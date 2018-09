Carta abierta a Tabaré Vázquez acerca de la contaminación auditivaSi estás desorientado y no sabés…FACEBOOK. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Esfuerzo compartido por toda la sociedad: hipocresía e ignominia¿Estoy caliente?Pobre Argentina (2) ...y no salpicarEl debate por el zócaloY el tren no se detieneCarta abierta al “Negro”No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!Batalla de MaratónEl modelo sanitario no mejora solo con más dineroRoraima y la tristezaLa pérdida de puestos de trabajo: la madre del borregoA recrear el encuentro de los uruguayosIsrael, ¿modelo de democracia occidental? La Torah, ¡libro de historia!El diario de TrumpAUF y Frente AmplioEl regreso de Sanguinetti, los problemas del FA y las limitaciones conservadorasMontevideo contra las islas SpratlyElecciones a los concejos VecinalesLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaEspejos argentinos...Paraguay: estado cloacalPrivación de la libertad y el día después…2019: “Tantas opciones”, y a la vez, ningunaOdiaos los unos a los otros¿El secreto mejor guardado de la historia?RenzoVoy a escribir sobre una personaEsta vez no se salió con la suyaCuba: un museo del robo y la vaganciaLos frenteamplistas ¿aceptamos a Sendic como candidato?Facultad de Medicina: El statu quo y los conflictosTacuarembó y el triste protagonismo de los últimos díasLa marea verde y la siesta de las izquierdasLa venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio MéndezPredios del dique Mauá. Vender el alma: tres perlas de un collar oscuroNo lo digo yo, lo dicen Daniel Barenboin y otros, que se aplica el « apartheid » en IsraelLa ley de los pequeños númerosEl programa del FA y los arbolitos de NavidadGRIEZMANN, Y EL PARTIDO DE LA ÉTICA

Carta abierta a Tabaré Vázquez acerca de la contaminación auditiva

Marcelo Marchese

06.09.2018

Excelentísimo señor mío. Sé que vive acuciado por problemas innumerables: un dólar amenazante que puede tirar al diablo cualquier cálculo electoral, chorros que andan desacatados en la calle y una serie abrumadora de malhadados errores que nos llevarán a juicios millonarios y ruinosos, como la macana de Aratirí o como la última macana (otra más) referida al insólito contrato con UPM (que parece redactado por Los tres Chiflados) que nos llevarán al juicio de Acciona, la cual fue misteriosamente radiada cuando su oferta era mejor y más barata.

Sumemos a esto los otros juicios, los sueldos millonarios pagados a altos funcionarios de Regasificadoras que no han producido, ni producirán, siquiera un 0,000001 gramo de gas ni de nada, los millonarios sueldos a los 36 gerentes de AFE, una empresa que mueve dos trenes de pacotilla, el sugestivo proceder del Pato Celeste prohijado por Mujica y el hecho de que no puede hacer los Consejos de Ministros en el interior, a causa de las plausibles respuestas que recibiría si desembarcara en aquellos pagos lejanos, por lo que se encuentra reducido a moverse dentro de la city y eventualmente, a viajar por el extranjero.

Tendría otras cosas para enumerar que usted ya conoce y si me moviera la piedad, lo dejaría tranquilo para que pensara las estrategias que le permitan al país sortear todas estas amenazas, pero a la hora de sentir piedad, algo me lleva a sentir piedad primero por mí mismo.

Creame que lo molesto empujado por la desesperación. Entiendo que usted es la persona adecuada para enviar esta misiva, sea por su poder, sea por su afección a lanzar decretos a diestra y siniestra. Antes de hacerle mi pedido, permita que le explique las razones que me empujan a ello.

Me encontraba durmiendo pacífica y profundamente y gozando de un sueño glorioso, cuando el sueño se trocó en algo malsano y viscoso a causa de una horrorosa alarma de un auto que, además, me despertó. Me incorporé levemente de la cama aturdido y maldije a todos los diablos, pues el sueño del que había sido arrancado abruptamente era en verdad delicioso. La alarma seguía sonando y vaya a saber uno dónde aguardaba su propietario. A los quince minutos dejó de incordiar a todo mi edificio, al edificio vecino y a todos los otros edificios en un radio de cinco cuadras. Con una furia que intenté aplacar, logré irme acercando a ese hermoso estado previo al sueño, cuando la dichosa alarma volvió a alarmarnos a todos aquellos que vivimos en el barrio Palermo, salvo al dueño de la misma.

