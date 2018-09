¿Estoy caliente?Pobre Argentina (2) ...y no salpicarEl debate por el zócaloY el tren no se detieneCarta abierta al “Negro”No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!Batalla de MaratónEl modelo sanitario no mejora solo con más dineroRoraima y la tristezaLa pérdida de puestos de trabajo: la madre del borregoA recrear el encuentro de los uruguayosIsrael, ¿modelo de democracia occidental? La Torah, ¡libro de historia!El diario de TrumpAUF y Frente AmplioEl regreso de Sanguinetti, los problemas del FA y las limitaciones conservadorasMontevideo contra las islas SpratlyElecciones a los concejos VecinalesLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaEspejos argentinos...Paraguay: estado cloacalPrivación de la libertad y el día después…El aporte patronal. (Abordando eso gris, que parece la teoría).2019: “Tantas opciones”, y a la vez, ningunaOdiaos los unos a los otros¿El secreto mejor guardado de la historia?RenzoVoy a escribir sobre una personaEsta vez no se salió con la suyaCuba: un museo del robo y la vaganciaLos frenteamplistas ¿aceptamos a Sendic como candidato?Facultad de Medicina: El statu quo y los conflictosEn la encrucijada contemporánea no más ajuste sino transformaciónTacuarembó y el triste protagonismo de los últimos díasLa marea verde y la siesta de las izquierdasLa venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio MéndezPredios del dique Mauá. Vender el alma: tres perlas de un collar oscuroNo lo digo yo, lo dicen Daniel Barenboin y otros, que se aplica el « apartheid » en IsraelLa ley de los pequeños números¿En qué nos parecemos, tú y yo a la nieve?El programa del FA y los arbolitos de NavidadGRIEZMANN, Y EL PARTIDO DE LA ÉTICA

Luis Fernández

Luego de los resultados de las últimas elecciones en Argentina, la derecha continental y mundial se alegró. Por supuesto, nuestra derecha también.

Los que no nos consideramos de derecha y nos gusta evaluar la realidad de los hechos, con un suspiro de alivio dijimos: “Por fin desalojaron a los “apoderados” del poder. Ojalá se ordene un poco la Argentina, para que en otras elecciones surja alguna opción popular seria” .

Lo que ocurre con Macri, no es un malvado plan continuación del de Atlanta (según nuestro “Licenciado”).

Lo que existe es un muy mal manejo de una situación económica, que siempre es además, política.

¿Quién es el Ingeniero Macri? Es un hijo de papá millonario, que evidentemente no le gusta el “trabajo” de su padre, tíos o primos. Debe haber tenido (como es lógico) innumerables oportunidades para ser un fiel representante de esos empresarios todopoderosos.

Pero no... se observa que el tipo estaba para otra cosa. Parece que no le atraen el portland, los hierros o los andamios. Tal vez estudió “ciencias” obligado y él quería ser de “letras”; así se puso a trabajar por su club de fútbol y terminó de Presidente de Boca. A Boca le fue bien y se largó camino a la Presidencia de la República.

Como lamentablemente Argentina no produce políticos interesantes,(ahora algunos proponen de candidato a Tinelli!!!). la gente le votó harta de los “otros”.

Luego de asumir empezaron los problemas. Eso pasa siempre cuando estás en el lugar equivocado. Se rodeó de economistas de manual. Y lo único que hicieron fue aplicar las recetas de esos manuales. No les importó el sacrificio de la gente. En realidad ninguno de ese equipo conoce qué significa eso. Y lanzaron el más terrible ajuste. No alcanzó y no les quedó otra que pedir ayuda al FMI. Y este destruye todo lo que toca, ya lo sabemos.

El gran “detalle”, es que nuestra vice Presidente, no puede criticar a la oposición uruguaya por haberse alegrado del triunfo de Macri, sin mencionar nada de porqué triunfó Macri.

Cualquier individuo sensato, que no quiera manipular a nadie, debe repudiar con mayor energía aún a los que gobernaron anteriormente, pués mintiendo a diestra y siniestra empujaron a los argentinos a tener que elegir a este improvisado político que no sabe dónde está parado.

Al punto, que sigue a pie juntillas lo que le dice un tal Durán Barba, desconocido hasta que Macri lo colocó en el pedestal.

Según éste, la señora K no debía ir presa porque Macri la necesitaba para dirimir con ella en las próximas elecciones. Gran error, otro más. Ahora tal vez no llegue a las próximas elecciones. Y si se toma el helicóptero, la que va a festejar en pila es la jefa del gobierno anterior. Primero porque no irá presa y segundo mantendrá todos sus bienes en buena custodia; y Argentina seguirá a los tumbos por varias décadas.

Me preocupa el número de los uruguayos que aún tildan de “izquierda” al anterior gobierno argentino. Son los mismos que áun callan ante lo que pasa en Nicaragua o en Venezuela. Es tan grande el error que nuestra derecha aprovecha y dice que eso se justifica con “aportes” de esos otros gobiernos a ciertos grupos y así terminamos como en el “Cambalache” de Discépolo todos pisoteados en el mismo barro.

Por eso señora Vice, no es leal, no es serio, criticar la gestión Macri y callar, porque así se está manipulando el cerebro de los que oyen o leen, en el entendido que lo otro fue mejor.

Por favor, no salpique.