en tal caso es posible que el FLS se divida.

El bloque volverá a reunirse la semana que viene, y hay dirigentes que especulan con un eventual pronunciamiento de Astori sobre su precandidatura. Pero lo cierto es que en el FLS ni siquiera está definido si las tres listas principales que lo componen (AU, AP y el Nuevo Espacio, que lo integran además del Partido Demócrata Cristiano y Banderas de Liber) presentarán el año que viene una lista al Senado conjunta (como ocurrió en 2009 y 2014) o si cada una de ellas irá por su lado. "Es una posibilidad", dijo al respecto el diputado nuevoespacista Jorge Pozzi.

Uno de los principales problemas para acordar una lista conjunta radica en que la definición del FA sobre paridad de hombres y mujeres en las postulaciones podría implicar una dificultad a la hora de colocar a los principales referentes de cada sector (Astori, Nin y el senador Rafael Michelini) en los primeros lugares, cosa que se "descomprime parcialmente" con la inclusión de Kechichián.

De todas formas, lo que sí está definido en el bloque es que todas las listas irán en un sublema conjunto, como también se hizo en las elecciones anteriores.

La reunión de la semana que viene será la segunda en mucho tiempo, antecedida únicamente por un encuentro realizado el 11 de julio en la sede de AU. La actividad orgánica del bloque había mermado hasta prácticamente llegar a la inexistencia en los últimos tiempos. Sin embargo, a los senadores y diputados de la alianza no les preocupa porque consideran que trabajan "de memoria". "Otros sectores tienen grandes orgánicas y a la hora de votar tienen dos o tres posturas distintas, pero nosotros somos un relojito", ilustró un legislador del sector.