Esta maquiavélica operación de refugiarse en las sombras para volver a dar el zarpazo y de esa manera, por medio del contraste, hacer más horrible el mundo duró, lo menos, tres horas. No me extenderé en mi concepción del tiempo, pero tres horas de ese tipo equivalen a tres siglos. Lo peor del caso es que en mi desvelo hube de pelear con tendencias justicieras o criminales que anidan en mi e imaginé que escribía un cartelito y bajaba y lo dejaba en el parabrisas del auto maldito, luego imaginé que bajaba y chorreaba el resto del aceite que quedaba de unas milanesas que me había comido esa noche funesta, luego imaginé que bajaba portando un hacha española que poseo y luego imaginé que me convertía en un justiciero de verdad e imaginé las evidentes consecuencias para mi libertad que emanarían de mi propia concepción de la justicia, y con una abrumadora angustia ya me veía compartiendo ciertas cosas íntimas que no deseo compartir con el Negro Senegal en la prisión, cuando advertí que todo era obra de mi imaginación salvo, por supuesto, la intermitente y diabólica alarma y aún me encontraba, digamos, a salvo, desvelado pero en mi cama.

Angustiado, luego de esa noche en que había descendido a los lugares más oscuros de mi ser, hube de subirme a un ómnibus que me llevaría a Paso de los Toros, donde me aguardaría un amigo que me llevaría a Artigas a dar una charla sobre UPM. Apagué mi celular e intenté dormir, pero no logré alcanzar mi propósito pues sonaban alternativamente con los ruidos más variados, los celulares del resto de los pasajeros que no habían tenido a bien apagarlos o en su defecto, silenciarlos. Cuando no sonaba una llamada, hacían ruidito los botoncitos para escribir mensajes de aquellos que no tienen silenciada esa función de su aparatito.

Desesperado, al volver, concluí que lo más razonable era acudir al médico, acaso hubiera algún remedio para mi dolencia, un oído excesivamente sensitivo. Llevaba un lindo libro de Thoreau para tolerar esa larga hora en la sala de espera, mas, aunque hice esfuerzos ciclópeos, no logré avanzar más allá de la primera línea, pues un televisor sempiterno que a nadie interesaba, impedía una razonable concentración.

Solicito, con todo respeto y delicadeza, pero en carácter de grave y urgente, que redacte un decreto por el cual se prohíban las alarmas de autos y negocios, que en los lugares públicos, como los ómnibus, sea obligatorio silenciar los celulares y que en las mutualistas y oficinas, se prohíba terminantemente el uso de televisores, salvo que la selección esté jugando un partido por el mundial.

Deben agregarse en ese decreto inspectores, como esos que controlan que no se fume en los lugares públicos, y los castigos correspondientes a los infractores de la ley. Dejo esa parte relativa a los castigos a su libre albedrío. Sólo advierto que la prisión no es el mejor camino en estos casos, pues el reo sale con ciertas destrezas aprendidas que en nada nos benefician. Tiene que haber un mejor camino y también descarto las propuestas de un amigo músico, que adolece de mi misma problemática sensitivoauditiva, el cual propuso lo siguiente: a la primera infracción, 666 latigazos en la plaza pública, en tanto suena una y otra vez el aria Erbarme dich, mein Gott, de La pasión según san Mateo, de Bach, en la exacta versión elegida por Tarkovski en El sacrificio. A la segunda infracción, sugiere mi amigo un castigo peor: colocar al incivil, durante veinticuatro horas, en la más lujosa habitación del Sheraton con el más fino champagne disponible y rodeado de las diez mujeres más voluptuosas imaginables, pero, colocar en el respaldo de la cama una bocina o alarma que suene por lapsos de cinco minutos, con interrupciones silenciosas de tres minutos. A la tercera infracción, caput. Desde el punto de vista meramente imaginativo, aceptaría estas medidas aleccionantes, pero juzgo inoportuno llevarlas a cabo, así que confío en que si aplica el mismo rigor que se aplica con los infractores a su decreto sobre el tabaco, los resultados serían satisfactorios.

Entiendo que alguien dirá que la alarma de los autos y negocios es inevitable habida cuenta de hurtos y rapiñas que aumentan al ritmo de la corrupción en el Estado. Sin embargo, hay una más eficaz alternativa. Tengo un par de negocios con sus correspondientes alarmas, pero he utilizado un mecanismo asaz eficiente: las alarmas están colocadas adentro y el pobre chorro que pretenda violar ese sacrosanto espacio sufrirá, como ha sufrido, el peor de los castigos imaginables. Con mis propios ojos he visto los efectos de mi inteligente medida, pues cuando llego al negocio me encuentro al maleante completamente enajenado, con la mirada extraviada y rogándome de rodillas que lo lleve a un hospital psiquiátrico, cosa a la cual accedo por humanidad. Por el camino me jura que cambiará de profesión, que firmará el ridículo plebiscito que promueve Larrañaga, que militará para Verónica Alonso y que incluso ingresará a la secta de los Testigos de Jehová.

Ahora, la tal alarma dentro de los negocios tampoco la veo necesaria. Cuando suena, se dispara una llamada a mi celular y por eso acudo inmediatamente. Lo verdaderamente útil, es ese aviso al celular y el resto son pamplinas. Alcanza con diseñar el mecanismo de tal manera que el intento de robo a un auto o inmueble cualquiera, genere un aviso por celular al perjudicado sin que el resto de la población salga perjudicada en su bien ganada paz y tranquilidad.

Felicito su esfuerzo por defender a los espacios públicos del humo del tabaco, aunque ese esfuerzo no guarda coherencia con los efectos malsanos de las fumigaciones sobre escuelas rurales ni con la contaminación que ocasionan las plantas de celulosa. Sin embargo, y para su ilustración, quiero insistir en este concepto de la contaminación auditiva.

He intentado adentrarme en el misterio de la música y aunque me resulta insondable, llegué a algunas conclusiones preliminares. Imagino que el ser humano tiene un ritmo determinado de pulsaciones, supongamos, doce, y los acordes mayores, los más alegres, tienen notas con doce pulsaciones o veinticuatro o treinta y seis, es decir, nos generan alegría, entre otras cosas, porque coinciden con nuestro propio ritmo natural de pulsaciones. Los acordes menores, más bien tristes, tienen entre sus notas al menos una que tarda cierto tiempo en coincidir con nuestra pulsaciones, supongamos, una pulsación de diecisiete con catorce, que necesitará siete ciclos para coincidir con un múltiplo de doce. Ahora bien, una bocina o alarma es un cálculo extraordinariamente eficiente por el cual se encuentra un antiacorde, es decir, una conjunción de sonidos que nunca jamás, ni aún proyectado al infinito, podrían coincidir con ese ritmo de doce pulsaciones y he ahí el motivo por el cual nos alteran como algo grotesco.

Esto que digo es resultado de mi intuición, con seguridad un físico o mejor aún, un músico, esos físicos y matemáticos por excelencia, puedan explicarlo mejor.

Me cuentan que sufre una dolencia y también me cuentan que aunque sea un dolor insoportable, se niega a operarse hasta terminar su mandato. Lo entiendo perfectamente. Por nada del mundo dejaría las riendas del carro del gobierno en manos de la vicepresidenta y tampoco las dejaría en manos de los ministros, demasiado hábiles en llevar a cabo ciertos menesteres, pero profundamente inhábiles en otros terrenos.

Espero que pronto se recupere y que pueda volver a viajar tierra adentro para interiorizarse de los problemas que aquejan a aquella gente y espero que se aboque a lanzar este decreto en beneficio de la salud pública y de la belleza.

Muy atentamente lo saluda

Marcelo Marchese